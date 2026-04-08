Starlink: cuánto costará el servicio para tener Wi-Fi en tu auto en Argentina

Starlink, la empresa de internet satelital liderada por Elon Musk, profundiza su estrategia comercial en el mercado argentino. Con 700.000 suscriptores actuales, la compañía proyecta alcanzar el millón de usuarios antes de finalizar el año, un hito que consolida a la Argentina como un actor central al representar el 25% de sus operaciones en toda América Latina. Este crecimiento, impulsado por la política de cielos abiertos para operaciones satelitales, muestra una expansión semanal del 2% en su base de clientes.

El cliente debe comprar un equipo de Starlink para acceder al servicio de internet satelital que ofrece la empresa de Elon Musk @starlink

La firma elige al país como primer mercado para el despliegue del Mini X, un dispositivo que integra la antena Starlink Mini con un router Wi-Fi 6, diseñado para entornos residenciales.

A esta oferta se suma, desde el próximo mes, el lanzamiento del Mini Car Pack, una solución técnica pensada para el segmento automotor. Este producto consiste en la venta conjunta del kit Starlink Mini, un sistema portátil de conectividad satelital, junto a un adaptador específico que permite suministrar energía eléctrica al equipo dentro del vehículo.

El valor de comercialización para este paquete ronda los $299.000, una cifra equivalente al costo del Mini X, y se encuentra disponible en los mismos puntos de venta minorista que el resto de los dispositivos de la marca.

La apuesta apunta a resolver la desconexión existente en el parque automotor nacional, compuesto por aproximadamente 13 millones de autos particulares, 3 millones de rodados comerciales y 300.000 unidades destinadas al sector agropecuario. Este sector vehicular presenta una baja conectividad, con una antigüedad promedio de 14 años y una dependencia del 99% hacia la red móvil 4G convencional. La propuesta de la empresa busca cubrir este déficit estructural mediante su tecnología satelital.

El acceso al servicio móvil implica, además de la compra del hardware, la suscripción a planes específicos. Los usuarios pueden optar por el servicio residencial estándar con un costo mensual de $56.100, o elegir la versión Light a $38.000. Para quienes busquen movilidad, los abonos comienzan en $63.000 por 50 GB, mientras que las opciones ilimitadas ascienden a $87.500 mensuales. La actual estructura de clientes muestra una fuerte predominancia de los hogares, cuya densidad generó saturación en áreas como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta. En tales regiones, la empresa aplica un recargo adicional de $790.000 para nuevas altas residenciales, lo que eleva el precio final frente a los proveedores locales de telecomunicaciones.

Hasta ahora, el servicio satelital ofrecido por los últimos smartphones de Apple, Samsung y Google está limitado a enviar mensajes de emergencia en zonas rurales del hemisferio norte josearana63

La compañía planea aliviar estos obstáculos con la incorporación masiva de satélites de nueva generación, conocidos como V3, cuya puesta en órbita depende del sistema Starship. El primer vuelo operativo de esta configuración, que unifica nave y propulsor, tiene como fecha prevista mayo de 2026.

Cabe recordar que el Gobierno autorizó a Starlink, junto a los proyectos Kuiper de Amazon y OneWeb, a operar en el país a principios de 2024 para fomentar la competencia. Esta etapa actual sigue a un proceso iniciado en 2022, cuando la empresa se registró bajo la denominación Starlink Argentina S.R.L., pero enfrentó demoras por la necesaria coordinación técnica con Arsat, la empresa estatal de soluciones satelitales encargada de la transmisión de datos, televisión y telefonía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA