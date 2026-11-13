Qué se sabe de la caída de Outlook Microsoft y cuándo regresa el mail

Una interrupción masiva en los servicios de Microsoft afecta desde este jueves (y repercute hasta este viernes) a usuarios, empresas y organismos gubernamentales en todo el mundo.

El gigante tecnológico experimenta problemas técnicos que limitan el acceso a herramientas clave de Microsoft 365, principalmente en Exchange Online y Outlook. La falla también golpeó a servicios como Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot, lo que generó un efecto dominó en operaciones comerciales y administrativas a nivel global. A pesar de los esfuerzos de los equipos técnicos, la compañía todavía no confirmó una hora precisa para el restablecimiento total de sus sistemas.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

La empresa comunicó que adopta un enfoque mesurado para identificar y reparar la infraestructura dañada. En una actualización oficial durante el viernes, Microsoft señaló que realizaba pruebas constantes para hallar la causa raíz del inconveniente.

A través de sus perfiles en la red social X, la firma admitió dificultades para controlar la situación de manera definitiva. A pesar de informar horas antes sobre un supuesto restablecimiento, la empresa debió retractarse y actualizar su lista de servicios afectados. “Hemos supervisado el estado de los cambios aplicados para mejorar la capacidad del servicio y confirmamos que no están teniendo el efecto esperado”, publicó la compañía en X, lo que generó incertidumbre sobre el retorno normal de las operaciones.

Descartan que sea un ciberataque el responsable de la falla de Microsoft 365 IDREES MOHAMMED - AFP

El impacto de la falla llegó a diversas industrias y sectores estatales. El empresario hongkonés Danny Lau, quien dirige una empresa de aluminio, declaró que la imposibilidad de recibir actualizaciones mediante Outlook obstaculiza su comunicación con clientes en Estados Unidos. Lau advirtió que, si esta interrupción persiste, el calendario de producción de su fábrica sufrirá demoras significativas. Por su parte, la aerolínea IndiGo reportó problemas en sus canales de soporte por correo electrónico, aunque confirmó que sus vuelos siguen operativos. En la misma línea, Air India informó que redirigió sus servicios de correo para asegurar la atención a sus clientes.

La caída también alcanzó a la esfera pública. La Agencia de Tecnología Gubernamental de Singapur notificó la caída de los correos electrónicos oficiales, mientras que la Corte Suprema de Filipinas comunicó que la interrupción en Microsoft 365 alteró sus operaciones, incluidas las respuestas digitales. En Japón, el subsecretario jefe del gabinete, Masanao Ozaki, señaló que la infraestructura informática del ejecutivo nacional registró complicaciones y que las autoridades vigilan los acontecimientos. Incluso empresas de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic reportaron problemas para conectar sus herramientas con el software de Microsoft, lo que expone la dependencia técnica actual de los servicios en la nube.

Las mediciones de Downdetector registraron un pico superior a 130.000 reportes de fallas antes del jueves, cifra que disminuyó con el correr de las horas, aunque los problemas de acceso persisten. La empresa aseguró que prioriza la resolución del incidente hasta alcanzar el funcionamiento total. Por el momento, la incertidumbre reina entre los usuarios globales mientras aguardan novedades sobre la estabilización de los servidores y el acceso a su correspondencia electrónica. La compañía reitera que trabaja con urgencia absoluta, aunque la falta de una fecha exacta para el regreso pleno de las funciones mantiene a los usuarios en vilo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.