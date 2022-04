Ubisoft tendría en desarrollo un nuevo Ghost Recon y podría lanzarlo en algún momento del 2023

Después de Ubisoft dio a conocer oficialmente que Ghost Recon: Breakpoint no recibirá más soporte, apareció el rumor de que la empresa podría estar trabajando en un nuevo juego de la saga y que estaría definido el período de su lanzamiento. La información todavía no fue ratificada ni desmentida y se espera que aparezcan más detalles con el correr de los días.

Desde que comenzó con el primer título en 2001, la franquicia se convirtió en todo un éxito. A lo largo de los años, las distintas entregas fueron saliendo con regularidad y los jugadores se comprometieron con las historias y operaciones militares.

Con el último juego lanzado en 2019, se encendió la esperanza de los fanáticos gracias al nuevo rumor. Más allá de Ghost Recon: Frontline, que ya fue anunciado oficialmente en octubre del 2021, la comunidad también podría encontrarse con la sorpresa de otro videojuego.

De acuerdo a la información del medio especializado Kotaku, la nueva entrega llevaría el nombre OVER. Además, las fuentes también indican que el desarrollo del proyecto comenzó hace más de un año y que en el mejor de los casos podría lanzarse recién durante el año fiscal del 2023, pero que seguramente haya que esperar un poco más.

El tráiler de Ghost Recon: Breakpoint, el último lanzamiento de la saga

La justificación de esto es que Ubisoft buscaría no apurarse y tomarse el tiempo necesario para el desarrollo, después del feedback negativo que recibió Frontline por parte de algunos usuarios que pudieron probar algunas funciones del free to play, que aún no tiene fecha de lanzamiento. La empresa busca que los jugadores aporten sus comentarios y críticas sobre sus distintas entregas y pone a disposición un sitio web para esto.

El anuncio sobre Ghost Recon: Breakpoint

Luego de más de dos años de actualizaciones, Ubisoft confirmó que el título ya no tendrá soporte. En un comunicado que compartieron a través de sus cuentas oficiales en distintas redes, se dirigieron directamente a los jugadores para dar la noticia: “Primero, queríamos decirles gracias por el amor y apoyo que le dieron al juego. Durante los últimos dos años, lanzamos más de once actualizaciones e impulsamos distintas iniciativas” comienza el texto.

Allí, los desarrolladores escribieron un listado mencionando el contenido de varios lanzamientos y especialmente de los realizados durante los últimos meses. Además, también dejaron en claro que los servidores seguirán activos y que quienes deseen podrán seguir jugando sin problemas con todo el contenido que existe hasta ahora. Por último, agradecieron nuevamente el cariño, destacaron el feedback que recibieron de la comunidad y remarcaron que lo tendrán en cuenta para el desarrollo de futuras entregas.

Más allá del prestigio y reconocimiento de la saga Ghost Recon y este título en particular, Breakpoint se destacó en el último tiempo por una idea muy llamativa. El juego fue el primero en incluir unos NFT coleccionables dentro de su universo. Como parte del ambicioso proyecto Ubisoft Quartz, estos tokens no solo otorgan la posibilidad de ser comerciados, sino que también influyen en la entrega, siendo útiles para modificar la apariencia de algunos objetos.