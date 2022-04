Qué profesiones relacionadas con la tecnología serán más demandadas en 2030

Las profesiones más demandadas del futuro podrían no ser las mismas que las del presente. Para echar un vistazo a los perfiles que serán más solicitados en 2030, el World Economic Forum (WEF) elaboró un listado en función de una serie de informes del Cognizant Center for the Future of Work junto con las conclusiones del Índice KOF, que mide las dimensiones económicas, sociales y políticas de la globalización

Shutterstock - Shutterstock