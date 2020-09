Tours virtuales: paseos turísticos para hacer sin salir del living

Una vista del paisaje cercano a Sierra de la Ventana Fuente: Archivo

18 de septiembre de 2020 • 15:11

La pandemia modificó nuestras vidas para siempre y aunque algunos sectores económicos, como la industria alimenticia, no se detuvieron, otros se frenaron por completo y continúan sin perspectiva de retomar su actividad en el corto plazo, como es el caso del sector turístico. Pero ante esta situación, lejos de paralizarse, algunos se transformaron para poder, al menos, sobrevivir mientras vuelven los turistas, los paseos y los viajes.

"Hace 21 años vivo en Sierra de la Ventana, pero conozco esta ciudad desde hace más de 30 años. Tengo mucha información que recopilé durante todo este tiempo, porque me dediqué a realizar tours en forma presencial, claro. Además cuento con mucho material de archivo y estuve investigando y recopilando historias con los vecinos y muchas personas que ya fallecieron. Atesoro información, documentos, anécdotas y relatos interesantes que decidí volcar en una excursión virtual", cuenta Javier Gómez, guía turístico de Sierra de la Ventana. Él, al igual que otros colegas, fue uno de los que se transformó para sobrevivir en pandemia y para eso a través de su emprendimiento, Tierra ventana, ofrece una propuesta de turismo virtual los días viernes y sábados, a quien se quiera sumar. El costo de este recorrido es de $250.

Él aclara que no se trata sólo de un video, durante el desarrollo de la excursión remota este guía interactúa con los turistas virtuales y responde todas las preguntas que le realizan. Quienes se sumen a esta experiencia verán el Club Hotel de la Ventana, el emblemático edificio que fue inaugurado con bombos y platillos en 1911; clausurado en 1920 y reducido a ruinas por un incendio, en 1983. "Lo recorreremos como si estuviéramos allí, en su momento de apogeo. Visitaremos todas las dependencias entorno del hotel y veremos el parque que construyó y diseño Carlos Thais. El paseo virtual también incluye un cuento de fantasmas, basado en hechos reales. Además brindaré detalles de historias ocultas y una reflexión final", detalla Gómez.

Aunque relata con entusiasmo la actividad que propone esta fue la idea que se le ocurrió al guía porque su emprendimiento turístico está totalmente cerrado desde marzo. "Necesitaba generar ingresos para vivir mientras se reactive nuestra actividad", reconoce.

Paseo por la cultura

"Nuestro proyecto se inscribe dentro de lo que llamamos turismo cultural, porque pone el foco en la elección de destinos que posean colecciones de arte imperdibles y novedosas. La experiencia dura 45 minutos y se realiza por Zoom. Comienza con Sofía Weil de Speroni, quien nos sumerge en un viaje por la ciudad en que se encuentra el museo, con imágenes de sus calles y recovecos, comidas típicas, los do's and don'ts de cada lugar, y algunos datos curiosos que nadie se espera. Por eso, desde que comienza el recorrido, nos vamos metiendo en la vibra de cada lugar para que cuando ingresemos en el museo ya estemos desconectados de la vida real y reconectados en modo turista", resume Vicky Cobos, quien junto a Weil de Speroni fundaron The Art Break.

Estas dos emprendedoras también sufrieron un gran cimbronazo debido al aislamiento obligatorio. "Nuestro proyecto original apuntaba exclusivamente a empresas y consistía en un programa de eventos culturales y visitas guiadas por museos y galerías de Buenos Aires. La fecha del lanzamiento estaba pautada para el 25 de marzo. Sí, cinco días después de la implementación de la cuarentena. Si bien en un principio decidimos esperar, nos angustiamos mucho porque habíamos trabajado varios meses y con mucho entusiasmo. A medida que pasaban los días y la cuarentena se seguía extendiendo, decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados y reperfilamos el proyecto. Así nació lo que hoy es The Art Break, para gente que ama viajar y ama el arte. No queremos que el encierro apague sus ganas de seguir descubriendo todo lo que el mundo tiene para ofrecer", explica con entusiasmo esta emprendedora.

Hoy, esta iniciativa apunta tanto al público general como a empresas. Para las compañías The Art Break ofrece una propuesta especial pensada para que los equipos de trabajo puedan compartir un momento juntos y con sus respectivas familias, a través de esta experiencia cultural tan singular. Mientras que las visitas dirigidas al público general se realizan en vivo todos los jueves a las 17hs a través de Zoom, tienen un costo de $ 450 por familia; y duran 30 minutos. "Al finalizar se brinda un espacio para intercambios y preguntas con los asistentes. La inscripción se realiza por mail escribiendo a theartbreakarg@gmail.com. Mientras que en nuestro Instagram compartimos información sobre arte de una manera descontracturada, con trivias, memes y encuestas, con el objetivo de transmitir conocimientos de manera dinámica y acorde a los nuevos lenguajes de la comunicación 2.0", cuenta Cobos.

Recorridos para aprender

Educando Visitas es otro fruto de la pandemia. "Nos reinventamos en visitas guiadas virtuales. Durante estas recorridas no mostramos simplemente un PowerPoint, hemos creado un video editado especialmente y relatado por dos guías en vivo", destaca Rossana Moreira, guía de turismo desde hace 33 años y fundadora de este emprendimiento.

La propuesta de Moreira ofrece paseos a colegios y a todos los que quieran recorrer la historia y lugares de nuestro país desde el living de su hogar. "Tenemos varias temáticas: Buenos Aires Colonial, Circuito Belgraniano, El Camino de la Independencia, Mitos y Leyendas, Circuito Sanmartiniano, y estamos preparando muchos temas más, que van surgiendo del pedido del público", adelanta. En este caso el recorrido cuesta $ 300, pero hay descuentos si se suman varios amigos, y precios especiales para instituciones educativas, según aclara.

Experiencias virtuales

Como sabemos esta sacudida repercutió en el mundo entero por eso, ante el complejo contexto el pasado mes de abril la multinacional Airbnb lanzó las Experiencias online. Según explican, se trata de una nueva forma de conectar anfitriones y huéspedes, ofreciéndoles la posibilidad de ganar dinero durante la situación de aislamiento que atraviesa el mundo. "A medida que los anfitriones en Airbnb migraron sus Experiencias al mundo virtual descubrieron un nuevo modo de compartir sus pasiones, brindándoles a los viajeros la oportunidad de explorar nuevas culturas de forma segura y desde sus hogares", aseguran desde esta compañía.

Gracias a esta iniciativa los propietarios que forman parte de esta plataforma pueden hacer llegar sus experiencias online a millones de personas para no perder el contacto humano y, al mismo tiempo, poder generar ingresos durante estos momentos tan difíciles.

Las Experiencias Online son llevadas a cabo por expertos de todo el mundo, incluyendo Buenos Aires, Medellín y Nueva York. Entre las experiencias online brindadas por anfitriones de Argentina, se encuentran: Descubre el Arte urbano y el Graffiti; Juega para aprender Tango en tu casa y Mate: historia y degustación de la bebida más argentina. ¿Sus precios? Rondan entre los 5 y 10 dólares por persona.

"Crisis es oportunidad", nos decimos una y otra vez los argentinos. Vale la pena, entonces, ver cómo se reinventaron todos estos emprendedores que pertenecen a uno de los sectores más golpeados a nivel global. "En este contexto vimos la oportunidad de acelerar los tiempos de este proyecto que ya teníamos en carpeta describe Moreira-.. Le ponemos la mejor energía y entusiasmo porque creemos que este año no está perdido, al contrario debe servir para aceptar los desafíos con que nos enfrentamos. Es más, creo que esta forma de turismo virtual vino para quedarse como otra alternativa turística."