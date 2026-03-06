Qué es Pomelli, la nueva inteligencia artificial de Google para contenido de marca

Google Labs lanzó, en conjunto con Google DeepMind, Pomelli, una inteligencia artificial (IA) para crear campañas de marketing y redes sociales gratis. La herramienta está especialmente diseñada para ayudar a pequeñas y medianas empresas (Pymes) a impulsar sus negocios en el entorno digital, según explica el blog oficial de la gigante tecnológica.

En palabras de la compañía, Pomelli tiene la capacidad de generar campañas efectivas y personalizadas para cada emprendimiento a partir de tres pasos. El primero consiste en estudiar el sitio web de la empresa en su totalidad, para luego crear un perfil de “ADN empresarial”, que incluye tono de voz, fuentes personalizadas, imágenes y paleta de colores. “Todo el contenido que genera Pomelli se basa en este ADN, lo que garantiza que su contenido se sienta más auténtico y consistente en todos los canales”, detallan desde Google.

Una vez construido el perfil de la empresa, Pomelli tiene la capacidad de generar ideas de campaña que se ajustan a las características de cada empresa. Esta función busca optimizar el tiempo al momento de pensar estrategias de negocio. Además, en caso de contar con una idea propia, los usuarios pueden escribir sugerencias para crear contenido adaptado a su visión.

Por último, la herramienta crea un conjunto de recursos de marketing de alta calidad, diseñados para aumentar el crecimiento de una marca a través de diferentes canales, como redes sociales, sitio web y anuncios. Luego, el usuario tiene la posibilidad de editar el texto o las imágenes directamente desde la herramienta. A su vez, todos los recursos se pueden descargar.

Hasta el momento, Pomelli se encuentra en fase beta pública y solo disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en inglés. “Es un experimento inicial y podría llevar algún tiempo perfeccionarlo”, aclaró Google.

Nano Banana Pro

Pomelli es solo una de las varias herramientas de Google vinculadas a la creatividad. Uno de sus productos más recientes es Nano Banana Pro, un motor de generador de imágenes. En noviembre, Google presentó mejoras para la aplicación, como un mayor conocimiento del mundo y mayor capacidad para renderizar texto con precisión, que aprovecha las capacidades de razonamiento avanzado de Gemini 3 y permite crear imágenes con explicaciones, infografías y diagramas.

Google ha informado de que Nano Banana Pro ya está disponible en la app de Gemini para usuarios gratuitos-con límites en su uso- y para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra-sin limitaciones-. Los profesionales pueden encontrarlo en Ads Studio y los desarrolladores en la API de Gemini y Google AI Studio.