DONGGUAN, China.- Aquí todo es imponente. Edificios que se vienen encima y están por encima de los 430 metros de altura, mucho tránsito, infinidad de motos eléctricas, shoppings y más shoppings, canchas de básquetbol, jardines que decoran las avenidas, algunos rasgos occidentales, e infinidad de información que es compleja de procesar. Y en ese escenario, el descanso se convierte en un valor imposible de dimensionar. Más de 50 horas arriba de diferentes vuelos en casi dos meses. Lima (Perú), Lyon (Francia), Tokio (Japón) y Ningbó, Wuhan, Foshan y esta ciudad (China) son los puntos que tocó la selección argentina entre su preparación y la Copa del Mundo. Y para semejante travesía del conjunto nacional administrar las horas de sueño resultó determinante, junto con la alimentación y también con la tecnología. Y para algunos integrantes del plantel, tener el anillo de Manu Ginóbili, fue clave para cumplir con ese parte de la preparación: dormir bien.

Tratan de disimular bastante que llevan puesto un anillo. Pero cuando no están dentro de una cancha, lo usan con rigurosidad. Facundo Campazzo y Patricio Garino son dos alumnos aplicados en el universo Oura, el tracker que controla cómo duermen. "Me lo recomendó Ginóbili. Me dijo: 'probalo y fíjate'. A mí estas cosas tecnológicas me encantan. Lo compré, lo probé y ahora lo tengo todo el día. Controla el sueño. Llevo anotado todo por intermedio de una aplicación en el celular. Tengo un control de cómo duermo después de los partidos. Saco qué cosas tengo que mejorar y te ofrece consejos para dormir mejor", contó Campazzo.

¿De qué se trata eso de tener un anillo para el sueño? Es uno de los dispositivos que revolucionó el mercado durante 2018. Este dispositivo, que tiene diferentes diseños y cuesta entre 346 y 1157 dólares, funciona con una aplicación que cada mañana ofrece las métricas de las fases de sueño nocturnas, el ritmo cardíaco, el modo de respirar y se complementa con los datos que cada usuario registra a lo largo del día. Incluso, luego de un período de juntar datos de la persona permite identificar los niveles y momentos de baja productividad que puede ser consecuencia de un mal dormir.

El libro "Why We Sleep" de Mathew Walker, un neurocientífico y psicólogo de la Universidad de Berkeley, en California, especializado en estudiar las consecuencias del mal dormir en el ser humano, se convirtió en una publicación determinante para que Ginóbili tomase la determinación de controlar su forma de descansar. Y con ellos muchos de quienes compartieron tiempo con él aceptaron el reto de sumergirse en ese universo del descanso.

Según un informe publicado por BBC el sueño tiene una función fundamental en la recuperación del deportista. Durante el sueño se producen procesos de recuperación del sistema nervioso; aumentan los niveles de hormonas del crecimiento con lo que se aumentan todos los procesos de recuperación muscular y metabólicos; se organiza todo lo aprendido a lo largo del día, tanto a nivel motor como de conocimiento. Dentro de los deportistas, la falta de sueño afecta fundamentalmente a la ejecución de aspectos técnicos y de toma de decisiones.

El anillo indica, cada día, si se está en condiciones de realizar una actividad de HIIT (High Intensity Interval Training, un entrenamiento de intervalos de alta intensidad) o si es preferible optar por un descanso. Por ejemplo, si una cena fue muy pesada o si se bebió alcohol, el dispositivo indicará las consecuencias en la calidad del sueño, temperatura corporal, ritmo cardíaco de descanso y variabilidad de ritmo cardíaco. Las variables de temperatura corporal y de HRV (variabilidad de ritmo cardíaco) son claves para saber si el portador del anillo va por buen camino, siendo una temperatura corporal estable y un HRV alto, indicadores de alto desempeño y buena salud en ascenso.

No todos los jugadores aceptan el desafío para evitar quedar pendientes de su proceso de sueño, aunque no lo descartan: "La verdad que veo a los chicos que lo tienen y me parece interesante cómo cuidan el descanso. Vi los mapas de sueño que tienen en sus celulares y me gustó. Yo todavía no me decidí a usarlo, quizá lo haga. No quiero quedar pendiente de esas cuestiones", contó Marcos Delía. También Nicolás Brussino conoce de las ventajas del tema del sueño, aunque todavía no utiliza ese método: "Me voy a encaminar con el cuidado del sueño y calculo que en los próximos meses voy a sumarme a esa tecnología. Está bueno, me mostraron cómo funciona y me dio curiosidad".

La palabra de los jugadores de más experiencia también cuenta en esta historia. Ya que Luis Scola, en charlas informales, les explicó a varios de sus compañeros que los descansos son fundamentales, que los masajes y los ejercicios de recuperación son una ayuda, pero que uno de los puntos fundamentales para la recarga de energías para entrenarse fuerte y estar listo para un juego está apoyado en un buen dormir.

"Yo tengo el anillo, llevo el control de cómo descanso. Lo empecé a usar después de alguna sugerencia de Manu. La verdad que está bueno conocer cómo funciona tu cuerpo. No me vuelvo loco con los resultados que arroja, pero le pongo atención porque es importante estar bien descansado y dormir lo necesario", cuenta Patricio Garino. Se trata de un paso más a la excelencia. Un recurso que les permite sobresalir en la elite. Una selección que no deja nada librado al azar y pretende volar bien alto.