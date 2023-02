El motivo por el cual Bad Bunny volvió a Instagram tras la polémica por arrojar el celular de una seguidora

escuchar

El puertorriqueño Bad Bunny no tuvo el mejor comienzo de año, luego que sus seguidores le reprocharon su actitud hacia una fanática que quería obtener una foto junto al artista. En respuesta, el intérprete de “Me porto bonito” agarró el celular de la mujer y lo lanzó con fuerza, y cayó en un lago.

Después de lo ocurrido, las reproducciones de sus canciones en distintas plataformas bajaron, lo que afectó también sus posiciones en listas de música. Él excusó su comportamiento por medio de Twitter diciendo que a quien lo trate con respeto, él le respondería de la misma manera, pero que la situación lo tenía “sin cojones”. Tweet que después eliminó.

Bad Bunny hizo un descargo en redes sociales al momento que se vio envuelto en un escándalo (Captura Twitter @sanbenito)

Pero esta no fue la única acción que tomó, pues también eliminó todas sus publicaciones y puso su cuenta de Instagram privada. Hasta el lunes, 6 de febrero. Tras su presentación en los Premios Grammy, en los que fue el encargado de abrir la ceremonia y donde le fue otorgado el gramófono a Mejor álbum de música urbana, volvió a dicha red social para agradecer a quienes siguen apoyándolo.

Bad Bunny realizó una emotiva publicación para agradecer su gran presente musical (Foto Instagram @badbunnypr)

“La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también”, empezó diciendo.

El cantante repasó su performance en los Grammys (Foto Instagram @badbunnypr)

“Agradecido de poder hacer lo que más amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mí y por eso doy GRACIAS”, concluyó. La publicación estuvo acompañada de diferentes fotografías de su paso por los Grammy, incluyendo la interacción que tuvo con Taylor Swift, quien no pudo evitar bailar al ritmo de merengue con “Después de la playa”.

Bad Bunny y Taylor Swift protagonizaron un icónico momento en la premiación (Foto Instagram @badbunnypr)

EL TIEMPO (GDA)