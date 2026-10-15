Qué es el “brain rot” digital y cómo saber si tu celular te está afectando la concentración

El celular concentra una gran cantidad de actividades en un mismo dispositivo: comunicación, entretenimiento, trabajo, información y redes sociales.

Esa disponibilidad permanente puede hacer que una persona pase de una tarea a otra en pocos segundos y reciba interrupciones incluso cuando intenta concentrarse.

En este contexto comenzó a popularizarse la expresión brain rot, utilizada para describir una sensación de saturación o pérdida de atención vinculada al consumo excesivo de determinados contenidos digitales. No se trata de un diagnóstico médico, sino de un término que refiere a un fenómeno relacionado con los hábitos digitales.

Brain rot, el término asociado a la saturación digital

El concepto suele asociarse con el consumo prolongado de videos breves, contenido repetitivo y estímulos diseñados para captar rápidamente la atención. Se lo asocia con las dificultades para concentrarse, sensación de agotamiento mental y uso compulsivo de contenidos de bajo valor cognitivo.

El término no significa que el celular “dañe el cerebro” de manera literal, sino para describir determinados hábitos de consumo digital y las sensaciones que algunas personas experimentan cuando pasan muchas horas alternando entre aplicaciones y contenidos.

A continuación, cómo saber si tu celular te está afectando la concentración:

1 Revisar cuánto tiempo de pantalla acumulás

El primer indicador es observar el uso real del teléfono durante varios días. Tanto Android como iPhone permiten consultar el tiempo dedicado a cada aplicación. Es conveniente identificar cuánto tiempo se destina a redes sociales, videos cortos y otras actividades que no estaban previstas o no se encuentran asociadas con responsabilidades, vida académica o trabajo.

2 Observar si necesitan estímulos constantes

Quienes padecen de brain rot puede experimentar dificultades para sostener actividades tranquilas sin consultar el teléfono. En muchas ocasiones, se manifiesta al consultar el celular mientras se ve una película, necesitar ver redes sociales en reuniones o postergar ciertas tareas por el scrolleo. Actividades sencillas pueden convertirse en situaciones incómodas si existe una necesidad permanente de revisar un dispositivo móvil.

3 Notificaciones

Los avisos pueden interrumpir una actividad incluso cuando no se responde inmediatamente. Esto puede afectar el rendimiento en tareas que requieren atención sostenida, incluso cuando la persona no interactúa directamente con el dispositivo. Se establece una demanda constante de aplicaciones que en su mayoría, no son de prioridad.

4 Mantener períodos sin interrupciones

Una forma sencilla de comprobar cuánto influye el celular consiste en establecer momentos concretos sin notificaciones. Durante 30 o 60 minutos, se puede dejar el teléfono lejos del espacio de trabajo y realizar una única actividad. Si al principio aparece una necesidad constante de revisarlo, ese comportamiento puede ser una señal para revisar los hábitos digitales.

5 Reducir el consumo de contenido breve

No es necesario abandonar todas las redes sociales. Una alternativa es limitar el tiempo dedicado a videos cortos y evitar encadenar contenidos durante períodos prolongados. También ayuda reemplazar parte de ese consumo por actividades que exijan una atención más sostenida, como leer, cocinar, caminar o conversar.

6 Establecer momentos sin celular

Definir espacios libres de teléfono facilita recuperar períodos de concentración. Puede tratarse de las comidas, una hora de estudio o trabajo y el momento previo al descanso nocturno. La constancia suele ser más útil que intentar eliminar de golpe todo el uso recreativo.

Recuperar la atención de manera gradual

El llamado brain rot puede mejorar si se revisan los hábitos, reducen las interrupciones y reservan momentos para actividades sin pantalla. Establecer un orden de prioridad de las notificaciones y aplicaciones del celular, puede ayudar a recuperar una relación más equilibrada con el dispositivo.

Reducir el uso del celular puede ser complicado debido a las constantes notificaciones y estímulos que ofrecen estos dispositivos

La clave está en observar qué ocurre con la concentración y hacer cambios concretos cuando el uso del teléfono comienza a interferir con actividades importantes.