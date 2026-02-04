¿Se termina el reinado de ChatGPT? Cómo se redujo su dominio del mundo de la IA en el último año

La carrera entre los gigantes tecnológicos por conseguir el reinado de la inteligencia artificial está mostrando un ranking distinto. ChatGPT, el chatbot líder en cuota de mercado, registró una caída notable en el último año, algo que podría incomodar al gigante, ya que sus rivales no dejan de crecer.

Según publicó el periodista Alex Kantrowitz, en el sitio Big Technology, la participación de mercado de ChatGPT entre los usuarios diarios de IA en EE.UU. cayó, en enero de 2026, del 69,1% al 45,3%, en relación a un año atrás.

Del otro lado, sus rivales mostraron números positivos: Gemini, en el mismo periodo, aumentó del 14,7% al 25,1% y Grok, del 1,6% al 15,2%. Más allá de la distinción por empresas, las cifras provistas por la firma de análisis móvil Apptopia hablan de que el mercado de chatbots, en general, ha crecido con un aumento del 152% desde enero pasado.

La cuota de mercado del chatbot líder -ChatGPT- cayó del 69,1 % al 45,3 % entre enero de 2025 y enero de 2026 Apptopia

Otro estudio, como el de Similar Web, plataforma que estudia los usos en la web de escritorio y del celular, habla de que las visitas a ChatGPT aumentaron de 3800 millones a 5700 millones entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que habla de un crecimiento del 50%. Aunque las visitas a Gemini no superan estos números -ya que pasaron de ser de 267,7 millones a 2000 millones- el porcentaje de crecimiento es mayor, ya que habla de un aumento del 647%.

En definitiva, ChatGPT sigue liderando el mercado, pero los rivales empiezan a ocupar poco a poco un territorio que está en permanente expansión: el volumen de usuarios de chatbots de IA creció un 152% en el último año, según Apptopia.

“ChatGPT mostró un crecimiento muy sólido durante la mayor parte de 2025”, afirmó David Carr, editor de noticias e investigación de Similarweb a Big Technology, y agregó: “Aun así, observamos una caída del tráfico de ChatGPT en noviembre/diciembre, que coincidió con un repunte de crecimiento para Gemini. Los datos preliminares de enero muestran que el tráfico de ChatGPT se está recuperando, pero no ha alcanzado su pico de más de 6 mil millones de visitas en octubre. Gemini continúa creciendo con fuerza, con un aumento intermensual del 17%, según una estimación preliminar para enero”.

Una nueva fase

Analistas señalan que los chatbots estarían ingresando en una etapa de maduración, aunque 2025 fue un año de mucho crecimiento. “El mercado se está estancando un poco. Es probable que aún no hayamos alcanzado el pico de las aplicaciones GenAI, pero este es un punto de inflexión inicial donde podría haber una brecha entre los primeros usuarios y el resto”, explicó Adam Blacker, director de relaciones públicas de Apptopia, a Big Technology.

Se espera que el gasto anual global en inteligencia artificial ascienda a US$571.000 millones en 2026 Shutterstock - Shutterstock

Al mismo tiempo, las inversiones en inteligencia artificial no paran de crecer: según proyecciones de UBS -uno de los mayores bancos y grupos de servicios financieros del mundo-, se espera que el gasto anual global en inteligencia artificial ascienda a US$571.000 millones en 2026. Es tal el entusiasmo por esta nueva tecnología que muchos hablan de que se trata de la nueva burbuja económica, un fenómeno del ámbito financiero que se da cuando las expectativas se inflan mucho más rápido que la realidad. Sin ir más lejos, un reciente informe de PwC aseguró que más de la mitad de los directores ejecutivos que entrevistaron para un estudio afirman que aún no están obteniendo un retorno financiero de las inversiones que hicieron en IA.

“Todas las burbujas que se dieron a lo largo de la historia comparten la misma estructura: innovación real mezclada con expectativas irreales y capital impaciente. En la IA vemos algo muy parecido: la diferencia es que, en lugar de ser un activo puramente especulativo, hay una tecnología legítima, pero su adopción masiva corre por delante de su integración real y madura”, aclara Belén Ortega, empresaria y especialista en inteligencia artificial.

Seoul, South Korea - February 12, 2023 : Computer screen with ChatGPT website and person using mobile phone to ask questions to ChatGPT Ju Jae-young - Shutterstock

De hecho, el artículo de Big Technology agrega que “el 20% de los usuarios de chatbots utilizaba al menos dos aplicaciones a finales de 2025, frente al 5% a finales de 2023″. También detalla que ha aumentado el tiempo que los usuarios invierten en las aplicaciones de IA; tal es el caso de Claude de Anthropic, cuyos usuarios pasaron de usarlo unos diez minutos diarios en junio de 2025 a más de treinta minutos en la actualidad.

¿Desplazando el reinado?

Vale recordar que entre los “ganadores” del informe citado figuran inteligencia artificiales como Gemini y Grok, dos herramientas que se integraron a un “ecosistema” existente: Google ha integrado Gemini directamente en Android y Google Workspace (Docs, Gmail). A diferencia de OpenAI, que depende de que el usuario “vaya” a su app, Google “lleva” la IA al lugar donde el usuario ya está trabajando. Por su parte, Grok, la IA de Elon Musk, se integró también a la plataforma de X. De alguna forma, parecería que contar con una base de usuarios cautiva suma mucho al modelo de IA.

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que, contar con mayor cantidad de usuarios no necesariamente implica ser capaz de retenerlo. Mientras que el alcance habla de cuánta gente tiene la app instalada, el ratio DAU/MAU especifica cuánta gente la usa todos los días. En ese sentido, según informes de analistas como Yipit y a16z, el ratio DAU/MAU de ChatGPT ronda el 36%, mientras que el de Gemini se sitúa por debajo, cerca del 21%.

Otros expertos apuntan que la caída de Open AI puede hablar también de una maduración del mercado. En otras palabras, dado que la inteligencia artificial ya no se utiliza solamente para consultas esporádicas o a modo de curiosidad, sino como herramienta de trabajo y para resolver problemas específicos, se están abriendo nuevos nichos de mercado, donde otros jugadores ofrecen productos especializados, que responden a las inquietudes particulares de los usuarios, que una IA genérica como ChatGPT hoy no resuelve.

El tiempo dirá si el 2026 marcará el fin de la euforia desmedida por la inteligencia artificial o si, por el contrario, estamos siendo testigos de una transición hacia una era de madurez tecnológica.