Returnal: cómo es el primer videojuego AAA exclusivo para la PlayStation 5

La PlayStation 5 rápidamente pasó a ser un objeto de deseo. Desde su preventa a fin del año pasado que se agotó instantáneamente en todo el mundo; esa falta de stock (provocada en parte por la menor provisión de componentes que sufre toda la industria a causa de la pandemia) hizo que no sólo una gran parte de los amantes del gaming quieran tener una, pero no puedan, lo que aumenta su valor simbólico.

Para quienes consiguieron una a un precio razonable (no como los posteos de Mercado Libre donde piden más de 240 mil pesos), las opciones de juego desde su lanzamiento se centraron en mejorar la experiencia de la PS4. El PS Plus collection incluido con la suscripción para usuarios de la PS5 te da muchos de los mejores títulos de la última generación y varios de los juegos nuevos, como Assassin’s Creed Valhalla, NBA 2K21 o Spider-Man Miles Morales: ofrecen mejoras gráficas, más FPS y en algunos casos el famoso ray tracing para mejorar la iluminación. Pero al final de cuentas, eran los mismos juegos que en la PS4, sólo que con una carga rapidísima y mejoras visuales.

Ahora llega el momento en que Sony comienza su camino con títulos no sólo exclusivos, sino diseñados para explotar las virtudes de la nueva consola y del control DualSense, una de las joyas de la nueva generación. Para esto llegó Returnal, de la desarrolladora Housemarque -creadores de Resogun-. Este es un juego “RogueLike” (shooter incesante en tercera persona) que nos pone en la piel de una astronauta, Selene, que cae tras un accidente en un planeta desconocido llamado Atropos, del que no sabemos nada, pero que oculta varios secretos.

Cabe aclarar que el Returnal no es juego orientado al público amante de Uncharted, Spider-man o God Of War, sino que es un shooter en tercera persona, como te comentamos, que busca desafiarnos con la acción, más allá de tener una historia interesante. Por momentos es frustrante y hasta puede hacerte enojar por no lograr avanzar, lo que hace que no sea para todos, pero los que le encuentren la vuelta pueden llegar a amarlo.

Returnal es un juego para PlayStation 5 de alto presupuesto, que busca aprovechar al máximo la capacidad gráfica de la consola y las nuevas funciones que habilita el mando DualSense

El juego está dividido en biomas, que son zonas jugables con temáticas distintas, pero el juego en si no es lineal, sino que cada vez que nuestro personaje muere, revivirá en un mapa generado aleatoriamente, sin ninguna de nuestras armas, y donde el camino es distinto, y cambian los enfrentamientos y las estrategias. Hay que empezar todo de nuevo, no hay checkpoints ni manera de planificar cómo encarar lo que viene. Tampoco no vas a poder refugiarte, y todo lo que hagas para mantener vivo a tu personaje será cuestión de tus movimientos, tu habilidad y tu puntería. Como dijimos: desafiante, pero altamente entretenido.

Luego de avanzar en el juego, además de las armas tradicionales vamos a poder usar una especie de espada para atacar de corta distancia y combinar con disparos, y un gancho para agilizar la movilidad (al estilo Zelda o Spider-Man) y el ángulo de ataque. La recompensa siempre llega al eliminar a los “jefes”, que nos darán mejoras escaladas según el progreso.

Esta modalidad, al estilo de los arcades, funciona tanto como una novedad técnica, como algo pocas veces visto en los juegos de alto presupuesto y también con un toque de nostalgia a una jugabilidad que te va a traer recuerdos de títulos antiguos. Los enemigos son estéticamente intrigantes. Con una mezcla entre los robots de Matrix, los enemigos de Death Stranding y la película Al filo del mañana (la de Tom Cruise y Emily Blunt) le dan un toque de misterio a un juego que si bien es muy frenético, tendrá algunos momentos de suspenso al descubrir más de la historia de Selene.

En lo visual, su estética shooter con un poco de terror se ve realmente impecable, con resolución 4K a 60 cuadros por segundo y con cargas de niveles casi instantáneas.

El control Dual Sense es otra de las maneras donde vamos a sentir el juego, ya que las gotas de lluvia se sienten en el control, los gatillos funcionan distinto según la presión y el arma, y los motores internos del control juegan constantemente con las sensaciones dentro del mapa.

El juego se puede conseguir desde los $9000 hasta su precio oficial de $13.499 en retailers de manera física, y a 70 dólares (oficial + impuesto digital + IVA + 35%) en el store de PlayStation en línea. Su precio ya se ve afectado por el nuevo costo general de los juegos de consola, que pasaron de 60 a 70 dólares en todo el mundo.