¿Se cayó Copilot? Esto es lo que informó Microsoft sobre el estado del servicio

Desde el mediodía del jueves 12 de noviembre, los usuarios de Microsoft 365 comenzaron a detectar problemas al intentar acceder a su correo electrónico de Outlook. Además de esta falla, que se extendió a nivel mundial, se reportaron varios inconvenientes con otros servicios de la plataforma, incluido Copilot 365. La empresa confirmó la caída global y aún se desconocen los motivos que la causaron. Si bien se reportó que se está trabajando en reanudar el servicio, a casi 24 horas del colapso, los servicios siguen sin funcionar correctamente.

Luego de que varios usuarios reportaran problemas al intentar ingresar a sus cuentas de Outlook y Teams y otros servicios de la empresa, Microsoft anunció que se encontraban “investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online a través de múltiples métodos de conexión en América” e indicaron que lo sucedido “podría afectar la conectividad a los servicios de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región”.

El jueves, el servicio Microsoft 365 comenzó a reportar fallas a nivel mundial Michel Euler - AP

La falla encendió las alarmas y los usuarios empezaron a pronunciarse sobre la caída en las redes sociales, puesto que lo ocurrido además afectó sus jornadas laborales, puesto que varios suelen usar los distintos servicios de la plataforma para su comunicación y organización profesional.

Durante la mañana de este viernes 13, la empresa confirmó que “los esfuerzos de recuperación para restablecer el estado del servicio en todo el entorno afectado están progresando” para la versión personal o familiar de Microsoft 365. “Este incidente afecta a Outlook.com, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do, Teams y Microsoft 365 para la web, aunque también es posible que experimente problemas en otros servicios de Microsoft 365″, indicaron. Asimismo, remarcaron que a nivel corporativo, advirtieron un progreso en la recuperación en Europa, estabilidad en Japón y mejoras en América del Norte, aunque varios usuarios podrían seguir experimentando fallas.

Este viernes, la compañía reportó progresos en los trabajos de recuperación Shutterstock

A pesar de las mejoras y de que algunos usuarios reportaron que lograron tener nuevamente acceso a sus cuentas, el servicio aún no se restableció en su totalidad. Mientras la compañía sigue trabajando en solucionar el problema y encontrar su origen, para llevar tranquilidad, expresaron que no encontraron indicios de actividad maliciosa asociada con la falla mundial.