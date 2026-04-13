Un estudio reveló que la Argentina fue uno de los primeros países con manipulación sistemática en redes y la IA podría empeorarlo

Una investigación muestra que la Argentina figura entre los primeros países con operaciones organizadas de manipulación digital documentadas internacionalmente. Pero eso no es todo: estas se han intensificado con la creciente adopción de la inteligencia artificial, sobre todo en campañas electorales, lo que habla de un nuevo actor protagónico de la política argentina.

Según un estudio de la UADE, que cita al informe Troops, Trolls and Troublemakers (de Bradshaw & Howard, 2017) la Argentina fue uno de los primeros países en registrar acciones sistemáticas de manipulación en redes sociales mediante cyber troops (grupos organizados, generalmente vinculados con gobiernos o partidos, que operan en redes para influir en la conversación pública).

El estudio señala que, en sus inicios, la desinformación era ejecutada por trolls humanos y bots relativamente simples. Hoy, sin embargo, el modelo ha evolucionado hacia un sistema en el que la inteligencia artificial tomó protagonismo y genera contenidos -videos, audios, imágenes y textos - capaces de simular con notable realismo a dirigentes políticos.

El estudio señala que, en sus inicios, la desinformación era ejecutada por trolls humanos y bots relativamente simples

La investigación detalla que, durante la campaña presidencial de 2023 se detectaron redes masivas de cuentas falsas gestionadas por empresas de marketing político, orientadas a manipular algoritmos y amplificar candidatos. El año pasado, la inteligencia artificial presentó una nueva modalidad, al incorporar los deepfakes, es decir, los videos falsos generados con inteligencia artificial, que, en algunos casos, alcanzaron más de 500.000 visualizaciones. Al contar con el apoyo de la IA para generar imágenes falsas de perfiles sintéticos en las redes sociales, la posibilidad de rastrear a los responsables se complejiza.

“Además de robots, detrás de muchas campañas digitales hay personas organizadas que, junto con inteligencia artificial, trabajan para burlar los filtros y simular apoyo genuino (modelos “semiorgánicos” o híbridos); se trata de usuarios humanos coordinados con software de inteligencia artificial para sortear controles de plataformas", advierte el estudio y alerta sobre un mercado informal activo de compra y venta de cuentas falsas, seguidores y bots en WhatsApp y Facebook, que alimenta la manipulación algorítmica y la instalación artificial de agenda (influye en qué temas son más relevantes en la discusión pública).

Uno de los casos más icónicos en política vinculados a esto fueron los deepfakes de Mauricio Macri, Javier Milei, Axel Kicillof y Jorge Taiana, que circularon en plena veda electoral, anunciando falsas renuncias o apoyos que no eran reales. Dada la posibilidad de crear imágenes y voces generadas por deep learning, difíciles de rastrear, estos fenómenos aumentan.

Cuentas libertarias reproducen fake news y un video falso de Mauricio Macri a horas de la elección

Se trata de casos que han dejado huella e impacto en la conversación pública. En palabras de las conclusiones del estudio, según algunos especialistas, “la desinformación y las campañas coordinadas pueden incidir significativamente en la agenda pública, la polarización y la conducta política”.

Sin embargo, el fenómeno hoy en día no se limita a la inteligencia artificial y a las cuentas automatizadas: el estudio detecta la coexistencia de modelos híbridos: “Humanos coordinados mediante bots de Telegram, mercados paralelos de compra de seguidores, click farmers, personas que cobran por generar me gusta, seguidores o clics falsos, y “granjas de iPhone” que operan con dispositivos reales para evitar bloqueos". En definitiva, se trata de fenómenos que condensan una nueva arquitectura de la manipulación digital, a la que habrá que analizar cómo hacer frente.