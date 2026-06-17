Elon Musk compró Cursor por US$60.000 millones y transformó en multimillonarios a cuatro veinteañeros

Cuando ChatGPT y Copilot de GitHub popularizaron la inteligencia artificial (IA), cuatro compañeros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), con formación en informática y finanzas, decidieron que querían formar parte de esta revolución. El problema era que aún no sabían exactamente cómo.

“Todo empezó de una manera muy parecida a ‘buscar una solución para un problema’”, dijo Michael Truell, cofundador y director ejecutivo de Cursor, que en junio del año pasado cerró un acuerdo de mil millones de dólares para integrarse en SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Cuatro años después de su creación por los amigos, Cursor es una de las herramientas de programación con inteligencia artificial más populares del mercado. Ahora, esta “solución” los ha convertido a todos en multimillonarios.

SpaceX acordó formalmente ayer la compra de Cursor en una transacción totalmente en acciones que valora la compañía en US$60.000 millones. Cada uno de los cofundadores posee aproximadamente el 9% de Anysphere, el nombre legal de la compañía con sede en San Francisco, una participación valorada en US$5.500 millones cada uno, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Michael Truell, cofundador de Cursor

Cuando se complete la transacción -lo que debería ocurrir en el tercer trimestre de este año- recibirán acciones de SpaceX equivalentes al valor del acuerdo. Con esto, los cuatro fundadores, todos veinteañeros, se unen a una creciente lista de multimillonarios creados por Space Exploration Technologies, el nombre oficial de la compañía que ha convertido a Musk en trillonario y a algunos de sus ejecutivos en multimillonarios desde que la empresa salió a bolsa el viernes.

Su trayectoria también simboliza el cambio en el camino hacia fortunas multimillonarias entre los jóvenes emprendedores: la euforia en torno a la IA y el auge de las inversiones de capital riesgo hacen que los nuevos multimillonarios provengan cada vez más del sector tecnológico, no del financiero. Un portavoz de Cursor no respondió a la solicitud de comentarios de Bloomberg para este informe.

¿Quiénes son los nuevos multimillonarios?

Los cuatro socios que se convirtieron en multimillonarios y accionistas de SpaceX son:

Michael Truell

Sualeh Asif

Arvid Lunnemark

Aman Sanger

Todos eran estudiantes de posgrado en el MIT cuando se conocieron. Los cuatro fundaron Cursor en 2022, inicialmente con el objetivo de crear un copiloto de IA para la industria de la ingeniería mecánica. Esto a pesar de que ninguno de ellos tenía educación formal en ingeniería.

Sualeh Asif, cofundador de Cursor CURSOR

Truell, originario de Nueva York, realizó prácticas en Google, mientras que Sanger, miembro del equipo de squash del MIT, hizo prácticas en Bridgewater Associates. Lunnemark, medallista de oro en las olimpiadas de matemáticas de su Suecia natal, trabajó brevemente como analista cuantitativo en Jane Street.

“Estábamos muy poco familiarizados con el sector”, dijo Truell en un podcast en mayo de 2025 y agregó: “Así que, desde el principio, tuvimos el problema de ser como un ciego intentando describir un elefante”.

Arvid Lunnemark, cofundador de Cursor

Un rápido crecimiento

Tras unos meses, cambiaron de rumbo y comenzaron a desarrollar un agente de programación basado en IA, más acorde con la experiencia del equipo fundador. En 2023, el OpenAI Startup Fund apoyó a la joven empresa en una ronda de financiación inicial que recaudó US$8 millones de inversores de capital riesgo, según datos de PitchBook.

Al año siguiente, Anysphere recaudó US$60 millones en una ronda de financiación Serie A que valoró la empresa en US$400 millones. Entre los inversores clave se encontraban Andreessen Horowitz, Dorm Room Fund y Patrick Collison, cofundador de Stripe (un gigante estadounidense del sector de los servicios fintech).

En enero de 2025, Cursor alcanzó los US$100 millones en ingresos recurrentes anuales. En tan solo dos meses, esa cifra se duplicó y la empresa llegó a tener 1 millón de usuarios diarios.

Aman Sanger, cofundador de Cursor CURSOR

Acuerdo con SpaceX

A pesar de que competidores más grandes como OpenAI y Anthropic lanzaron sus propias herramientas de programación basadas en IA, Cursor continuó expandiendo su base de usuarios, especialmente entre clientes empresariales. La compañía afirma que sus productos son utilizados por el 64% de las empresas de Fortune 500 y que sus herramientas generan más de 100 millones de líneas de código diarias para clientes empresariales.

En abril, SpaceX anunció que había llegado a un acuerdo que le otorgaba la opción de adquirir Cursor por US$60.000 millones, pero decidió posponer la adquisición formal hasta después de su oferta pública inicial (OPI) para minimizar las interrupciones y evitar trámites burocráticos adicionales.

Según Bloomberg, el precio representó una prima sobre la valoración de US$50.000 millones que Cursor había buscado en una reciente ronda de financiación. El acuerdo también incluía una cláusula de rescisión de US$10.000 millones en caso de que la compra no se completara.

La dirección de SpaceX ha presentado la adquisición como una pieza clave para expandir sus capacidades de inteligencia artificial tras su fusión en febrero con la empresa emergente de IA de Musk, xAI.

“Creo que Cursor tiene sus propios modelos y podemos aprender de ellos”, declaró la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, en una entrevista con CNBC el viernes. “Vamos a colaborar muy estrechamente. Creemos que es lo más sensato”.