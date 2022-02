Seguridad informática: qué hacer si alguien se quedó con tu cuenta de WhatsApp, Instagram, Facebook o Gmail

El robo de cuentas de redes sociales y de correo electrónico puede afectar fuertemente a diferentes usuarios: desde cualquier individuo, a una pequeña pyme o a une empresa que atiende a su público a través de su mail, Instagram, Facebook o WhatsApp. Son días perdidos.

Las causas pueden ser diversas: ya sea por un phishing (un mensaje que simula pertenecer a una empresa, pero que en realidad busca apropiarse de los datos), por un llamado telefónico falso (por ejemplo, uno que simula ser del Ministerio de Salud para arreglar un turno de vacunación) o por lo que se conoce como SIM Swapping. En los últimos tiempos, hubo diferentes denuncias de este tipo, con usuarios que detallaban que alguien compró un chip a su nombre, eso les desactivó el suyo, logró activar WhatsApp en otro dispositivo (gracias a que el código llega al número de teléfono para darlo de alta) y a partir de allí incluso también pudieron solicitar una nueva clave al teléfono en Instagram, por lo cual también se apropiaron de otras cuentas.

En medio de todos estos casos, algunos que son por acción pero en otros sin que el usuario haya hecho absolutamente nada, la pregunta que viene después es cómo hacer para recuperar las cuentas en caso de pérdida por acceso indebido. Aquí, algunos paso a paso para, al menos, intentarlo.

WhatsApp

WhatsApp ofrece un servicio de asistencia por mail para reportar casos de cuentas clonadas o robadas

Apenas te des cuenta, contactá con el equipo de asistencia de WhatsApp: enviá un correo electrónico a support@whatsapp.com El correo electrónico puede enviarse en español con el asunto “Cuenta clonada/robada” y debe contener el número en formato internacional (+54 DDD ...). Describí lo ocurrido con el mayor detalle posible en el cuerpo del correo electrónico.

En caso de obtener resultado positivo, reinstalá WhatsApp, iniciá sesión con tu número de teléfono y confirmá el código de seis dígitos que recibirás por SMS. De esta manera, cualquier persona que esté utilizando tu cuenta será desconectada automáticamente.

Sin WhatsApp, la clave pasa por alertar a tus conocidos. Muchos estafadores utilizan tu lista de contactos para solicitar información sensible y pedir depósitos en efectivo. Si tu cuenta es vulnerada, ponete en contacto con las personas más cercanas para informarles y que nadie pueda suplantar tu identidad.

Clave que, al recuperarla, agregues la verificación en dos pasos, que permite registrar un correo electrónico y un PIN de verificación de seis dígitos que se te solicitará si hay un intento de iniciar sesión en tu cuenta de WhatsApp. Este código, al igual que los SMS de WhatsApp, no debe ser compartido con nadie, ni siquiera con amigos o familiares.

Más información: https://faq.whatsapp.com/general/account-and-profile/stolen-accounts?lang=es

Instagram

Instagram cuenta con un servicio de reporte de cuentas hackeadas, pero la resolución no es inmediata

Si no podés acceder a tu cuenta y creés que alguien la vulneró, se pueden tomar varias medidas. Primero, comprobar si hay un mensaje de Instagram en tu cuenta de correo electrónico. Si recibiste un correo electrónico de security@mail.instagram.com en el que se te indica que se cambió tu dirección de correo electrónico, es posible que puedas deshacer este cambio si seleccionas cancelar el cambio en ese mensaje.

Si esto no sucedió, entonces viene un siguiente paso. Solicita un enlace de inicio de sesión para actualizar la contraseña. El famoso “¿olvidaste tu contraseña?”. Si esto tampoco funciona, entonces hay que ir a “¿necesitas más ayuda?” y pedir un código de seguridad para confirmar la propiedad. Si el código no llega (por los mismos motivos que antes, el estafador pudo cambiar esos datos) entrá a “No puedo acceder a este correo electrónico o número de teléfono” y ahí hay que seguir las instrucciones. Facebook asegura que se pone en contacto en esos casos para pedirte que verifiques la identidad: que brindes tu teléfono o dirección de correo electrónico, el tipo de dispositivo que usaste para registrarte y una videoselfie. Eso sí: los tiempos no son inmediatos.

Más información disponible: https://help.instagram.com/368191326593075/

Facebook

Facebook cuenta con el sitio www.facebook.com/hacked para reportar problemas con el acceso a la red social

Si creés que alguien hackeó o robó tu cuenta, hay un sitio creado para esos casos. “Te pediremos que cambies la contraseña y revises tu actividad de inicio de sesión reciente”, señalan. El paso a paso es el siguiente:

Al ingresar a www.facebook.com/hacked te aparecerán 5 opciones. Seleccioná la opción ‘Alguien accedió a mi cuenta sin mi permiso’ y pulsá ‘Continuar’.

Verás un mensaje de Facebook que dice: “¡Hola! Protege tu cuenta. Para proteger tu cuenta de Facebook, te mostraremos algunos pasos para cambiar la contraseña y asegurarnos de que los cambios recientes en tu cuenta fueron realizados por ti”.

Intentá iniciar sesión con tu usuario y contraseña.

Si ya no te permite ingresar o te dice que es incorrecta, capturá el número de teléfono o la dirección de correo electrónico asociado a tu cuenta y hacé clic en ‘Buscar’.

Luego, hacé clic en ‘Comenzar’ para iniciar el proceso de recuperación de seguridad.

El sistema analizará tu cuenta.

Tomá nota de los 6 dígitos que te envie Facebook a tu número celular o correo electrónico.

Introducí el código en la página de Facebook y presioná “Continuar”.

Facebook permitirá cambiar tu contraseña.

Confirmá que fuiste vos quien realizó los cambios recientes en tu cuenta y ¡listo!

Si se cambió el correo electrónico asociado a tu cuenta de Facebook, podés volver a modificarlo. Cuando se cambia un correo electrónico, envían un mensaje a la cuenta de correo electrónico anterior con un enlace especial. Podés hacer clic en este enlace para deshacer el cambio de dirección de correo electrónico y proteger tu cuenta.

Gmail

Si no podés entrar a Gmail, Google dispone de un formulario para volver a restaurar el acceso con una serie de preguntas relacionadas con el uso del servicio de correo electrónico

Si no podés iniciar sesión, andá a la recuperación de la cuenta y responde las preguntas. Este sitio se utiliza siempre que alguien ha cambiado la información de la cuenta, como la contraseña o el número de teléfono de recuperación, Alguien ha eliminado tu cuenta, no pudiste iniciar sesión por otro motivo.

Allí se podrá revisar la actividad reciente y comprobar si hubo actividad sospechosa. Si ves alguna actividad que no hiciste, selecciona “No, no he sido yo”. A continuación, sigue los pasos que aparecen en pantalla para proteger tu cuenta.

Si crees que otra persona ha iniciado sesión en tu cuenta de Google, cambia inmediatamente la contraseña de apps y sitios web en los que utilizas la misma contraseña que en tu cuenta, que se comunican contigo a través de la dirección de correo electrónico de Gmail o en los que inicias sesión con la dirección de correo electrónico de tu cuenta de correo electrónico.

Más información: https://support.google.com/accounts/answer/6294825

Medidas preventivas

Antes que vuelva a suceder, para proteger las cuentas de redes sociales y correo electrónico es importante tener algunos consejos a mano. Por ejemplo: