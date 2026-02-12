Sony mejora la cancelación de ruido y las llamadas e introduce Gemini en los auriculares inalámbricos WF-1000XM6

Sony ha presentado los auriculares inalámbricos WF-1000XM6, que cancelan un 25 por ciento más de ruido que la generación anterior y ofrecen mejor calidad de las llamadas y soporte para la conectividad Bluetooh de latencia ultrabaja.

La compañía tecnológica ha retomado la serie WF-1000X de auriculares inalámbricos ‘true wireless’ con el modelo WF-1000XM6, dos años y medio después de que lanzara la generación anterior, WF-1000XM5.

Esta actualización trae mejoras en la tecnología de cancelación de ruido, en la calidad de las llamadas, en la conectividad Bluetooth y funciones impulsadas por la inteligencia artificial Gemini de Google.

Según ha destacado Sony, los WF-1000XM6 ofrecen “el mejor rendimiento de cancelación de ruido del mundo”. Para ello, integran el procesador de NC HD QN3e de última generación, el procesador integrado V2, el optimizador de noise cancelling adaptativo y cuatro micrófonos en cada auricular.

Con esta configuración, los auriculares analizan el ruido externo y las condiciones de uso en tiempo real, logrando una reducción del ruido un 25 por ciento mayor, al tiempo que se mejora el rendimiento en los rangos de las frecuencias medias-altas, más habituales en los entornos cotidianos.

Esta tecnología se complementa con el diseño aislante de las almohadillas, que están disponibles en cuatro tamaños. Y para reducir el ruido que logra filtrarse a través de los huecos entre las almohadillas y el canal auditivo, la tecnología de cancelación de ruido se ajusta en tiempo real.

Por otra parte, la calidad del sonido está respaldada por los dos procesadores, que trabajan de manera conjunta. El procesador QN3e mejora el rendimiento del amplificador DAC y el procesador V2 admite un procesamiento de 32 bits, lo que, como resultado, ofrece un sonido de mayor claridad, mejor resolución y con más detalle, según ha detallado Sony.

Además, la unidad de diafragma desarrollada por Sony produce unos graves profundos y envolventes, mientras que las frecuencias altas se perciben con mayor claridad.

Los WF-1000XM6 también cuentan con Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, compatibilidad con 360 Reality Audio, un ecualizador de diez bandas personalizable en la aplicación Sony Sound Connect, seguimiento de la cabeza y efecto de música de fondo.

Además de contar con un sonido ajustado en colaboración con un equipo de ingenieros galardonados y nominados a los Grammy, los WF-1000XM6 mejoran la calidad de las llamadas con dos micrófonos y un sensor de conducción ósea ubicado a cada lado que trabajan junto con un algoritmo de reducción de ruido con formación de haces mediante IA para captar la voz con precisión.

En lo que respecta al diseño, los WF-1000XM6 siguen las curvas naturales del oído interno y presentan un cuerpo un 11 por ciento más delgado que su predecesor, lo que consigue que el ajuste sea más cómodo. A ello se le suma una nueva estructura de ventilación que aumenta el flujo de aire dentro del dispositivo para evitar ruidos internos.

Estos auriculares de Sony también cuentan con funciones de inteligencia artificial de la mano de Gemini de Google, que actúa como un asistente de manos libres con el que se puede conversar de manera natural sobre la marcha. Admite su uso para la reproducción de música, el control del sonido y para aplicaciones de Google como Keep y Calendario.

Son, además, compatibles con la conectividad Bluetooth LE Audio que permite una latencia ultrabaja y ofrecen una autonomía de hasta ocho horas de escucha con una sola carga y de hasta 24 horas si se utiliza la carga completa del estuche, que es compatible con la tecnología de carga inalámbrica Qi.

Los WF-1000XM6 estarán disponibles en los colores negro y plata a partir de febrero, con un precio de venta recomendado de 460 dólares.