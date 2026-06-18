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Un informe reveló cuál es el país que más usa inteligencia artificial en el mundo

Un estudio relevó el uso de la IA a nivel mundial y definió un ranking de adopción

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María Josefina Lanzi
LA NACIONMaría Josefina Lanzi
Cuál es el país que lidera la adopción mundial de inteligencia artificial
Cuál es el país que lidera la adopción mundial de inteligencia artificialShutterstock

En un momento de plena transformación, que recuerda a momentos revolucionarios de la historia como la invención de la imprenta o el nacimiento de internet, muchos se preguntan qué tan amplia es realmente la adopción de la inteligencia artificial y qué efectos podría estar teniendo en la economía. En ese sentido, un informe elaborado por el Instituto de Economía de la IA de Microsoft, en conjunto con especialistas del Banco Mundial, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), el MIT, entre otros, profundiza en el nivel de difusión de esta tecnología en todo el mundo y da a conocer hallazgos reveladores.

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En primer lugar, resaltan la adopción masiva que tiene en el mundo la IA, que alcanzó a 1200 millones de personas en menos de tres años; además, destacan que, al día de hoy, una de cada cinco personas usan IA en el mundo (el 17,8% de la población). Vale aclarar que el estudio se basa en datos agregados y anonimizados de telemetría de Microsoft (información sobre cómo funcionan sus productos, errores, rendimiento, etc.), ajustados para reflejar diferencias en los sistemas operativos y la cuota de mercado de los dispositivos, la penetración de internet y la población de cada país. Incluye el uso de herramientas como Gemini, ChatGPT, Claude y Copilot, entre otras, y se centra en la población económicamente activa que utiliza IA.

Los Emiratos Árabes Unidos lideran la difusión global de la IA con una tasa del 70,1%
Los Emiratos Árabes Unidos lideran la difusión global de la IA con una tasa del 70,1%Microsoft

En ese ranking, los Emiratos Árabes Unidos lideran la difusión global, con una tasa del 70,1% de adopción en su población económicamente activa. Estados Unidos, país caracterizado por ser una gran potencia y gran generador de inteligencia artificial, llamativamente, se ubica en el puesto 21, con un 31,3% de adopción. “Pese a crear los modelos de frontera, su adopción todavía va por detrás de líderes más pequeños. Esto habla de que los mejores ecosistemas de IA no están en los países más grandes, sino donde se alinean la política pública, la infraestructura y la educación”, explicó Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Externos y Legales de Microsoft CELA.

Entre otros resultados llamativos del estudio se encuentra la aceleración de la difusión de IA en Asia, algo que se explica porque las herramientas de inteligencia artificial ahora entienden, generan y responden mucho mejor en idiomas distintos del inglés, como el japonés, el coreano, entre otros. En ese sentido, el estudio detalla que “el crecimiento ha sido liderado por Corea del Sur (+43%), Tailandia (+36%) y Japón (+34%), con avances igualmente significativos en Mongolia, Irán, Laos y Turquía (todos con incrementos superiores al 30%)”.

Microsft resalta la adopción masiva que tiene en el mundo la IA, que alcanzó a 1200 millones de personas en menos de tres años
Microsft resalta la adopción masiva que tiene en el mundo la IA, que alcanzó a 1200 millones de personas en menos de tres añosShutterstock

Un dato interesante del estudio es que los primeros meses de 2026 mostraron un fortalecimiento de las capacidades de programación con IA. En concreto, los git pushes —mediante los cuales los desarrolladores publican cambios de código en línea— aumentaron un 78% interanual a nivel mundial. Estos números son especialmente interesantes, teniendo en cuenta el escenario que plantea el estudio: “Cuando aumenta la productividad de los desarrolladores, disminuye el costo de crear software. Si la demanda de software es elástica, las organizaciones pueden responder desarrollando más aplicaciones para una gama más amplia de casos de uso y sectores económicos”.

Los números ya muestran evidencia en este sentido: en 2025, la cantidad de desarrolladores de software empleados en Estados Unidos alcanzó los 2,2 millones, un 8,5% más que el año anterior y el nivel más alto registrado hasta la fecha.

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El caso argentino

El trimestre también mostró una ampliación de la brecha en la adopción de IA entre el norte y el sur global. Mientras que en el primero la tasa escaló a 27,5%, en el sur se ubicó en 15,4%. El estudio señala que esto se explica por el acceso limitado a una red eléctrica confiable, la conectividad a internet y las competencias digitales, todos factores que siguen restringiendo la adopción. Además, agrega que “hasta que no se reduzcan estas brechas fundamentales, los beneficios de la inteligencia artificial generativa seguirán distribuyéndose de manera desigual”.

Adopción de inteligencia artificial en el norte y el sur global
Adopción de inteligencia artificial en el norte y el sur globalMicrosoft

Teniendo en cuenta este panorama, la Argentina se ubica en un término medio: su nivel de adopción es del 21,9% (21,9% de la población en edad de trabajar usó IA generativa en el Q1 2026), lo que la posiciona por encima del promedio de nivel de adopción en el sur global y por arriba también del promedio mundial, que se encuentra en 17,8%.

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“La adopción de la IA se correlaciona fuertemente con el PBI y hay tres factores que predicen un mayor uso y la agenda de oportunidad para la Argentina: en primer lugar, la infraestructura digital (conectividad y energía confiable como base del acceso), el acceso a herramientas y aplicaciones para la industria y el capital humano (la educación y las habilidades digitales para usar IA de forma productiva)”, agregó Bericua y concluyó: “Los grandes gaps están en la capacitación en las habilidades”. Efectivamente, los números más bajos del sur global se concentran en las habilidades digitales. Mientras que en el norte global estas se ubican en 70,1%, en el sur descienden a 48,2%.

Por María Josefina Lanzi
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