Retro Flasheando: cómo funcionan las cuentas que usan IA para recuperar el mundo de los 80 y los 90

No solo volvieron los lentos, los Walkman y la moda de los años 80 y los 90. Hay un revival que hace tiempo se viene gestando en las redes y que con la llegada de la IA permite amplificar vivencias que no tienen un registro visual directo. La demanda de contenido nostálgico explotó en los últimos años de la mano de una parte de la generación Z que está harta de la hiperconectividad y las redes sociales. Esa misma que usa los teléfonos bobos, no le da bola al WhatsApp y revuelve ferias americanas pensando no solo en la moda vintage, sino también en la sostenibilidad.

Algo así le pasó a Maximiliano Filo, el creador de Retro Flasheando, una cuenta de Instagram que recrea cómo era la vida en el pasado cercano del país, en los asaltos de la primaria, las visitas a lo de la abuela, las juntadas para disputar juegos de mesa, las casas de videos y videojuegos, y todo lo que represente al argentino. En los 15 videos que lleva publicados es posible vivir en carne propia una fantasía que recrea los mejores momentos de la infancia y adolescencia de la generación X y también de los millenials más mayores.

Cada publicación se explica por si sola; de hecho, el epígrafe es de apenas solo una línea. Pero al reproducir el video, podemos ver literalmente el pasado cortesía de las herramientas actuales de IA y sumarse a las visitas al videoclub cuando no existía Netflix ni internet: “¿Se acuerdan del último VHS que alquilaron?" pregunta la voz del locutor mientras vemos una batea de Blockbuster con títulos del año 2003 (El Señor de los Anillos, Nemo, Kill Bill, Matrix, American Pie, etc.) y una pareja de jóvenes que elige qué ver. Él tiene una remera de Megadeth y la novia, una musculosa rayada con mochila a cuestas. En esa recorrida, de planos cortos, podemos seguir viendo desde diferentes puntos de vista el videoclub con todas las películas de la época. Es como haber puesto un video en nuestra memoria nostálgica. Finalmente, los chicos alquilan La llamada, le pagan al cajero con varios billetes de dos pesos y la tarjeta del Blockbuster. Llegan a su departamento, ambientado, por supuesto, en 2003. La locución sigue su relato, nos cuenta de qué va la oscura película. Tan tenebrosa que al final del video vemos cómo desconectan el teléfono de línea, por las dudas.

Los videos son realistas, pero claramente están hechos con inteligencia artificial. Sin embargo, logran meterse de una manera muy verosímil en cada época. ¿Cómo se logra eso?

“Trabajé en desarrollo web mucho tiempo, hasta que llegué a desencantarme de la profesión y empecé a hacer trabajos de carpintería, con lo que sigo actualmente. El proyecto Retro Flasheando se me ocurrió muy de a poco -explica Maximiliano Filo-. Hace ya mucho tiempo que, mientras trabajo, miro videos de cultura retro en YouTube, ya sean documentales, programas viejos, bitácoras, incluso tandas publicitarias de los canales de aire en los 80 y 90. De alguna manera, me hacen sentir bien y me hacen viajar a otras épocas. Pero notaba que muchos de esos videos se enfocaban en los datos duros y no en las sensaciones y emociones que nos generaba esa cultura”.

Con la llegada de la IA generativa comenzó a probar sus funciones y capacidades, y un fin de semana se le ocurrió que podía recrear experiencias de su pasado con el mero objetivo de la satisfacción personal.

Maximiliano Filo, de la cuenta de Instagram @Retro_flasheando

“El primer video narrativo que hice fue uno donde cuento mi experiencia buscando videojuegos en locales de las galerías comerciales. Me gustó cómo quedó y pensé que podría compartirlo en redes como para conectar con gente que tenga gusto por los juegos retro, pero después de mostrárselo a mi novia, ella me sugirió que hiciera videos con más amplitud de temas, porque el estilo podría gustarle a más gente”.

Así fue como hace cuatro meses, en octubre de 2025, arrancó con la generación de este contenido que solo tiene comentarios de agradecimiento en las redes.

El detrás de los videos

La pregunta del millón es: ¿cómo hace los videos para que queden tan realistas? La respuesta: lleva trabajo, pero un proceso simple: primero genera la imagen con Nano Banana y luego las anima con Grok. Pero no son dos pasos simples. “Cuesta muchísimo hacer que los personajes hagan las cosas tal como uno las imagina, pero con el tiempo uno va entendiendo sus yeites. En cuanto al narrador, intenté grabar mi propia voz, pero sinceramente quedaba horrible, así que opté por utilizar Eleven Labs, que suena increíble”, explica. La edición final la hace con el editor de video Camtasia.

Las referencias las busca o las solicita a Nano Banana: “Podés pedirle que en una pared coloque pósters de bandas famosas de alguna época en particular, y por lo general, lo hace muy bien. Van mejorando año tras año”. Un video de un minuto y medio le lleva unas 15 horas de producción, algo que antes sí llevaba mucho más tiempo.

Para el autor de los videos, que nació en el 82, los 80 significan una explosión cultural. “Si bien era muy chico para entender el contexto, ahora puedo ver que la vuelta a la democracia trajo un destape y una celebración artística imponentes. Los 80 son Virus, Los Abuelos, Soda, Los Redondos, Sumo, Charly. También era andar en bici por el barrio a cualquier hora y jugar a la pelota donde sea. Fue una época maravillosa para ser chico. Los dibujos animados alcanzaron su punto más alto, los cines explotaban con películas super icónicas. La gente se animaba a looks más llamativos. La música nos marcó a todos los que vivimos los 80: Depeche Mode, Blondie, los Guns, Madonna, los sintetizadores, los inicios de la música electrónica... Y la lista continúa y continúa, pero, más allá de todo eso, a un nivel muy personal y emocional, todavía estaban mis abuelos”.

Los abuelos también tienen un video dedicado y cada uno toma una temática que va directo al corazón. Porque, como dice Filo, un sentido lleva al otro: “Yo sabía que a la hora que en la tele sonara la musiquita de Toda estrella tiene contra, al rato iba a sentir el olor del incienso que mi abuela quemaba mientras caminaba por el patio de casa. Entonces ahora, cada vez que veo una grabación de ese programa en YouTube, me vuelven las mismas sensaciones por unos instantes. Creo que a todos nos pasa algo más o menos parecido”.

La repercusión de la cuenta parece una anomalía en estos tiempos: la mayoría de los comentarios son positivos. “Me sorprendió recibir mensajes de personas que se sintieron muy emocionadas al ver los videos, diciendo que les hizo recordar otros tiempos junto a sus familiares que ya no están. Y eso para mí significa TODO.”