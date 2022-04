Una brasileña compró un iPhone sin cargador, le hizo juicio a Apple y ganó: la compañía le debe 1000 dólares por no incluir el accesorio en la caja

Cuando presentó el iPhone 12, en octubre de 2020, Apple lo hizo con un anuncio muy particular: toda esa familia de teléfonos, y todos los vendrían después, lo harían sin incluir un cargador en la caja (también desaparecerían los auriculares del envío). Apple tomó la decisión, dice, por una preocupación ambiental: si cada teléfono se vende con un cargador, y si muchos de ellos no se usan (porque los que usábamos con teléfonos ya difuntos siguen sirviendo) hay una acumulación de basura electrónica que no tiene sentido. Samsung tomó la misma decisión para su línea más sofisticada (desde los Galaxy S21 en adelante; los equipos más baratos vienen con cargador) y Xiaomi anunció algo similar, aunque con una postura más dubitativa (en algunos mercados incluye el cargador, en otros no; en algunos modelos viene en la caja, en otros no).

La decisión fue alabada y criticada en partes iguales: sí, con esta decisión las cajas con más pequeñas y sólo usa un cargador quien realmente lo necesita, lo que evita una fabricación inútil; a la vez, esta decisión habilita a las compañías a cobrar un extra por la venta del cargador solo, sin que en el camino el precio del teléfono se haya reducido en forma significativa. Otras compañías transformaron eso en una ventaja competitiva: Motorola, por ejemplo, incluye cargadores en todos sus equipos, y de los que son de carga rápida.

Como sea, la decisión de Apple, de alcance mundial, tenía un par de detalles: en Francia debía incluir los auriculares (así lo definía la ley de ese país), y en Brasil la agencia de defensa del consumidor le pidió a la compañía, dos meses después de la presentación del teléfono, que sumara un cargador en la oferta. La compañía no cambió su postura, así que la dirección de protección al consumidor de San Pablo, Procon-SP, le impuso una multa de 2 millones de dólares hace un año.

Uno creería que este traspié legal, por muy menor que sea el monto para una compañía que ganó 34.000 millones de dólares en el último trimestre, debería llamar la atención, pero Apple sigue vendiendo su iPhone 13 sin cargador de en Brasil. Quizá la decisión del juez Vanderlei Caires Pinheiro, del estado de Goiás, le haga cambiar de postura. Tal como rescata Hipertextual, el magistrado aceptó el pedido del juez lego Jairo Borges Barcellos Dos Santos y le ordenó a la compañía a resarcir a Josane Cordeiro Santana Linhares, una mujer que compró un iPhone en marzo de 2021 y se encontró con la ausencia del cargador, por lo que demandó a la compañía.

En el fallo del 12 de abril, el juez considera que el cargador es un accesorio fundamental del teléfono (sin él, el equipo no funciona) por lo que no puede prescindir del mismo en la venta; igualmente, argumenta que el supuesto impacto ecológico queda en duda cuando la compañía lo sigue fabricando igual, a la espera de venderlo por separado. Y le impone una multa de 5000 reales a Apple (algo más de 1000 dólares), para resarcir a la damnificada.

El fallo puede sentar un precedente importante: Apple enfrenta ahora la posibilidad de una multiplicidad de demandas similares en el país, lo que en el largo plazo podría resultar mucho más costoso que incluir un cargador con la venta del equipo.