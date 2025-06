State of Play: 007 First Light, Nioh 3 y más novedades de PlayStation para este año y 2026

IO Interactive ha aprovechado su paso por el State of Play de PlayStation para presentar 007 First Light, el nuevo juego de acción en tercera persona que recoge las aventuras de un joven James Bond y que llegará en 2026, junto a ello, también se han anunciado otras novedades de cara al próximo año, como la llegada de Pragmata y Nioh 3.

La compañía de videojuegos ha dado a conocer sus últimas novedades en su evento de anuncios State of Play 2025 que, celebrado este miércoles, ha recogido todo tipo de títulos para su plataforma de juego PlayStation 5 (PS5) y PS5 Pro, que llegarán este 2025, junto con otros lanzamientos previstos para el próximo año.

Entre los títulos que han protagonizado el evento se encuentra 007 First Light, el juego desarrollado por IO Interactive que da vida a los orígenes del conocido agente secreto James Bond y que llegará oficialmente el próximo año 2026 para PS5 y PS5 Pro.

De los desarrolladores de Hitman, este título recoge las aventuras de un joven James Bond de 26 años, al que la compañía define como “imprudente” y con “instintos agudos”, que todavía está aprendiendo cuándo debe luchar. Así, los jugadores podrán aprender a convertirse en agentes secretos, combinando mecánicas de combates intensos, conducción de alta velocidad, sigilo y dispositivos de tecnología punta.

El State of Play también ha contado con Nioh 3, la tercera entrega de la saga de acción RPG de fantasía y guerreros, que se desarrolla con el turbulento periodo de guerra civil Sengoku en Japón como telón de fondo. Así, además de mostrar modos de juego para dominar los combates al estilo samurái y ninja, la desarrolladora Koei Tecmo de la mano de Team Ninja, han detallado que estará disponible en 2026 y que, por el momento, los jugadores pueden acceder a una versión demo disponible hasta el 18 de junio.

Igualmente se ha anunciado el nuevo videojuego de acción de Grasshopper Manufacture, Romeo is Dead Man, que se lanzará en PS5 el próximo año 2026. Este título mezcla acción sangrienta con “giros demenciales” en una aventura protagonizada por Romeo Stargazer, un hombre atrapado entre la vida y la muerte que trabaja como agente especial del espacio-tiempo del FBI, capturando a los fugitivos más buscados a lo largo y ancho de múltiples universos.

Pragmata ha sido otro de los títulos resonados en el evento, dado que, tras sufrir retrasos, Capcom finalmente ha confirmado que se lanzará en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Este anuncio ha ido acompañado de un video en el que la desarrolladora ha mostrado la ambientación del juego y los personajes jugables, en un tráiler que transporta a los jugadores a la luna.

En este título, el viajero espacial Hugh y la androide Diana se encuentran atrapados en el punto de mira de una inteligencia artificial (IA) que controla la estación espacial de investigación lunar donde se hallan, por lo que, en una mezcla de ciencia ficción y modo de supervivencia, deberán unir sus fuerzas y habilidades para conseguir volver a la Tierra. Así, los jugadores podrán controlar a ambos personajes, incluso al mismo tiempo.

Por otra parte, Lumines Arise, el juego de rompecabezas con ritmo, regresa con una versión rediseñada para PS5, que también será compatible con PS VR 2 y que estará disponible para los jugadores durante este otoño.

Konami ha anunciado la llegada de Silent Hill f, que está prevista para el 25 de septiembre de este año. Esta nueva entrega de la saga de terror está enmarcada en el Japón de los años 60 y se basa en una historia completamente nueva escrita por Ryukishi07, autor de las novelas visuales Higurashi no Naku Koro ni y Umineko no Naku Koro ni.

Así, los usuarios se meterán en el papel de Shimizu Hinako, una estudiante de instituto que debe explorar su ciudad natal y sobrevivir a una niebla que la envuelve y la transforma “de formas espantosas”.

Durante el evento también se ha anunciado un nuevo título de la saga de RPG de acción y desplazamiento lateral en 2D Bloodstained. Se trata de Bloodstained: The Scarlet Engagement y, producido por IGA, está previsto para lanzarse durante el próximo año 2026.

Esta nueva entrega está ambientada en el mundo gótico de Bloodstained: Ritual of the Night e incluye la mecánica de juego y la narrativa de su título predecesor, llevándola a nuevos niveles. Así, la historia arranca en el siglo XVI y cuenta con el aprendiz de los Lobos Negros Leonard y el caballero Alexander como la última esperanza de la humanidad, ya que deberán vencer al Señor de los Demonios, Elias.

Además de todo ello, Square Enix ha detallado que Final Fantasy Tactics, el RPG de estilo clásico de la saga, llegará a PS5 y PS4 en septiembre de este año, coincidiendo con el lanzamiento de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

Ghost of Yotei de Sucker Punch ha sido otro de los títulos mostrados en el State of Play, que llegará el 2 de octubre de este año y tendrá un evento específico para analizar sus mecánicas de juego en profundidad el próximo mes de julio.

Además, también se ha incluido Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, con nuevas imágenes sobre sus opciones de jugabilidad de cara a su estreno el próximo 28 de agosto.

Siguiendo esta línea, también se han anunciado el simulador de supervivencia de escalada Cairn, que llegará a PS5 el 5 de noviembre, y Digimon Story: Time Stranger, una nueva entrega que estará disponible el 10 de octubre de 2025.

Por otra parte, PlayStation también ha anunciado que Astro Bot lanzará cinco nuevos niveles de la galaxia Vacío Brutal durante el mes de julio y, entre otros, el evento ha contado con títulos como Project Defiant Wireless, Thieft VR: Legacy of Shadow, Tides of Tomorrow, Sea of Remmants, Sword of the Sea y Marvel Tokon: Fighting Souls, un nuevo juego de lucha de Marvel con una estética animé que llegará en 2026.