Surface Duo 2: tres pantallas para la renovación del dispositivo plegable de Microsoft

Microsoft presentó hoy al Surface Duo 2, la renovación del dispositivo plegable que presentó en agosto del año pasado. Es plegable no porque use, como Samsung o Motorola, una pantalla flexible, sino porque tiene el diseño de un libro: dos pantallas Amoled de 5,8 pulgadas cada una (2688 x 1892 pixeles, tasa de refresco hasta 90 Hz) para una superficie de 8,3 pulgadas cuando el dispositivo está abierto de par en par. Están unidas por una bisagra que, ahora, tiene una tercera pantalla en el lomo. Microsoft mantiene la idea de que las pantallas deben estar en la cara interna de este dispositivo; que cerrarlo tenga, como en una notebook, una intención: terminé y no quiero más molestias. Eso cambia levemente con el Duo 2, que en el lomo de ese libro suma una tercera pantalla para notificaciones muy sencillas.

La minúscula pantalla en el lomo de la Surface Duo 2 para ver notificaciones

Este dispositivo tiene 5G, pero no es un teléfono, aunque puede hacer llamadas. Lo sabía Apple cuando transformó a la telefonía en una función más de un smartphone; lo sabían los usuarios asiáticos que popularizaron las pantallas grandes después del Galaxy Note, privilegiando la superficie interactiva sobre la portabilidad; lo sabe Microsoft con el Surface Duo: ¿qué importancia tiene, hoy, poder conectarse a la red de telefonía celular para hacer una llamada tradicional teniendo WhatsApp, Telegram o -guiño- Microsoft Teams?

La Surface Duo 2 permite poner dos aplicaciones en pantalla al mismo tiempo y arrastrar contenido entre una y otra

Como sea, este dispositivo no busca necesariamente reemplazar al smartphone del usuario: más bien, complementarlo con un dispositivo que llega mejor resuelto que el primer modelo, pero que sigue siendo (como los Galaxy Fold, como el Razr, como el Mi Mix Fold y otros plegables) un dispositivo experimental.

Hardware de alta gama

Respecto del modelo de 2020, las falencias son menores: además de conectividad 5G, el Surface Duo 2 tiene un chip Snapdragon 888, 8 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento y una triple cámara trasera, como corresponde a un dispositivo de este calibre: una lente normal de 12 megapixeles con apertura f/1.7, un zoom óptico 2x de igual resolución con apertura f/2.4, ambos con estabilización óptica y foco por detección de fases (PDAF), también un gran angular de 16 megapixeles, con un ángulo de visión de 110 grados y apertura f/2.2, además de una cámara interna de 12 megapixeles para videollamadas. Microsoft insistió en la capacidad fotográfica de las cámaras, un punto flojísimo del modelo anterior. Completa el hardware una batería de 4449 mAh y un conector USB-C con salida de video y carga rápida de 23 watts, además de lo lógico (Wi-Fi, Bluetooth, GPS y NFC).

La Surface Duo 2 tiene una triple cámara trasera, con una lente normal, un zoom 2x y un gran angular

El equipo tiene un tamaño, cerrado, de 145,2 x 92,1 x 11 mm, con 284 gramos de peso. Como referencia, el Galaxy Z Fold3 tiene un tamaño de 158,2 x 67,1 x 14,4 mm, y 271 gramos de peso; es decir, la Surface Duo 2 es más ancho y más bajo, pero la superficie interna que generan las dos pantallas es de 8,3 pulgadas (con la bisagra en el medio), contra las 7,6 pulgadas continuas del Galaxy Z Fold3.

La Surface Duo 2 tiene una bisagra que permite ubicar las dos pantallas de múltiples maneras

El dispositivo usa Android 11 modificado por Microsoft, como su antecesor (que venía con Android 10), y aprovecha (como los dispositivos de pantalla flexible) la mayor superficie para modificar el aspecto de las aplicaciones, tanto para comportarse como una tableta como para separar qué se ve en cada pantalla, sean dos aplicaciones visibles al mismo tiempo, sea cierto contenido en una de las pantallas y otro, complementario, en la que va a su lado; se puede usar como tableta, librito (de 5,5 mm de grosor cuando está abierto) o carpa (con la bisagra hacia arriba). Incluso es posible arrastrar contenido de una app a otra como permite Apple con el iOS 15 (en el caso de la Surface Duo 2, con software compatible, como los productos de Microsoft). También, claro, correr las aplicaciones de este dispositivo portátil en la PC, vía “Tu teléfono”, la aplicación para Windows 10 que permite acceder en la pantalla grande al contenido de un smartphone o tableta.

La Surface Duo 2 es compatible con los lápices de Microsoft para escribir y dibujar en pantalla

En cualquier caso, no es un dispositivo para cualquiera: Microsoft le puso un precio base de 1499 dólares en Estados Unidos (cien dólares más que el modelo original, que hoy puede encontrarse por 400 dólares), lo que pone en otra perspectiva dispositivos que en un punto se parecen, como el Samsung Galaxy Z Fold3 (1900 dólares) o el Xiaomi Mi Mix Fold (1350 dólares de precio base), que apuestan por un público similar: gente necesita algo similar a una tableta pero con la portabilidad cercana a un smartphone.