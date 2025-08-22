La inteligencia artificial irrumpió en la vida cotidiana de las personas, transformándola por completo. Desde la optimización de tareas diarias y la resolución de problemas laborales, hasta la posibilidad de consultar recetas o recibir recomendaciones personalizadas, su presencia se volvió indispensable para muchos. Gracias a la enorme cantidad de datos que recopila, es capaz de construir perfiles detallados de cada usuario, basados en sus hábitos, intereses y comportamientos. Recientemente, se viralizó una tendencia conocida como “roast me” de ChatGPT.

Se trata de una dinámica en la que los usuarios le piden al modelo que les haga un “roast”, es decir, una serie de comentarios irónicos o humorísticos sobre ellos mismos, al estilo de los clásicos monólogos cómicos. Esta propuesta, que mezcla inteligencia artificial con entretenimiento, generó gran repercusión en redes sociales por su ingenio. Incluso tiene un tono “ácido” o de humillación que desató todo tipo de reacciones.

Distintos tiktokers contaron sus experiencias con "roast me" en ChatGPT

El usuario @soyjusto.mimessi contó su experiencia en TikTok. “Si usan ChatGPT, vayan y díganle, no en chat de voz, díganle en un chat nuevo, pero escrito: ‘con todo el conocimiento que tienes sobre mí, roast me’. Bancátela después”, explicó.

“Lo vi en TikTok, lo hice y te pega duro. Si lo usás mucho, sabe mucho sobre vos y te va a tratar de tocar el ego. Y yo, todo lo que me dijo lo puse en escuchar, no solo leí, lo puse en escuchar, o sea, te manda el texto y ponés escuchar (...) Y después le puse: ‘no me hiciste daño, pégame más fuerte’. Y se puso a hacerlo más profundo, o sea, durísimo”, agregó.

Por su parte, otra usuaria llamada @rachzxv explicó cómo hacerlo y contó lo mal que se sintió. “A mí nadie me había lastimado tanto como lo hizo ChatGPT hace un ratito. Si tú lo usas tanto como yo, hazle esta pregunta: ‘basado en lo que ya conoces de mí, roast me, no te contengas’. El desgraciado va a ser sincero hasta los cojones y te vas a sentir supermal, pero las cosas que te dicen también te va a hacer reflexionar. Esto yo se lo vi a una chica y yo lo hice, pero se los juro, nunca un comentario me había llegado tan al interior como me llegó este", reveló.

Algunos usuarios expresaron que no les gustó lo que les dijo ChatGPT

Por último, dijo: “Pero ya también tomé cartas en el asunto, así que si tú tienes deseo de sentirte mal y de ver qué puedes mejorar, haz esto, te lo juro, te va a doler”.

Sin dudas, esta interacción permite explorar la creatividad de la IA, que interpreta rasgos, gustos o datos personales según tus propias búsquedas en la plataforma y demuestra su capacidad para generar contenido entretenido con tono cómico. Además, participar en un roast implica tener sentido del humor y disposición para reírse de uno mismo, lo que fomenta una autocrítica saludable desde el juego y la risa.