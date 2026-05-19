Bitcoin Pizza Day 2026: encuentros abiertos para celebrar 16 años de la primera compra cripto en el mundo real

Ocurrió el 22 de mayo de 2010: el programador Laszlo Hanyecz pagó 10.000 BTC por dos pizzas. Se trató, nada menos, que de la primera compra documentada de un bien físico con Bitcoin en el mundo real. A 16 años de esa transacción, que entonces parecía una simple curiosidad entre techies, terminó por convertirse en uno de los hitos más emblemáticos de la historia financiera contemporánea.

Para celebrar la fecha, Binance está convocando a toda la comunidad cripto a conmemorar juntos el Bitcoin Pizza Day 2026. Así, la plataforma de intercambio de activos digitales más grande del mundo decidió organizar eventos abiertos en toda la región:

En Brasil tendrá lugar el 21 de mayo en el Estadio Morumbi, en São Paulo.

tendrá lugar el 21 de mayo en el Estadio Morumbi, en São Paulo. En Argentina , la cita será en La Calle Bar 2, en Buenos Aires.

, la cita será en La Calle Bar 2, en Buenos Aires. En Colombia , la comunidad podrá reunirse en la Torre 90, en Bogotá.

, la comunidad podrá reunirse en la Torre 90, en Bogotá. En México , la celebración se realizará en WeWork Polanco, en Ciudad de México.

, la celebración se realizará en WeWork Polanco, en Ciudad de México. En Perú, Binance realizará una activación especial: la pizzería Almacén de Pizzas, en Lima, será intervenida, y quienes asistan podrán celebrar la fecha y participar por premios.

De 10.000 BTC por dos pizzas a un activo global

Bitcoin era en 2010 una tecnología experimental conocida por muy poca gente. De hecho, los 10.000 BTC que Hanyecz destinó a su pedido de pizza tenían apenas un valor simbólico. Hoy, dependiendo del precio del activo, ese mismo monto equivaldría a mansiones de lujo, jets privados, islas particulares o colecciones enteras de autos deportivos.

Esa diferencia entre el pasado y el presente convirtió al episodio en un símbolo de la evolución del ecosistema cripto: la primera demostración práctica de que Bitcoin podía funcionar como medio de intercambio. Aunque Laszlo Hanyecz no se hizo rico con la transacción, su experimento resultó clave para impulsar la adopción temprana de la tecnología.

El “oro digital” y una apreciación que pocos activos en el mundo mostraron

A lo largo de los años Bitcoin tuvo una valorización extraordinaria, aunque su trayectoria nunca fue lineal. El activo atravesó ciclos de alza y baja, momentos de euforia y también correcciones intensas. Esa volatilidad fue parte de su historia, pero pocos activos en el mundo pudieron mostrar una apreciación tan significativa en el largo plazo.

Por eso es que muchas personas llaman ahora a Bitcoin “oro digital”. Y la comparación se sostiene en varios fundamentos: Bitcoin es escaso (con una oferta limitada a 21 millones de unidades), no puede emitirse libremente (como las monedas fiat) y muchos inversionistas lo consideran una reserva de valor a largo plazo. Su alcance global, su facilidad de transferencia y su creciente relevancia como activo alternativo en un mundo cada vez más digital refuerzan ese paralelo.

Por lo pronto, la inscripción para sumarse a la celebración y participar del Bitcoin Pizza Day 2026 está abierta.

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