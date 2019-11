Un sitio con mucha perspectiva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2019 • 00:01

Como si de una galería de objetos se tratara, The Size of the Space propone en plano de fuga visual un tour lineal sobre la medida del hombre y su ubicación respecto del cosmos conocido. Iniciamos el recorrido desde un astronauta. Y desde allí, atravesamos las visiones de asteoides, planetas, estrellas, agujeros negros, nebulosas, supernovas y galaxias. Hasta el fin conocido, al que se llega mediante una sucesión de clics, cruzamos un campo imaginario compuesto por fractales, luces e ilusiones.