“Triplica mis capacidades”: así trabaja un médico oncólogo con inteligencia artificial

La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y la humanidad está viviendo una revolución silenciosa, sin vuelta atrás. “En noviembre de 2022 hubo un giro copernicano, apareció ChatGPT y cambió todo”, señaló el oncólogo clínico Enrique Díaz Cantón, profesor de oncología y de inteligencia artificial en medicina en el Instituto Universitario CEMIC de Buenos Aires, durante el quinto Summit de Salud organizado por LA NACION.

El especialista destacó la velocidad con que las sucesivas versiones de esta herramienta se han ido perfeccionando, mostrando hoy evoluciones nuevas en sus capacidades cada cuatro meses. “El último modelo de ChatGPT -GPT5-, que salió el 7 de agosto de este año, cuenta con 145/150 de coeficiente intelectual. La media de la inteligencia humana es de 100/101 aproximadamente. Elon Musk cuenta con 155 y la de Einstein hubiese sido de 163″, explicó Díaz Cantón.

Al mismo tiempo, aclara que este tipo de inteligencia que mide el coeficiente intelectual es la lógico-matemática, pero hoy existen ocho tipos de inteligencias que la IA intenta emular. “Hoy, los grandes laboratorios de Silicon Valley están apuntando a alcanzar la inteligencia artificial general, que es la que emula todas esas inteligencias que tiene el cerebro humano. Y algo que se están proponiendo para dentro de 10 o 20 años es la suprainteligencia, una que busca ser más inteligente que todos los seres humanos”.

El impacto de la IA en los médicos

ChatGPT es uno de los modelos de IA más populares, pero no es el único. Hoy existen herramientas como Claude, Grok, Perplexity o Gemini y el especialista resaltó dos que se enfocan en la medicina: “Open Evidence, el gran modelo de lenguaje de la Mayo Clinic, y Vera Health, el “ChatGPT” del MIT y Yale".

El primero de ellos sacó 100% de puntaje en el examen para licenciarse en Estados Unidos y ChatGPT, 97%. “Estamos hablando de un socio muy grande para los médicos, si tenemos en cuenta que, durante el 2024, desde Open AI señalaron que la primera consulta que hacía la gente -los 800.000 usuarios de ChatGPT- era vinculada a temas de salud”, agregó el oncólogo clínico, que explicó que, en ese contexto, desde la empresa se propusieron reducir el margen de error de las respuestas de la IA.

“Hoy en día, lograron llevarlo a 1,6%. Imagínense lo que es para un médico poder confiar en un copiloto, en un socio que se equivoque tan poco y que se haya leído todo lo que se publica”, agregó. Además, explicó que esto toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que la tasa de duplicación de los datos médicos es de 60 días y se publican entre 7000 y 8000 papers por día. “Necesitamos días de más de 24 horas, semanas de más de siete días y no tener tiempo ni para tomar agua y pasarnos leyendo. Por lo que, precisamos de un copiloto que nos pueda ayudar”, explicó el especialista.

Próximos pasos

Díaz Cantón señaló que los esfuerzos de mejora de la inteligencia artificial hoy se dirigen a aumentar el acceso. Trajo a colación un caso de China, donde ya desde 2019 existían cabinas dotadas de inteligencia artificial para brindar salud en áreas desprovistas de médicos. “La OMS dio una ecuación que es: inteligencia artificial + inteligencia humana = inteligencia aumentada, con más acceso, disminución de los costos y aumento de la calidad de salud”, agregó.

También trajo a colación el problema de burnout que sufren hoy los médicos, un desgaste emocional que afecta hoy a un 40/60% de ellos en Estados Unidos. “Se cree que este año un 75% del personal de salud va a dejar su profesión y hay previsto para el 2033 un déficit de 140.000 médicos”, apuntó el especialista y explicó que las causas están en la alta carga burocrática que afrontan los médicos, que los lleva a trabajar más de seis horas por semana haciendo papeles.

“Hoy ya tenemos modelos de IA en donde un médico puede hablar con su paciente, mirarlo a los ojos y por medio de una herramienta que se llama procesamiento del lenguaje natural, ir dictando la nota clínica”, explicó Díaz Cantón, quien aseguró que esto brinda un ahorro de 50 minutos por la consulta y un 70% de reducción de la sensación de fatiga en los médicos. Además, señaló que tres de cada cuatro médicos opinan que es de mejor calidad la documentación y un 85% de los pacientes se sienten más contenidos.

Por último, detalló cómo la inteligencia artificial lo ayudó a él a mejorar su práctica médica: “Todas las noches después de mi práctica le presento a mis pacientes a tres modelos de inteligencia artificial y les puedo asegurar que triplica mis capacidades como oncólogo. De nuevo, es como tener un gran asistente que se leyó todo lo que hay, está actualizado, al día”.

Además, señaló que eso equivale a contar con ateneos multidisciplinarios siete días, 24 horas, todas las veces que lo necesite. “Esto es algo que aumenta la expectativa de vida en un paciente oncológico en un 10%, cuando el paciente se presenta en un ateneo multidisciplinario, donde están todas las disciplinas que tratan el cáncer”, explicó.

Por último, aludió a varios expertos en la materia y destacó que todos hablan de que el médico del futuro es quien estará asistido por la inteligencia artificial. “Entiendan que en las tres frases está la palabra «asistido». La inteligencia artificial es un copiloto nuestro, un asistente", concluyó.