The Game Awards 2025: Clair Obscur Expedition 33 lidera con 12 nominaciones a los GOTY

Clair Obscur: Expedition 33 sobresale como uno de los favoritos entre los juegos nominados para The Game Awards 2025, siendo el título con más nominaciones de la historia de los premios al aparecer en un total de 12 categorías, entre ellas la de Mejor juego del año, aunque también destacan Death Stranding 2: On The Beach, Ghost of Yotei y Hades II.

La gala en la que se decidirá cuáles son los mejores videojuegos del año se celebrará el próximo jueves 11 de diciembre, como es habitual, en el Peacock Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos) y se podrá seguir desde múltiples plataformas de streaming como Twitch o YouTube.

Esta edición continúa con un total de 29 categorías de premios y los ganadores serán determinados por un jurado de más de 100 medios de comunicación influyentes a nivel global (de Argentina, Cultura Geek y Malditos nerds). Además, también se tendrán en cuenta las votaciones de los jugadores, que ya están abiertas para que cualquier usuario escoja su ganador a través de la web oficial.

Con todo, el presentador y productor de The Game Awards, Geoff Keighley, ha revelado los juegos nominados a estos premios en su doceava edición, destacando entre los favoritos el título desarrollado por Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, que ha sido el más nominado en la historia de los premios, con hasta 12 nominaciones en diferentes categorías, incluida la de Mejor juego del año (GOTY, por sus siglas en inglés).

También se le ha nominado en las categorías de Mejor dirección, Mejor narrativa, Mejor dirección de arte, Mejor banda sonora, Mejor debut indie, Mejor juego independiente y Mejor juego de rol, entre otros.

Igualmente se postulan entre los favoritos Death Stranding 2: On The Beach de Kojima Productions y Ghost of Yotei de Sucker Punch Productions, con siete nominaciones cada uno, entre las que se encuentran Mejor dirección, Mejor Narrativa, Mejor dirección de arte, Mejor banda sonora y Mejor juego de acción/aventura.

Además, Hades II, desarrollado por Supergiant Games, cuenta con seis nominaciones, entre ellas Mejor juego independiente y Mejor juego de acción. Por su parte, Hollow Knight: Silksong de Team Cherry, dispone de cinco nominaciones a las categorías Mejor banda sonora y Mejor dirección de arte, entre otras.

Candidatos al juego del año (GOTY)

Concretamente, compiten para ser nombrados como GOTY, el mayor reconocimiento de los premios, los mencionados Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach, Hades II y Hollow Knight: Silksong, aunque también se incluyen en esta categoría el nuevo título de Nintendo, Donkey Kong Bananza, y la nueva entrega de Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance II.

Por otra parte, los títulos que compiten para posicionarse como el mejor juego Indie son Blue Prince, Despelote, Dispatch y Megabonk, además de Clair Obscur: Expedition 33.

Respecto a otros formatos de juego, categorías como Mejor juego para dispositivos móviles cuentan con títulos como Destiny: Rising, Persona 5: The Phantom X, Sonic Rumble, Umamusume: Pretty Derby y Wuthering Waves. Igualmente, los mencionados a Mejor juego de AR/VR son Alien: Rogue Incursion, Arken Age, Ghost Town, Marvel’s Deadpool VR y The Midnight Walk.

Además de todo ello, también optan a ser premiados juegos como LEGO Party!, Mario Kart World y Split Fiction, en la categoría de Mejor juego familiar; The Alters y Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles como Mejor juego de estrategia; EA Sports FC 26 y F1 25 como mejor juego de deportes y carreras; y Elden Ring Nightreign y Battlefield 6, entre los nominados a Mejor juego multijugador.

Otros títulos como 007 First Light, Grand Theft Auto VI, Resident Evil Requiem y The Witcher 4 se han postulado como los nominados a los juegos más anticipados.

En lo relativo a las desarrolladoras de videojuegos con más títulos nominados, destaca Sony Interactive Entertainment con 19 nominaciones, Kepler Interactive con 13 nominaciones, Electronic Arts y Microsoft con 10 nominaciones, Sega con siete, Supergiant con seis y Team Cherry con cinco juegos nominados.