Cómo saber si te están espiando el celular: las apps ocultas que hay que revisar

Los smartphones concentran gran parte de la vida de las personas. Desde mensajes privados hasta fotografías, correos electrónicos y aplicaciones financieras, una enorme cantidad de información sensible pasa por estos dispositivos todos los días. Es por ello que con los años, diferentes empresas desarrollaron programas para dar soporte en seguridad cibernética.

Las aplicaciones de monitoreo y control parental suelen generar dudas entre los usuarios. Muchas fueron desarrolladas con fines legítimos, como supervisar dispositivos familiares o administrar equipos corporativos. Sin embargo, también pueden utilizarse de forma indebida si alguien obtiene acceso físico al teléfono y las instala sin autorización.

Cómo saber si te están espiando el celular Rick Rycroft - AP

Para garantizar un uso responsable y cuidado de la información de los dispositivos móviles, es aconsejable revisar las apps ya instaladas y descargar aquellas que comprueban el uso en segundo plano, comportamiento sospechoso o software espía.

Estas son algunas de las aplicaciones y consejos para garantizar la seguridad móvil:

1 Google Play Protect

Si bien viene integrado en la mayoría de los dispositivos Android, pocos usuarios lo utilizan para trabajar en la seguridad informática. Su sistema analiza regularmente las aplicaciones instaladas y busca comportamientos potencialmente peligrosos. Es necesario mantener esta función activada, que permite recibir alertas cuando se detectan aplicaciones que podrían comprometer la privacidad o la seguridad del usuario.

2 Malwarebytes Mobile Security

Es una de las aplicaciones de seguridad más utilizadas para analizar dispositivos Android e iPhone en busca de amenazas potenciales. Permite detectar aplicaciones dudosas, software espía, permisos excesivos y programas que podrían estar funcionando en segundo plano sin que el usuario lo advierta. Una de sus principales ventajas es que realiza análisis periódicos del sistema y alerta sobre comportamientos sospechosos.

3 Bitdefender Mobile Security

Con funciones de análisis de seguridad orientadas a detectar malware, spyware y aplicaciones potencialmente peligrosas, ayuda a revisar los programas instalados. Evalúa los permisos que posee cada aplicación y alerta cuando alguna solicita accesos que no parecen coherentes con su función principal.

4 AirDroid

Es una de las aplicaciones de administración remota más conocidas del mercado. Fue diseñada para facilitar la transferencia de archivos entre dispositivos y acceder a determinadas funciones del teléfono sin necesidad de tenerlo físicamente en la mano. Sin embargo, si un teléfono cuenta con su presencia y el usuario no la descargó, conviene revisar qué permisos posee y si existe algún equipo vinculado a la cuenta.

5 AnyDesk

Se utiliza para brindar soporte remoto a computadoras y dispositivos móviles. Puede permitir acceso visual a la pantalla y determinadas acciones de control. Si se encuentra instalada en un teléfono, es necesario consultar con su configuración y los permisos otorgados por el usuario.

6 Google Family Link

Se trata de una herramienta de supervisión parental destinada a administrar dispositivos utilizados por menores. Permite controlar tiempos de uso, aprobar descargas de aplicaciones, establecer restricciones y conocer la ubicación del dispositivo vinculado. Su presencia suele ser normal en teléfonos de niños o adolescentes, pero en dispositivos de adultos conviene confirmar quién figura como administrador de la cuenta y qué nivel de supervisión permanece activo.

Qué otras señales pueden indicar un problema

Además de revisar aplicaciones instaladas, existen otros indicios que pueden justificar una inspección más profunda. Un aumento repentino del consumo de batería, permisos excesivos otorgados a determinadas aplicaciones, actividad inusual en segundo plano o configuraciones modificadas sin explicación son algunos ejemplos.

Qué indicios tener en cuenta para la seguridad informática

Es recomendable revisar periódicamente los permisos de ubicación, cámara, micrófono y accesibilidad, debido a que muchas herramientas de monitoreo requieren acceso a estas funciones para operar correctamente.

La prevención como defensa

La presencia de una de estas aplicaciones no significa necesariamente que alguien esté espiando el dispositivo. Muchas cumplen funciones legítimas, otras funciones útiles y cuentan con millones de usuarios en todo el mundo.

Sin embargo, conocer cuáles son las herramientas más utilizadas para administración remota o supervisión ayuda a detectar instalaciones inesperadas y mantener un mayor control sobre la privacidad. Realizar revisiones periódicas, utilizar contraseñas seguras y limitar el acceso físico al teléfono continúan siendo medidas fundamentales para proteger la información personal.