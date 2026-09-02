¿Regresa el Nokia 1100? El teléfono más vendido de la historia que busca recuperar el terreno perdido

El Nokia 1100 mantiene el récord como el teléfono móvil más vendido de la historia. Más de dos décadas después, HMD vuelve a desarrollar equipos básicos bajo la marca, con un modelo que incorpora una batería de gran capacidad y funciones pensadas para un uso sencillo.

Nokia 1100 tiene el récord del teléfono más vendido de la historia

El récord del Nokia 1100 está registrado por Guinness World Records, que señala que el modelo superó los 250 millones de unidades comercializadas. El equipo llegó al mercado en 2003, en una etapa en la que los teléfonos móviles tenían funciones más limitadas que las actuales.

¿Por qué el Nokia 1100 se convirtió en uno de los celulares más vendidos del mercado?

Según BGR, el Nokia 1100 tuvo un precio cercano a los 100 dólares durante sus primeros años de comercialización. Con un teclado físico y una pantalla monocromática, entre sus funciones estaban las llamadas, los mensajes de texto y una linterna integrada.

Su lanzamiento coincidió con la expansión de los teléfonos móviles en distintos mercados donde el precio, la duración de la batería y la resistencia eran características relevantes para los compradores.

El nuevo Nokia 300 Charge que recuerda al 1100

Ahora, con los cambios tecnológicos, el modelo que actualmente retoma la categoría de los teléfonos básicos es el Nokia 300 Charge, desarrollado por HMD. No se trata de un relanzamiento del Nokia 1100, sino de un equipo nuevo que conserva el formato tradicional y suma componentes más recientes.

El Nokia 300 Charge incorpora una batería extraíble de 3700 mAh. Según HMD, ofrece hasta 40 días de autonomía en espera y hasta 37,9 horas de conversación, aunque esos valores corresponden a condiciones de prueba determinadas por la compañía.

El Nokia 300 Charge incorpora una batería extraíble de 3700 mAh y puede utilizarse para cargar otros dispositivos compatibles GSM

Otra de sus funciones es la carga inversa de 10 W. El teléfono puede utilizarse como una batería externa para suministrar energía a otros dispositivos compatibles mediante el cable correspondiente.

Entre las especificaciones del equipo se encuentran:

Pantalla QVGA de 2,4 pulgadas (6,1 centímetros).

Cámara trasera QVGA.

4 MB de RAM.

4 MB de almacenamiento interno.

Tarjeta microSD de hasta 32 GB.

Puerto USB-C.

Conector para auriculares de 3,5 mm.

Dual SIM.

Sistema operativo S30+.

Redes GSM en las bandas de 900 y 1800 MHz.

HMD también destaca la linterna LED del equipo. Según la compañía, puede ofrecer hasta cuatro veces la iluminación que tenía el Nokia 105 de 2023.

Nokia 1100 y Nokia 300 Charge: diferencias entre modelos

El Nokia 1100 perteneció a una generación de celulares centrada en las funciones esenciales. Su teclado físico permitía realizar llamadas y enviar mensajes, mientras que su diseño estaba orientado a un uso cotidiano.

El Nokia 1100 fue el modelo de teléfono celular más vendido de la historia eBay

El Nokia 300 Charge conserva el teclado físico y la batería extraíble, pero incorpora elementos que no estaban presentes en el modelo de 2003, como USB-C, cámara, almacenamiento mediante microSD y carga inversa.

También hay una diferencia en la conectividad. El Nokia 300 Charge utiliza redes 2G, de acuerdo con las especificaciones oficiales de HMD.

Esto significa que su funcionamiento depende de la disponibilidad de esas redes en cada mercado y de la compatibilidad con los operadores locales.