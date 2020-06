Augusto Finocchiaro Preci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 18:22

Uno de los últimos grandes juegos de la generación actual de consolas se lanza para PlayStation 4 de manera exclusiva . The Last of Us, parte 2 es una historia de amor, venganza y violencia que evidencia la evolución de los videojuegos y el maridaje perfecto entre jugabilidad desafiante y un guión repleto de emociones.

La historia de The Last of Us

Los videojuegos pueden ser muchisimas cosas. Pueden ser un entretenimiento al paso, pueden ser la manera de conectarnos con amigos, pueden ser competitivos y deportivos, pero también están los que nos cuentan una historia que puede llevarnos a vivir situaciones y despertarnos emociones que ni el cine puede lograr. La interactividad sumada a un buen relato, nos puede llevar mucho más allá.

The Last of Us, de Naughty Dog (creadores también de la saga Uncharted), sorprendió con su primer juego en 2013 , a fines de la generación de la PlayStation 3. Con una historia cruda y emocional, nos llevó a conocer a fondo a dos sobrevivientes del apocalipsis donde un hongo llamado Cordyceps infectó a gran parte del planeta, matando al 60% de la población y creando varias especies de zombies que atacarán a todo lo que se mueva.

En ese mundo devastado, vimos unirse los caminos de Joel , un padre que vió morir a su hija en sus brazos, con Ellie , una pre adolescente huérfana que intentaba encontrar su camino en un mundo difícil.

Así se ve el videojuego The Last of Us Parte 2

Luego de los hechos del primer juego, que no vamos a espoilear, en The Last Of Us Parte 2 nos vamos a encontrar con una Ellie más madura, descubriendo su sexualidad y el amor con una compañera de campamento, y luchando por vivir de la manera más tranquila posible en comunidad... hasta que un fatídico hecho la convierte por completo.

Las luchas ya no serán solamente contra infectados contagiosos que nos persiguen, sino que el principal enemigo ahora serán las facciones de humanos que, arraigados a lo poco que tienen, no saben responder de otra manera que con extrema violencia hacia los otros. En esa aterrador presente, vamos a acompañar a Ellie recorriendo varias ciudades desiertas y devastadas para ver cuán lejos podemos llegar: por amor y, más que nada, por venganza .

La jugabilidad y lo nuevo en la Parte 2

Esta segunda parte se siente prácticamente igual al anterior, pero con algunas mejoras que se suman para darle mayor profundidad al juego. Vamos a ver a nuestro personaje en tercera persona y vamos a usar los pocos recursos que tenemos para ocultarnos y atacar a enemigos (las balas son escasas y las armas se rompen con el uso). Ahora vamos a poder esquivar golpes con un botón, como así también optar por correr desesperadamente para escapar de situaciones de vida o muerte. El juego tiene una alta dosis de sigilo , ya que podremos escabullirnos por los altos pastizales, y escondernos sin hacer ruido para evitar enfrentamientos que no podríamos ganar.

A diferencia también de The Last of Us , Ellie ahora será nuestro personaje principal y vamos a poder recorrer escenarios (como una Seattle abandonada) que ya no son del todo lineales, sino que poseen mayor profundidad para explorar y conocer más secretos, con recuerdos y cartas de sobrevivientes. Estos escenarios además, no serán simplemente horizontales, ya que por momentos vamos a tener que implementar el ingenio por fuera de las escenas de tiros y lucha, para optar por caminos verticales o puzzles para resolver como seguir adelante.

Ponerse en la piel de Ellie

Neil Druckmann , creador y mente detrás del juego, en conversación con LA NACION explicó que "con el primer juego estábamos muy limitados con el diseño que podíamos hacer por el hardware. También teníamos límites de cuántos enemigos podemos tener en pantalla o cuántas animaciones. Lo que la PS4 permite, como nos dimos cuenta en Uncharted 4 , es que podemos hacer secciones más amplias. No quisimos hacer un juego de mundo abierto porque se trata todo de la historia, y no queríamos que se pierda la tensión."

"También en algún momento quisimos hacer cosas como, por ejemplo, que Ellie se siente perdida como en el centro de Seattle. Andá y explorá, no sabés a dónde tenés que ir, pero hay un par de locaciones interesantes. Subite al caballo y fijate qué hay por ahí. En otros momentos que queremos subir la tensión usamos mapas más chicos y claustrofóbicos, o usamos eventos guionados a lo Naughty Dog, pero todo está armado para evocar un cierto sentimiento del jugador que se corresponda a lo que siente Ellie".

Pero para explicar mejor el juego, no basta con hablar de comandos y movimientos, sino lo que genera cada acción al jugarlo. La violencia gráfica está presente, pero no para llenar la pantalla de sangre, sino para demostrar el peso que tiene cada una de nuestras decisiones. Matar a alguien no se siente un número más como en un FPS, sino que se transforma en algo personal. Difícil, desafiante y cansador. Los enemigos tienen nombre, sus pares los lloran, sufren y se enojan ante nuestras acciones; y quizás algo impactante para muchos, también vamos a tener que optar por quitarle la vida hasta a perros, que nos van a rastrear y delatar si no hacemos algo al respecto.

Kurt Mangenau, codirector del juego, le contó a LA NACION.: "Estudiamos cómo puede llegar a gotear la sangre, o cómo sería su consistencia sobre una cara u otra superficie. Lo técnico de cada detalle para darle realismo absoluto. Ese realismo aporta a la premisa de nuestros personajes, ¿Cuán lejos irías para vengar a los que tanto amás? Esa ira, esa motivación para alcanzar el objetivo, tiene muchas aristas"

Con esta premisa está planteado el juego. Todo lo que hacemos es moralmente cuestionable, el fin de Ellie y cada una de sus decisiones no son del todo agradables, y muchas veces nos planteamos quién es el héroe y quién el villano.

Dentro de la historia del videojuego The Last of Us Parte 2

La música en manos del maestro

Gustavo Santaolalla , el argentino dos veces ganador del Oscar, regresa para aclimatar con su música en todo momento durante el juego. Su charango dará sutiles trazos que nos llevarán aún más a meternos dentro de este mundo abandonado, repleto de tristeza y dolor. Pero el contacto con la música en el juego no es solamente para pintar un panorama, también está presente como parte de la historia y como un mini juego, que nos permite relajarnos luego de momentos de tensión.

Con Ellie, quien comenzó a aprender a tocar la guitarra, podremos, siempre que encontremos el instrumento, ejecutar ese instrumento de una manera muy entretenida. El touchpad del controlador serán las cuerdas que podremos tocar suavemente o con fuerza, mientras que con los joysticks seleccionaremos la nota que queremos tocar. Esto hace que puedas distraerte por algunos momentos, para que la trama no sea tan agobiante con sus golpes emocionales.

Performance

El juego se ve y se siente pensado para disfrutarlo mejor con una PlayStation 4 Pro . Los movimientos, la acción y los cuadros por segundo de las vistas espectaculares que brinda el juego sin duda alguna se ven marcados por la diferencia entre las dos versiones de la consola. Si bien en la PS4 regular el juego se puede jugar y disfrutar sin problemas, sufre algunos "framedrops" y si la consola tiene sus años, se escuchará sin lugar a dudas la fuerza de los ventiladores intentando bajarle la temperatura al hardware, exigido al máximo.

Pero dicho esto, The Last Of Us Parte 2 maneja los momentos, entre flashbacks, acción y viajes, que nos harán frenar varias veces para ver los detalles o simplemente apreciar el paisaje de como sería un mundo diezmado

The Last of Us parte 2 estará en exclusiva para PS4 y PS4 Pro, sin modo online , como una experiencia de juego single player. Aún no hay información de si tendrá una versión mejorada para la PlayStation 5 a fin de año, aunque todo apunta que seguirá los pasos del remaster que tuvo el primer juego para dar el salto de la PS3 a la PS4. Se podrá jugar de manera digital o con copias físicas a partir del 19 de junio, con un costo de 60 dólares (lo que implica el dólar oficial + impuesto digital 8% + IVA 21%) en la tienda online de PlayStation.