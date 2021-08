Tinder: el truco para bloquear a tu ex y otras personas por número de teléfono

¿Se imagina volver a la soltería, usar Tinder para encontrar a alguien, y que le aparezca su ex como match? Pensando en ese (horrible) escenario, la plataforma para conocer personas decidió sumar una nueva función que permite bloquear gente por número de teléfono.

De ese modo su ex (o sus ex), o cualquier persona que usted no quisiera toparse en Tinder, quedarán bloqueadas de la plataforma y jamás le verán y menos podrán hacer match con usted.

A partir de su actualización, los usuarios podrán bloquear a las personas que quieran Shutterstock

¿Cómo se bloquea a alguien de Tinder?

La función de bloqueo por número de teléfono en Tinder fue recientemente añadida y permita sencillamente buscar, en su agenda de teléfono, a esos contactos que usted prefiere bloquear, que nunca le puedan ver en esa red social.

Para hacerlo, vaya a Ajustes, luego baje en las opciones hasta una que se llama Bloquear contactos. Tinder le solicitará acceso a su agenda de teléfonos, debe permitirlo, y listo.

Elija las personas que desea bloquear, las cuales no podrán verle en Tinder. Incluso si no tienen cuenta en esa plataforma: en caso de que abran un perfil en Tinder, ese teléfono, contacto, estará bloqueado para verle o contactarle. ¿A quiénes bloquearía usted de Tinder?

El Tiempo (Colombia)