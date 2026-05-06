LA NACION

Así es GPT-5.5 Instant: ChatGPT ahora es más inteligente, preciso y con posibilidad de contextualizar las respuestas

Puede utilizar la información de chats, archivos y gmail anteriores para que las respuestas sean más personalizadas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Europa Press
Lanzan un nuevo modelo de ChatGPT: más inteligente, preciso y con posibilidad de contextualizar las respuestas
Lanzan un nuevo modelo de ChatGPT: más inteligente, preciso y con posibilidad de contextualizar las respuestasStock-Asso - Shutterstock

OpenAI ha anunciado GPT-5.5 Instant, el nuevo modelo por defecto del ‘chatbot’ ChatGPT que además de ser más “inteligente y preciso”, ofrece respuestas más adaptadas a las preguntas de los usuarios y las hace más personalizadas con el contexto.

“Multiplicador de oportunidades”. Cómo la IA está cambiando el trabajo, según el CEO de Mercado Libre

GPT-5.5 Instant es una nueva variante del modelo GPT-5.5 que incorpora mejoras en razonamiento visual, matemáticas y ciencias que le permiten ser “más inteligente y capaz de realizar tareas cotidianas”.

GPT-5.5 Instant es una nueva variante del modelo GPT-5.5
GPT-5.5 Instant es una nueva variante del modelo GPT-5.5 Shutterstock - Shutterstock

La compañía ha destacado las respuestas que ofrece como “más concisas y directas”, que se ciñen mejor a lo que ha preguntado el usuario, con menos “verborrea” para que sean más útiles, según explica en un comunicado.

"La IA está cambiando cómo trabajamos". Una empresa estadounidense despide al 14% de sus empleados

Mejora también la interacción, ya que adapta el tono al usuario y su búsqueda, pero lo que supone un avance más significativo de este modelo es el contexto. Según OpenAI, GPT-5.5 Instant puede utilizar el contexto de chats, archivos y Gmail anteriores -siempre que se haya dado acceso- para que las respuestas sean más personalizadas.

Desde la compañía explicaron que el avance más significativo de este modelo es el contexto
Desde la compañía explicaron que el avance más significativo de este modelo es el contextoJEENAH MOON - NYTNS

“Esto es especialmente útil para obtener sugerencias y planes personalizados o para retomar el trabajo donde lo dejaste”, afirma la compañía.

Algoritmos, códigos QR y el cruce en la plaza. Cómo dos apps argentinas mejoran el intercambio de figuritas del Mundial

Con este lanzamiento, GPT-5.5 Instant ha reemplazado a GPT-5.3 Instant como modelo predeterminado de ChatGPT para todos los usuarios.

Con información de EP

Europa Press
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. Te transfieren dinero, te piden que la devuelvas y pueden meterte en un delito
    1

    Alerta por la estafa triangular de la transferencia por error: piden que la devuelvas y pueden meterte en un delito

  2. La verdad detrás de la moneda en el router de internet
    2

    ¿Truco casero o error fatal? La verdad detrás de la moneda en el router de internet

  3. Una empresa estadounidense despide al 14% de sus empleados
    3

    Una empresa estadounidense despide al 14% de sus empleados

  4. Un tribunal en China determinó que no se podrán despedir empleados para sustituirlos por IA
    4

    Un tribunal en China determinó que no se podrán despedir empleados para sustituirlos por IA