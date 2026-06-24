Un estudio que usa abogados de IA ganó un caso judicial en el Reino Unido

Una firma de abogados que utiliza inteligencia artificial para preparar demandas legales ganó un juicio en los tribunales del Reino Unido. Se cree que sería el primer caso de juicio ganado utilizando un abogado de IA en parte del proceso.

Así lo reveló el Financial Times, quien aseguró que Garfield AI se convirtió el año pasado en el primer estudio jurídico impulsado por IA en el Reino Unido en recibir aprobación regulatoria. En concreto, contó con la validación del ente encargado de supervisar a los abogados en Inglaterra y Gales, la Autoridad de Regulación de Abogados (SRA, por sus siglas en inglés).

En este caso, la firma utilizó IA para preparar toda la documentación requerida para el juicio, entre lo que se incluía la redacción de las declaraciones de los testigos. Por su parte, la defensa oral sí contó con un abogado humano, quien se encargó de presentar los argumentos frente al tribunal.

Se cree que Garfield AI sería el primer caso de juicio ganado utilizando un abogado de IA en parte del proceso PaeGAG - Shutterstock

El caso terminó con un desenlace existoso, ya que la demandante, Tamires Camal Taquidir, consiguió una indemnización de 7000 libras esterlinas. Según el fundador de la firma de abogados, Philip Young, se trataría de la primera vez que se gana un juicio haciendo uso de la IA como abogado, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo.

El estudio de Young se dedica a prestar servicios para reclamar deudas y, según números de la empresa, ya han gestionado más de 600 reclamos y han recuperado alrededor de 500.000 libras para sus clientes.

“Este es un momento histórico, no solo para Garfield AI, sino también para el acceso a la justicia. Durante demasiado tiempo, las empresas se han visto obligadas a dar por perdidas ciertas deudas porque el costo, el tiempo y el estrés de un litigio hacían que reclamarlas no resultara rentable”, afirmó Young al Financial Times y agregó: “La IA no reemplazó al juez, al abogado litigante ni al sistema judicial. Lo que hizo fue volver el proceso más accesible, más eficiente y más asequible”.

La preparación de los documentos para la demanda es hecha por una IA Taris Tonsa - Shutterstock

No es la primera vez que se incorpora IA en la industria. Anteriormente, varios casos de mala utilización de esta tecnología hicieron mucho eco entre la gente, lo que llevó a ser cautelosos a la hora de incorporarla. En esta lista se incluyen desde dos abogados que le pidieron precedentes legales a ChatGPT para usar en una demanda, los presentaron en un juicio sin verificarlos y el juez descubrió que esos casos no habían existido, por lo que les impuso una multa. O el caso brasilero, en el que el Consejo Nacional de Justicia de Brasil tuvo que iniciar una investigación contra un juez, que publicó una sentencia hecha con ayuda de ChatGPT, que contenía jurisprudencia inventada. O el juez de Chubut que usó ChatGPT para redactar un fallo que terminó siendo anulado.

Para evitar este tipo de errores, se está trabajando en herramientas específicamente diseñadas para esta industria, entrenadas por abogados y destinadas a ellos también. Se les incluye un fuerte trabajo de adaptación a cada lugar, para contar con las características propias de cada geografía, además de funciones que evitan que se produzcan lo que se conoce como “alucinaciones” (respuestas inventadas).