Faltan días para el estreno del nuevo GTA 6, el videojuego de Rockstar Games que llegará a la Argentina. A raíz de este evento, muchas personas se preguntan cuál es el día y horario para estas latitudes.

En Argentina, los usuarios podrán disfrutar del nuevo GTA a partir del jueves 19 de noviembre a las 00. En otros países, según el huso horario, puede cambiar el horario de estreno.

Una ilustración de un fanático sobre GTA VI Twitter

La precarga digital ya comenzó el 10 de noviembre: en PS5 se habilitó desde la medianoche local de cada región y en Xbox Series X|S desde las 0. Esto permite tener los archivos instalados antes del estreno, pero no adelanta el momento en que se desbloquea el juego.

Cuándo sale el GTA para el resto de los países

País / Región Fecha y horario México (Ciudad de México) Jueves 19 de noviembre – 00:00 Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) Jueves 19 de noviembre – 00:00 Perú Jueves 19 de noviembre – 00:00 Colombia Jueves 19 de noviembre – 00:00 Ecuador Jueves 19 de noviembre – 00:00 Venezuela Jueves 19 de noviembre – 00:00 Bolivia Jueves 19 de noviembre – 00:00 Chile Jueves 19 de noviembre – 00:00 Argentina Jueves 19 de noviembre – 00:00 Uruguay Jueves 19 de noviembre – 00:00 Paraguay Jueves 19 de noviembre – 00:00 España (península) Jueves 19 de noviembre – 00:00 Estados Unidos (costa este) Jueves 19 de noviembre – 00:00 Estados Unidos (costa oeste) Miércoles 18 de noviembre – 21:00

¿Se podrá jugar GTA 6 antes de tiempo con el truco de Nueva Zelanda?

Los fanáticos del videojuego tendrán la posibilidad de acceder al juego unas horas antes mediante el llamado “truco de Nueva Zelanda”, una práctica que algunos usuarios de Xbox utilizan en lanzamientos con desbloqueos regionales.

El truco consiste en cambiar la ubicación de la consola a ese país para intentar acceder al título cuando llegue la medianoche neozelandesa. Si funciona en esta ocasión, los jugadores podrían intentar ingresar desde el miércoles 18 de noviembre; sin embargo, Rockstar y Microsoft todavía no han confirmado que este método vaya a funcionar con GTA 6.

Tráiler GTA VI

En PS5, el procedimiento requiere de otros pasos que complejizan la situación: cambiar la ubicación de la consola no modifica la región de la cuenta de PlayStation Network ni adelanta el desbloqueo de una compra realizada en otra tienda.

Además, Microsoft recomienda modificar la región de la cuenta o consola únicamente cuando el usuario se muda a otro país durante un periodo prolongado. Por eso, no conviene presentar este método como una opción oficial ni asegurar que está libre de riesgos o restricciones.

Dónde y cómo comprar GTA 6

GTA 6 está disponible para PS5 y Xbox Series X|S. No hay versión para PC por ahora.

Edición Estándar : 79,99 dólares.

: 79,99 dólares. Edición Ultimate : 99,99 dólares (incluye extras como vehículos y armas).

: 99,99 dólares (incluye extras como vehículos y armas). Enciende tu consola y entra a la tienda oficial (PlayStation Store o Microsoft Store).

Busca “GTA 6” o “Grand Theft Auto VI”.

Elige la edición que quieras y selecciona “Reservar” o “Pre-order”.

Completa el pago.

Ojo con la versión física: Si compras la caja en una tienda, no trae disco. Solo incluye un código para descargar el juego. Tendrás que canjearlo en la consola para poder precargarlo.

Lucia Caminos y Jason Duval son los protagonistas del segundo trailer del juego Grand Theft Auto VI

Cómo precargarlo

La precarga sirve para tener el juego listo antes del lanzamiento. Empieza el 10 de noviembre y pesa hasta 212 GB.