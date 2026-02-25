En EE.UU.: el precio oficial del Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra tras su lanzamiento en California

Samsung presentó este 25 de febrero la serie Galaxy S26, impulsada por las experiencias Galaxy AI 1. La gama está compuesta por tres modelos principales (Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra): prometen ser los teléfonos más intuitivos hasta la fecha por la integración de Galaxy AI.

¿Cuánto cuestan los smartphones Galaxy S26 en Estados Unidos?

Los valores de cada dispositivo dependen del modelo y la unidad de almacenamiento adquirida. De acuerdo con Samsung, los precios en Estados Unidos rondan los:

Galaxy S26:

— Modelo de 256 GB: US$899,99.

— Modelo de 512 GB: US$1099,99.

Galaxy S26+: entre US$1099,99 y US$1299.

entre US$1099,99 y US$1299. Galaxy S26 Ultra: entre US$1299 y US$1799.

El Galaxy S26 es el dispositivo más económico de la gama con un precio base de US$899 Samsung

Los detalles de la nueva gama de Samsung

La serie Galaxy S26 se consolida como la tercera generación de teléfonos con IA de Samsung. La serie integra el hardware más potente hasta la fecha en un Galaxy S, un sistema de cámaras líder en la industria y experiencias de inteligencia artificial intuitivas, según consignó el comunicado oficial de Samsung.

Los nuevos Galaxy A56 suman herramientas de inteligencia artificial a la gama media

En la presentación organizada en San Francisco, explicaron que el nuevo sistema operativo combina tres tipos de inteligencia artificial: Gemini, Perplexity y su propio Bixby. A través de estas tecnologías, el agente de IA podrá analizar los chats y mails, y también se entrenará para conocer las preferencias del usuario.

Por ejemplo, si un amigo pide fotos de un viaje reciente, el Galaxy S26 podrá sugerir de manera automática fotos de la galería, lo que elimina la necesidad de buscar en álbumes o cambiar de una aplicación a otra. La función, bautizada como Now Nudge busca ayudar a los usuarios a mantenerse en el flujo de trabajo sin distracciones.

Otra de las innovaciones presentadas es el denominado Privacy Display. Esta herramienta busca proteger la privacidad del usuario con respecto a píxeles al limitar la visibilidad desde ángulos laterales sin comprometer la calidad de imagen para el usuario frontal. Asimismo, se implementó la criptografía postcuántica (PQC) para fortalecer los procesos críticos del sistema y la verificación de firmware.

El procesador y sistema de cámara: los nuevos avances del Galaxy S26

Desde la empresa señalaron que el procesador del modelo Ultra será el Snapdragon 8 Elite Generación 5 para Galaxy. Este cuenta con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU, para soportar experiencias más rápidas y fluidas.

Por su parte, las otras dos versiones están equipadas con Exynos 2600, un procesador de alta tecnología de dos nanómetros con 10 núcleos.

Con relación al sistema de cámaras, el Ultra tendrá una cámara gran angular de 200 MP y aperturas más amplias que permiten capturar un 47% más de luz en comparación con el S25 Ultra. De igual modo, contará con herramientas como Photo Assist, que permitirá editar imágenes con solo describir los cambios deseados con palabras.

