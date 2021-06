Ratchet & Clank Rift Apart: el título que sube la vara visual de los videojuegos para consola

La PlayStation 5 está entre nosotros hace ya varios meses: hoy se puede comprar si tenés la suerte de encontrar stock, o si estás dispuesto a pagar los altos valores de reventa. Posiblemente estos problemas de stock en todo el mundo hicieron que no tengamos a la vista muchos más juegos exclusivos para PS5 a pesar de estos primeros siete exitosos meses de vida (con más de 8 millones de ventas).

El esperado Horizon: Forbidden West saldrá para la PlayStation 4, God of War Ragnarok y Gran Turismo 7 aparentemente también. Pero por ahora, de juegos de alto presupuesto para esta nueva generación sólo teníamos el remake de Demon Souls, y el aclamado Returnal. No era mucho, pero ahora las opciones se amplían con el nuevo Ratchet & Clank: Rift Apart.

¿Y cuál es la diferencia entre un juego que es para PS4 y para PS5? La respuesta es muy notoria.

Ratchet & Clank, el nuevo juego de aventuras en tercera persona de Sony, no sólo corre en 4K a 60 FPS (cuadros por segundo, lo máximo disponible para un videojuego hoy) sino que su espectacularidad viene por las sensaciones que generan lo que estamos viendo.

Ratchet, el peludo personaje principal, se ve y se siente como si fuera parte de una película animada de Pixar; y no sucede, como en otros juegos, que hay un cambio de calidad entre los movimientos de cinemática y la parte jugable: todo se ve y se siente como una película de animación de alto presupuesto, todo el tiempo.

Los detalles son impactantes: el pelo, los movimientos, los ojos, y una jugabilidad pulida y frenética, tanto en los disparos como en la lucha cuerpo a cuerpo. Todo impresiona, como así también sus desafiantes puzzles y sus momentos de plataformas; la combinación de toda esta proeza técnica hace que este sea un juego divertido, visualmente atractivo y realmente para toda la familia.

Una captura de Ratchet & Clank: RIft Apart, disponible para la PlayStation 5

Y cuando decimos para toda la familia es porque está pensado para eso. Primero, está doblado al latino, tanto en los diálogos, como en el gameplay y el texto. Además, su nivel de dificultad bajo (en modo “fácil”) hace que para los más chiquitos sea una experiencia similar a una película interactiva. Y para los más grandes, el modo “normal” va a dar desafíos y activará la posibilidad de sumar movimientos, mejoras y más armas para usar, dependiendo de los enemigos que enfrentemos, con toques de humor y diálogos acordes.

El DualSense, el control distintivo de la PS5, también tiene un papel importante, ya que vamos a sentir los movimientos, sonidos y la diferente fuerza de las armas en él. Inclusive, dependiendo de cómo apretemos el gatillo vamos a tener diferentes modos de disparo.

Una captura de Ratchet & Clank: RIft Apart, disponible para la PlayStation 5

La historia del juego

El argumento se centra en que Ratchet, un lombax, junto a su amigo robot Clank, ya son celebridades y héroes de la galaxia, pero el malvado Dr. Nefarious, su némesis, quiere venganza tras lo ocurrido en los juegos anteriores. Para eso, roba una máquina, el “dimensionador”, que permite cruzar entre dimensiones, hasta alcanzar una donde él es el líder y dictador del universo. Debemos tomar el papel de Ratchet para revertir esta situación, pero por momentos también vamos a jugar como la entrañable y canchera Rivet, la nueva incorporación para la saga. Estos personajes nos van a pasear con un guión divertido, pero no carente de emociones y moralejas.

El dimensionador está en poder de los villanos, quienes lo usaron tanto que el mundo está lleno de grietas en el espacio. Vamos a poder usarlas para saltar de manera inmediata de lugar en el mapa durante la batalla, y ahí se nota la velocidad de carga y de la potencia de la PS5. En este juego en especial, las esperas son inexistentes y podemos cambiar de zona, morir, o avanzar de pantalla sin esperar.

Una captura de Ratchet & Clank: RIft Apart, disponible para la PlayStation 5

En la Argentina, Ratchet and Clank: Rift Apart se puede conseguir por 69 dólares en la tienda local (unos 11 mil pesos al cambio actual) o de manera física, por entre 12 mil y 15 mil pesos.

Ratchet y Clank, desde su génesis en 2002, lentamente se fueron convirtiendo en las nuevas “mascotas” de Playstation, con juegos y animaciones de la mano de Insomniac Games, creadores también de Marvel’s Spider-Man y Sunset Overdrive. Ahora, con su nuevo título para la nueva generación, marca la cancha en calidad y deja avizorar lo que podremos ver en otros juegos exclusivos para PlayStation 5.