Ni iPhone ni Samsung: cuánto cuesta en EE.UU. un Nokia 1100 sin abrir, la “joya oculta” de la tecnología

En el amplio mercado de teléfonos celulares, que cada año se actualiza con nuevos modelos de iPhone o de la marca Samsung, un teléfono se mantiene en el recuerdo desde hace más de dos décadas. El legendario Nokia 1100, efectivo y con un diseño robusto pero práctico, es hoy en día una “joya oculta” entre los coleccionistas. ¿Lo mejor? Se puede conseguir en línea a un precio módico.

Cuánto cuesta un Nokia 1100 en Estados Unidos en 2026

El Nokia 1100 fue lanzado en 2003 y rápidamente se convirtió en uno de los emblemas del mercado de la tecnología.

El dispositivo celular se adaptó perfectamente a las necesidades de las primeras generaciones de usuarios, y se impuso ante grandes compañías del sector.

En los años ulteriores, la empresa no pudo continuar con sus resultados, y el modelo quedó como un símbolo para los nostálgicos.

El Nokia 1100 es un símbolo de la empresa y genera nostalgia en muchos usuarios dentro del mercado tecnológico eBay

A pesar de que el teléfono solo sirve para enviar mensajes, llamar y llevar a cabo acciones básicas, como usar el famoso juego de la “viborita”, las personas aún lo recuerdan con cariño.

Por este motivo, existen ofertas en línea para quienes quieran adquirir el teléfono.

En general, un Nokia 1100 tiene un valor de entre 30 y 60 dólares. En la plataforma eBay, por ejemplo, la mayoría de los modelos tienen este valor, pero hay otros que llegan en cajas sin abrir y pueden alcanzar los US$80. Un precio accesible por semejante pieza histórica.

Los valores que figuran hoy en día están alejados del precio que tenía al momento de su lanzamiento, de US$100 en 2003.

¿Por qué el Nokia 1100 se convirtió en uno de los celulares más vendidos del mercado?

Esta diferencia surge por el avance en las tecnologías que dejó obsoleto al Nokia 1100. Sin embargo, que aún se vendan modelos demuestra su vigencia como pieza de coleccionismo.

El histórico éxito del Nokia 1100 en el mercado tecnológico

A lo largo de los años, el Nokia 1100 vendió alrededor de 250 millones de unidades, lo que lo convirtió en el teléfono móvil más vendido jamás fabricado, según Visual Capitalist.

Los análisis de la industria coinciden en que el éxito se debió a que:

Era un teléfono barato y sencillo , pensado para países donde el móvil recién comenzaba a expandirse. En los años 2000, la mayoría de los usuarios solo necesitaba llamadas y SMS , y un teléfono económico tenía ventaja comercial.

, pensado para países donde el móvil recién comenzaba a expandirse. En los años 2000, la mayoría de los usuarios solo necesitaba , y un teléfono económico tenía ventaja comercial. Contaba con un menú que solo mostraba funciones básicas , como llamadas, mensajes de texto, linterna, calculadora y cronómetro.

, como llamadas, mensajes de texto, linterna, calculadora y cronómetro. Tenía un diseño robusto , con una carcasa resistente a los golpes y una pantalla difícil de dañar.

, con una y una pantalla difícil de dañar. Tenía un enfoque en funcionalidad básica y un tamaño compacto que lo hizo favorito en mercados emergentes.

que lo hizo favorito en mercados emergentes. Llevaba ventaja en el comercio tecnológico, ya que los smartphones no existían masivamente, los teléfonos con cámara eran caros y millones de personas compraban su primer celular .

y . Era un fiel reflejo de la estrategia general de Nokia, que diseñaba celulares para todo el mundo y no enfocados en EE.UU. o Europa.

El Nokia 1100 tiene un valor promedio de US$50 en el mercado tecnológico actual, pero algunos modelos que llegan en cajas sin abrir pueden superar los US$70 o US$80 eBay

Evolución del mercado tecnológico: cuáles son los teléfonos más vendidos en la actualidad

El paso del tiempo se hizo notar ampliamente en la evolución de la tecnología durante las últimas dos décadas.

Desde la irrupción del Nokia 1100 en el mercado en 2003 hasta la actualidad, los especialistas del sector realizaron avances más que en cualquier otra industria.

Tanto la incorporación permanente de las cámaras como la funcionalidad de la pantalla táctil y la reproducción de contenido multimedia en alta calidad comprenden algunas de las tendencias que los diseñadores comenzaron a imponer en los usuarios.

La llegada del iPhone marcó un antes y un después en 2007, y desde entonces, todos los dispositivos están en un constante avance.

Hoy en día, según un informe de Global Handset Model Sales Tracker de la firma de análisis Counterpoint Research, los teléfonos más vendidos en 2025 fueron:

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 17 Pro Max

Galaxy A16 5G

Galaxy A06 4G

iPhone 17

iPhone 15

Galaxy S25 Ultra

iPhone 16e

Además, un análisis de Forbes en enero de 2026 remarcó que Apple es el fabricante de teléfonos inteligentes de mayor crecimiento a nivel mundial. Esto se debe a la cuota global del 20% y a un crecimiento interanual del 10%.

“El crecimiento de Apple en 2025 se debió a su creciente presencia y a la creciente demanda en los mercados emergentes y medianos, respaldada por una gama de productos más sólida”, afirmó Varun Mishra, analista sénior de Counterpoint. En esa línea, los principales fabricantes mundiales de teléfonos inteligentes son: