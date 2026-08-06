Globant presentó Glob.IA, una nueva plataforma de servicios basados de IA para las empresas

Una compañía nacida en la Argentina presentó hoy un nuevo modelo de servicios tecnológicos nativos de IA que buscan transformar la forma en que las empresas implementan inteligencia artificial. Promete un uso optimizado de la IA, en el que los clientes paguen solo por los resultados, no por puestos de trabajo o alucinaciones.

Se trata de Glob.AI, una plataforma que brinda a las organizaciones acceso a unidades de IA. En concreto, la plataforma cuenta con “AI Pods”, unidades de servicio gestionadas por un conjunto de agentes de IA y supervisadas por expertos humanos, cada uno especializado por tarea e industria. Los agentes de IA se encargan del “trabajo pesado”, mientras que los expertos de Globant supervisan sus resultados y guían cada paso.

Martín Migoya, CEO y confundador de Globant, explicó que los AI Pods introducen un modelo más inteligente, que ejecuta la IA adecuada a través de agentes paralelos

La empresa explica en eñ comunicado de lanzamiento que la propuesta busca ser una alternativa a la “adopción tradicional de IA”, la cual explican que conlleva un consumo de tokens mucho mayor del que requiere una producción eficiente. “Los AI Pods introducen un modelo más inteligente, que ejecuta la IA adecuada a través de agentes paralelos, bucles, flujos de trabajo y procesos deterministas, lo que representa el verdadero estado del arte de lo que la IA puede ofrecer hoy en día”, afirmó Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant.

En este sentido, detallan que los clientes pagan estrictamente por los resultados validados por expertos y/o el consumo real, no por horas, puestos de trabajo, alucinaciones de la IA, reintentos o ciclos desperdiciados. De esta forma, explican que logran “al menos un 30% más productividad que el enfoque típico de ingeniero más IA”.

“Hasta ahora, las empresas no podían adquirir servicios tecnológicos de esta manera: de forma instantánea, transparente y pagando solo por los resultados”, agregó Guibert Englebienne, cofundador de Globant. El programa está disponible en línea mediante un modelo de autoservicio y las empresas pagan por unidad de producción o por unidad consumida.

La plataforma ya está siendo utilizada por varias organizaciones de Fortune 500 Gorodenkoff - Shutterstock

Desde la firma explican que la plataforma cuenta con procesos deterministas y repetibles, supervisados ​​de principio a fin por expertos. Garantizan también soberanía y gobernanza totales de la IA: flexibilidad absoluta sobre qué modelos utilizan los clientes y dónde los ejecutan, sin que se utilicen jamás datos de los clientes para entrenar modelos externos; en otras palabras, permite aprovechar la IA generativa, sin perder el control de los datos ni depender de un único proveedor de modelos.

Aquellas organizaciones que se unan a la lista de espera de Glob.AI obtendrán el acceso anticipado a un catálogo completo de flujos de trabajo basados ​​en agentes, capaces de crear e implementar soluciones para plataformas empresariales y casos de uso especializados en la industria. La oferta de módulos de IA también incluye colaboraciones con organizaciones como Anthropic, AWS, Vercel, OpenAI, Adobe, Azure, Google Cloud Platform, SAP y Salesforce.

La plataforma ya está siendo utilizada por varias organizaciones de Fortune 500 en los sectores de medios de comunicación, entretenimiento, servicios profesionales y finanzas. Entre ellas, se encuentran la FIFA -que experimenta un aumento del 20% en la eficiencia de la generación de producción-, YPF -que reduce los plazos de los contratos hasta en un 40%- y un banco comercial líder, que detalla que completó una migración a COBOL en 2 meses en comparación con los 14 meses previstos con un enfoque tradicional.