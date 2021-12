Son amantes de la náutica, se aburrían en cuarentena y crearon MasterSailor, una app con cartografía digital desarrollada en la Argentina

Con desarrollo y diseño nacional, llega al mercado de la náutica MasterSailor, una aplicación móvil que reúne varias funcionalidades e información que necesitan los navegantes mientras practican su actividad. Este programa cuenta con una versión gratis y otra versión o paga, que brinda más servicios; y ya puede descargarse de las tiendas de Apple y Google.

El origen

El nacimiento de esta aplicación está atado al aislamiento obligatorio impuesto en marzo de 2020, cuando Daniel Raskin, quien tiene afición por la navegación, se encontró con que no podía salir a navegar, y para matizar la espera comenzó a buscar historias de navegantes e interiorizarse por temas relacionados con la actividad que tanto le gustaba. “Llegué hasta una página web de un servicio para navegantes oceánicos. Me interesó cómo estaba estructurada y hablando con Darío Fernández, instructor de náutica y amigo, resolvimos crear una aplicación, pero sumando otras variables. Ese fue el nacimiento de MasterSailor. En julio conformamos una sociedad anónima y luego de 17 meses terminamos de desarrollarla. Hicimos hasta cartas propias realizadas por nuestro cartógrafo”, resume Raskin.

La inversión inicial para desarrollar este programa rondó es los US$ 200.000, y estiman que deberán invertir US$ 30.000 adicionales hasta que este emprendimiento comience a generar ingresos. “Esperamos que el retorno de inversión sea en dos años, aproximadamente. Los ingresos se generarán por las suscripciones al servicio premium, que tiene un valor de US$ 50 al año; y la publicidad, en el caso del servicio gratuito. Además, tenemos muchos proyectos en carpeta para ampliar esta aplicación una vez que la comunidad sea grande”, adelanta el creador.

MasterSailor ofrece cartografía actualizada, la posibilidad de crear derroteros automáticos al puerto, y tener información actualizada sobre mareas, entre otras cosas

Respecto a la expansión en una primera etapa van a generar las cartas para los grandes lagos en las que hay muchos navegantes, entre los que se destaca el Nahuel Huapi y la represa de José C Paz. También quieren expandir el servicio hacia el norte para llegar a Brasil.

Hoy la cobertura es en la zona del Río de la Plata interior y exterior, llegando al sur hasta el puerto de Quequén, al norte hasta el puerto de La Paloma en Uruguay, y al oeste hasta la provincia de Santa Fe.

Experiencia de uso

Quien comience a utilizar esta aplicación verá, desde su celular, la carta náutica correspondiente a la zona que está navegando (gracias al uso de un GPS para ubicarlo) y posicionada su embarcación en el centro de la pantalla. Y podrá recorrer la carta en todos los sentidos. Incluye más de 20 derroteros para que naveguen desde su posición hacia el puerto deseado, así como información de todos los servicios indispensables para el navegante: clubes náuticos, varaderos, almacenes navales y guarderías.

Daniel Raskin y Darío Fernández, creadores de MasterSailor

La aplicación tiene cartografía propia vectorial, la posibilidad de marcar rutas y waypoints, derroteros, pronóstico meteorológico donde está la embarcación y en la ruta,, profundidad real en los puertos corregida por meteorología (mareas, vientos, etcétera), y una función de ecosonda virtual, además de ofrecer un sistema de llamadas de emergencia a Prefectura (en zonas con cobertura de celular) o a otros usuarios de la aplicación.

“Con nuestra herramienta el navegante cuenta con todo lo que necesita para la navegación en una sola pantalla. Con la simple selección de la ruta en el derrotero o rumbo publicado, se evita la posibilidad de cometer errores de carga”, comenta Darío Fernández, uno de los socios de MasterSailor.

Además, Fernández agrega que a través de la aplicación se pueden ver las alturas de marea en los puertos de arribo, salida en los horarios que el usuario necesite y la situación de los vientos en el trayecto a recorrer, entre otras funciones.

“No existía ninguna aplicación que entregara tanta información en un solo lugar. Por eso decidimos crearla. Desarrollamos una herramienta fundamental para acompañar a todo navegante en sus travesías. Iremos ampliando los mapas cartográficos con el tiempo, en la medida que nuevos usuarios se vayan sumando a la comunidad de MasterSailor”, concluye Raskin.