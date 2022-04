Ubisoft retiró el soporte online de casi 100 juegos y cayeron algunos clásicos: la lista completa

En las últimas horas, Ubisoft retiró el soporte online de casi 100 juegos. En el listado, se incluyen tanto títulos menores como clásicos que lograron cautivar a la comunidad y que ya quedaron desactualizados con el paso del tiempo. La decisión incluye a una serie de factores como la posibilidad de desbloquear contenido, estadísticas y desafíos.

A pesar del éxito que pueda tener un videojuego, el paso de los años siempre lo deja atrás con respecto a la competencia y el nuevo contenido que surge. Aunque durante varios meses hay actualizaciones y nuevas versiones, poco a poco las empresas desarrolladoras y distribuidoras se retiran para enfocarse en nuevos proyectos.

Esta fue la mala noticia que recibieron muchos jugadores alrededor del mundo, después de la determinación que tomó Ubisoft. La compañía expresó en un comunicado oficial que quitó el soporte y todas las funciones del multijugador online en una extensa lista de entregas. Además, aunque aclara que las características del modo individual continúan activas, se llevaron a cabo cambios que afectan la experiencia individual.

Ubisoft retiró el soporte online de casi 100 juegos (Archivo)

En primer lugar, los títulos que utilizan servicios de Ubisoft Connect tendrán las Units y Desafíos desactivados. De esa manera, ya no se podrán ganar al completar los objetivos. Las recompensas continuarán siendo desbloqueadas en caso de cumplir un desafío, pero ya no se podrán obtener dentro del juego.

El retiro del soporte también afecta al contenido desbloqueable. A partir de ahora, todo será desactivado y ya no se podrá tener disponible. En el caso de jugar en PC, este contenido no estará a disposición incluso si el usuario lo obtuvo anteriormente. Distinto es el caso en consola, donde lo adquirido previamente seguirá disponible, siempre y cuando no se restablezcan las partidas guardadas.

El listado completo incluye entregas para PC, Xbox 360, PlayStation 3, PSP Wii, Wii U, Nintendo GameCube, iOS, Android y OnLive, el servicio de alquiler y almacenamiento de juegos que fue comprado por Sony y disuelto en 2015.

El listado de juegos que dejan de recibir soporte online