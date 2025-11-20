LA NACION

Con Gemini 3 llega Nano Banana Pro, el nuevo motor para generar fotos con inteligencia artificial

Google presentó una versión más avanzada de su generador de imágenes, con mayor control sobre el texto en pantalla y la capacidad para generar infografías

Europa Press
Un ejemplo de lo que puede hacerse con Nano Banana Pro, el nuevo motor de generación de imágenes de Google

Google ha presentado la evolución de Gemini 2.5 Flash Image, popularmente conocido como Nano Banana, para facilitar la edición de imágenes con nuevos controles de luz y cámara, crear borradores a partir de varias imágenes y renderizar texto con ayuda de Gemini 3.

Gemini 3 Pro, presentado a principios de esta semana, está en la base de Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), la actualización del modelo de generación y edición de imágenes de vanguardia de Google, que ya está disponible en la app de Gemini.

Nano Banana Pro llega con un mayor conocimiento del mundo y mayor capacidad para renderizar texto con precisión, que aprovecha las capacidades de razonamiento avanzado de Gemini 3 y permite crear imágenes con explicaciones, infografías y diagramas.

Un ejemplo de lo que puede hacerse con Nano Banana Pro, el nuevo motor de generación de imágenes de Google

Nano Banana Pro renderiza el texto directamente en las imágenes, que se muestra completamente legible y preciso, y junto con sus capacidades multilingües, traducirlo a distintos idiomas. Ello facilita la creación de pósters, cómics o invitaciones.

Google también ha destacado su capacidad para conectarse al Buscador para, por ejemplo, “crear una instantánea rápida de una receta o visualizar información en tiempo real, como el clima o los deportes”, como explica en un comunicado compartido en su blog oficial.

Un ejemplo de lo que puede hacerse con Nano Banana Pro, el nuevo motor de generación de imágenes de Google

También permite incorporar hasta 14 elementos o hasta cinco personas en una imagen, que el modelo combina de manera coherente, y mejorar el acabado con nuevas herramientas de ajuste de cámara y de iluminación, que hacen que cualquier creación “esté lista para cualquier plataforma” y con resoluciones 2K y 4K.

Un ejemplo de lo que puede hacerse con Nano Banana Pro, el nuevo motor de generación de imágenes de Google

Google ha informado de que Nano Banana Pro ya está disponible en la app de Gemini para usuarios gratuitos -con límites en su uso- y para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra -sin limitaciones-. Los profesionales pueden encontrarlo en Ads Studio y los desarrolladores en la API de Gemini y Google AI Studio.

