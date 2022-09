TikTok responde a la amenaza de BeReal con la receta de Instagram: copiar sus funciones

BeReal es la nueva estrella de las redes sociales, con un esquema que se aleja de los modelos adictivos y con estándares de belleza a veces inalcanzables. Su propuesta: un solo posteo por día, en el momento en el que la app lo indica, para que sea algo “real”. ¿El resultado? Un éxito que, como pasó con tantas otras funciones, ya empezó a ser copiado.

TikTok Now

TikTok lanzó TikTok Now, una nueva herramienta -que en la Argentina y gran parte del mundo funciona como una app independiente- para compartir una vez por día una foto o un video de hasta 10 segundos. Al igual que BeReal, la plataforma le avisa a todos los usuarios, al mismo tiempo, cuándo capturar y subir el contenido. Y no se pueden usar archivos de la galería, hay que tomar la foto o video en ese momento, con ambas cámaras, para mostrar lo que se está viendo y también al usuario.

La propuesta de TikTok Now apunta a un entorno más íntimo, de amigos, conocidos o familiares, para mostrar contenido más auténtico, sin filtros y que no esté súper armado y editado. Aunque habrá que ver cuánto tardan los influencers en armar canjes “reales” aprovechando la nueva plataforma.

IG Candid

Instagram, propiedad de Meta, también está testeando de forma interna un sistema llamado IG Candid, que sin sorprender a nadie busca hacer lo mismo: una foto o video por día, todos los usuarios al mismo tiempo y con la cámara frontal y la trasera.

Desde la compañía, por ahora, solamente informaron que se trata de un sistema que se está probando de manera interna, pero todavía no llegó a los usuarios externos. La opción propondría compartir “todos los días un momento diferente”, según se vio en las imágenes filtradas.

Así es BeReal, la app que apuesta a lo espontáneo con una foto diaria sin filtros y una ventana de dos minutos para hacerla

Lo que sí incorporó Instagram es la función Dual, que está en el menú de herramientas de las Stories en el mismo lugar en el que ofrece los Boomerangs, Layout o manos libres. ¿Para qué sirve? Como su nombre lo indica, copia el formato de BeReal y usa las cámaras frontales y traseras del celular para mostrar tanto lo que se está viendo como al usuario. La diferencia más grande, por supuesto, es que después de tomar la captura están todas las opciones de filtros y edición de Instagram.

Si no puedes vencerlos, cópialos

Las historias de Instagram, que hoy nos parecen un estándar en la industria -y que después se extendieron a Facebook y WhatsApp, por citar dos ejemplos-, también fueron parte de la fórmula de Mark Zuckerberg para ganarle a sus competidores: copiarlos.

Snapchat fue la reina de las fotos o videos efímeros, algo que la llevó a ser líder entre el público joven y adolescente, trono que cedió los últimos años a la actual ganadora del segmento, TikTok.

Pero tanto TikTok como Instagram apuestan al consumo compulsivo, al scroll infinito para empezar a ver contenidos y no salir nunca de la aplicación. El formato de BeReal para muchos puede ser mucho más amigable y menos tóxico: un contenido diario de cada usuario, breve y “real”… pero vale aclarar que aunque la app notifica el momento en el que se debe subir algo, podemos hacerlo más tarde e incluirá un cartel que indica que el contenido llegó con retraso.

Aunque la propuesta de BeReal para muchos es interesante como una forma de desintoxicarse y no estar atados las 24 hs a una red social, también tiene su contradicción. Si no se sabe cuándo va a pedir el contenido, y la persona quiere salir lo mejor posible, podría tener que estar todo el tiempo preparado para subir su foto o video “real”. Una paradoja digna de estos tiempos y que no va de la mano con la notificación que manda la app: “es hora de ser real”.