Tal vez no sean ideales para pedir matrimonio, o tan llamativos como para lucirlos en una reunión o salida, pero los anillos inteligentes o smartrings empiezan a verse en cada vez más manos. Tampoco otorgan superpoderes como los de Linterna Verde, ni son tan vistosos como los smartwatches , pero ya empezaron a ser muy populares por su facilidad de uso y comodidad.

¿De qué se trata? De algo que popularizaron varios de los integrantes de la selección argentina de básquet en el último Mundial, llevado a cabo en China, y también Manu Ginóbili . Se trata de dispositivos que también entran en la categoría de los wearables (tecnología para vestir) que muestran los datos obtenidos por la actividad de cada persona: horas de sueño, pasos dados, ritmo cardíaco, kilómetros recorridos y calorías quemadas, además de las habituales alertas de mensajes de correo o llamadas recibidos, actualizaciones de las redes sociales. Toda esa información recolectada se almacena en una app en el smartphone .

La cantidad de mensajes que se obtendrán dependerá, además, del tipo de smartring elegido. Antes de elegir alguno, hay que tener en cuenta que deben tener conexión Bluetooth y ser compatibles con el smartphone propio.

Después hay opciones: algunos traen pequeñas pantallas LED en donde se muestran los detalles de las notificaciones. Otros solo vibran. Algunos modelos incluyen la tecnología NFC ( como la que sirve para cargar la tarjeta SUBE) y se encargan de pagar a distancia (posnet), abrir puertas con cerraduras inteligentes ( smarts locks), destrabar smartphones o gestionar passwords: solo hace falta pasarlos por encima del dispositivo en cuestión y listo. Muchos, además, ni siquiera ser cargados.

Hace apenas unas semanas, Amazon presentó recientemente a Echo Loop, su propio smartring. Mide la presión arterial, analiza el sueño, ofrece respuesta háptica (que permite sentir determinadas sensaciones físicas), cuenta con dos micrófonos y un parlante, que está considerado como uno de los más pequeños que haya sacado la empresa, según la misma Amazon aclaró en el comunicado oficial. Vibra cuando se recibe alguna notificación.

Además, se conecta con Alexa, de manera que es posible dictarle instrucciones al dedo, como apagar la luz de una casa o redactar un mensaje de WhatsApp. Y también será capaz de responder con sonido, recordando la lista de compras o indicando cuánto es lo que hay que dejar de propina en un restaurante. Su precio ronda los 130 dólares.

Por su parte, el Jakcom Smart Ring R3 NFC es ideal para hacer deportes y se consigue a unos $1800. Sirve tanto para desbloquear dispositivos, pagar a distancia, compartir información (enviar una tarjeta personalizada a otro smartphone, por ejemplo), es resistente al agua y permite observar todas las indicaciones de salud que sirven para la actividad física: ritmo cardíaco, horas de sueño, distancia recorrida y más.

El Motiv Ring también puede monitorear el sueño y la actividad física, cuenta los pasos y la distancia recorrida, las calorías quemadas y el ritmo cardíaco. Al mismo tiempo, usándolo y levantando la mano frente a la PC, es posible desbloquear el acceso a páginas web. Eso sí, este modelo requiere carga porque se encarga de transferir información al smartphone mediante Bluetooth. La batería dura entre 3 y 5 días. Es uno de los modelos premium, se consigue por alrededor de $19.799.

Otro smartring que promete es el ORII Smart Ring, cuya fortaleza reside en permitir contestar llamadas tan solo llevándose el dedo hacia la oreja. La empresa de Hong Kong también explica en su página que con su dispositivo es muy sencillo controlar la música que se esté reproduciendo en el smartphone y escuchando en los auriculares: con simples gestos, se podrá subir o bajar el volumen, pasar de una canción a otra o poner pausa. Pero también incluye más otras funciones para controlar los dispositivos hogareños. Se consigue a 150 dólares.

Algunos modelos todavía están en la fase de prototipo. El modelo Token, quiere ir aún más allá con su modelo The Ring: pretende abrir no solo la puerta de casa, sino también la del automóvil, funcionar como tarjeta de acceso (para el trabajo, por ejemplo), tarjeta de transporte (reemplazando a las tradicionales) y también para que no haga falta tipear la clave en la PC o notebook. Incluye un sensor biométrico para desbloqueo. Se lanzaría oficialmente en 2020.