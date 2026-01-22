Por qué el éxito de la IA será la culpable de que los celulares y computadoras sean más caros en 2026

El mercado mundial de teléfonos inteligentes se encamina hacia un periodo de turbulencia. Tras un crecimiento moderado en 2025, las proyecciones para 2026 indican una caída del 2,1% en los envíos globales, impulsada principalmente por un alza significativa en los precios que afectará directamente la demanda de los consumidores.

La IA y su apetito insaciable por el hardware

El factor determinante detrás de este encarecimiento es el auge de la inteligencia artificial (IA). Los grandes centros de datos de empresas como Google, OpenAI y AWS están demandando cantidades masivas de componentes, en particular chips de memoria, generando una “distorsión comercial”, ya que pagan por adelantado y a mayor precio.

Esta situación ha provocado que los fabricantes de semiconductores prioricen la fabricación de componentes para hardware de IA, el cual es más rentable, dejando en segundo plano la producción de componentes para dispositivos de consumo masivo.

Un ejemplo claro de este fenómeno es el proyecto Stargate de OpenAI, el cual se estima que comprará hasta el 40% de la producción mundial de chips de memoria (unos 900.000 chips mensuales) a proveedores clave como Samsung y SK Hynix (los dos mayores fabricantes de RAM del mundo). Ante esta demanda, empresas como Micron (tercer mayor fabricante mundial; con las otras dos controlan el 90% del mercado) han decidido incluso cerrar marcas orientadas al consumidor final, como Crucial, para dedicar todos sus recursos a satisfacer las necesidades de los centros de datos de IA.

Escasez y aumento en el costo de los componentes

La competencia por los recursos ha disparado los costos de fabricación. Según informes de la industria, se espera que el precio promedio de venta de los smartphones suba un 6,9% en 2026. Este incremento se debe a varios factores críticos:

Memorias RAM y almacenamiento: Se proyecta que los precios de la memoria aumenten un 30% a finales de 2025 y un 20% adicional a principios de 2026 . El desequilibrio es tal que las memorias más antiguas (DDR4), utilizadas en celulares económicos, han llegado a ser más caras que las versiones más avanzadas debido a que los fabricantes han dejado de producirlas para enfocarse en chips optimizados para IA.

Se proyecta que los precios de la memoria aumenten un . El desequilibrio es tal que las memorias más antiguas (DDR4), utilizadas en celulares económicos, han llegado a ser más caras que las versiones más avanzadas debido a que los fabricantes han dejado de producirlas para enfocarse en chips optimizados para IA. Costos de materiales (BOM): Los dispositivos de gama baja (por debajo de los 200 dólares) han visto un incremento del 20% al 30% en sus costos de materiales , mientras que en las gamas media y alta el aumento ronda el 10% al 15%.

Los dispositivos de gama baja (por debajo de los 200 dólares) han visto un incremento del , mientras que en las gamas media y alta el aumento ronda el 10% al 15%. Cuellos de botella en la producción: La necesidad de fabricar memorias con distintas densidades obliga a detener las máquinas para realizar ajustes, lo que reduce la eficiencia y limita la oferta total.

¿Quiénes sufrirán más el aumento?

El impacto no será uniforme para todas las marcas. Apple y Samsung, que acaparan el 40% de las ventas mundiales, se perfilan como las empresas mejor posicionadas para resistir la crisis gracias a su escala de producción y su sólida integración vertical. Por el contrario, fabricantes chinos como Honor, Oppo y Vivo podrían experimentar las mayores dificultades para mantener sus márgenes de beneficio sin trasladar los costos al usuario final.

Se anticipa que los dispositivos Android de gama baja y media serán los más afectados, ya que sus usuarios son más sensibles a los cambios de precio. En algunos modelos de gama media-alta, los incrementos podrían ser superiores al 15%.

Un panorama que se extiende hasta 2028

Lejos de ser un problema pasajero, los expertos advierten que 2026 será un año “turbulento”. Aunque se espera que la apertura de nuevas fábricas de semiconductores pueda aliviar la situación en 2027, algunos analistas estiman que los precios elevados podrían mantenerse hasta 2028.

Mientras la industria tecnológica celebra el avance de la inteligencia artificial, el consumidor final deberá prepararse para pagar el costo de esta revolución en su próximo dispositivo móvil. El mercado mundial, a pesar de la caída en ventas, podría alcanzar un valor récord de 578.900 millones de dólares en 2026 debido, paradójicamente, al encarecimiento de los equipos.