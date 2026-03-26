Uno de los científicos de Stanford más reconocidos admitió que su investigación fue resuelta en minutos por la IA

“¡Qué sorpresa! ¡Qué impacto! Ayer me enteré de que un problema abierto en el que había estado trabajando durante varias semanas acababa de ser resuelto por Claude Opus 4.6, ¡el modelo de razonamiento híbrido de Anthropic que se lanzó hace tres semanas! Parece que tendré que revisar mis opiniones sobre la ‘IA generativa’ uno de estos días. Qué alegría es no solo saber que mi conjetura tiene una solución elegante, sino también celebrar este avance dramático en la deducción automática y la resolución creativa de problemas. Trataré de contar la historia brevemente en esta nota”.

Así comienza una reciente publicación de Donald Knuth -un científico informático, matemático y profesor emérito estadounidense de la Universidad de Stanford- en un artículo publicado recientemente en la página oficial de Stanford. Según indica su perfil de la misma universidad, es autor de la obra de varios volúmenes El arte de la programación informática. Además, detallan que “se le considera el padre del análisis de algoritmos, contribuyó al desarrollo del análisis riguroso de la complejidad computacional de los algoritmos y sistematizó técnicas matemáticas formales para ello". En el proceso, también contribuyó a difundir la notación asintótica. Más allá de sus aportes fundamentales a diversas áreas de la informática teórica, Knuth es el creador del sistema de composición tipográfica TeX, del lenguaje de definición de fuentes y sistema de renderizado METAFONT, así como de la familia tipográfica Computer Modern.

El paper de Knuth explica que Claude le permitió resolver un problema de teoría de grafos que él mismo venía trabajando hace semanas. Admite con “mucha sorpresa e impacto” que a la IA le tomó un tiempo muy breve (específicamente una hora para el hallazgo clave y segundos para tareas de optimización) un problema que a él le había llevado semanas de investigación. “Es notable…. uno de los científicos más reconocidos del mundo admite que el trabajo que viene investigando por mucho tiempo lo resolvió una IA en horas, interactuando con él", expresó el Dr. e Ing. Carlos Arana, profesor de UCEMA y consultor.

Uno de los científicos de Stanford más reconocidos admitió que su investigación fue resuelta en minutos por la IA Taris Tonsa - Shutterstock

A través de una crónica detallada, el autor describe cómo Claude 4.6 y GPT-5.4 utilizaron diferentes técnicas para resolver un desafío que el propio Knuth consideraba sumamente difícil. En concreto, mientras estaba escribiendo sobre ciclos hamiltonianos dirigidos para un futuro volumen de The Art of Computer Programming, se encontró con que las herramientas de IA podían hacer un gran trabajo. “El resultado fue un artículo de 14 páginas, hermosamente formateado y aparentemente impecable, que contenía la exposición y la prueba deseadas. Ho Boon Suan dijo que esto fue obra enteramente de la máquina; no tuvo que editar el artículo de ninguna manera. Y el fascinante registro de GPT-5.4 Pro de toda la interacción está disponible en línea", concluye una parte del artículo.

El caso cobró relevancia, luego de que fuera compartido en redes sociales por Yoshua Bengio, uno de los tres máximos exponentes de la historia de la IA, quien publicó una foto del paper y comentó: “Si esto no es una noticia falsa, la IA de frontera está empezando a demostrar conjeturas de larga data, nada menos que de Donald Knuth, una figura casi divina para los informáticos”.

“El caso de Knuth muestra algo que muchas empresas todavía no están viendo: la IA no solo acelera tareas, empieza a cambiar la forma en que se resuelven problemas”, asegura Diego Jolodenco, cofundador y COO de Teamcubation, startup tecnológica dedicada a acelerar el desarrollo de habilidades técnicas, y agrega una advertencia: “Pero eso no significa automáticamente más productividad. Hoy vemos compañías que invierten millones en IA, pero no logran mejoras concretas, porque no rediseñan sus procesos ni la forma en que trabajan las personas”.

Por su parte, Ángel Pérez Puletti, CEO de Baufest, explica que el caso de Knuth tuvo mucha visibilidad dada la relevancia de sus contribuciones a la ciencia de la computación, y también por la complejidad del problema que resolvió: “En definitiva, estamos frente a una herramienta nueva y poderosa. Y como en otros casos (internet, la electricidad, los motores a combustión y otros grandes avances tecnológicos) creará nuevos mundos y nos ayudará a hacer nuestra vida un poquito mejor. Seguirá dependiendo de nosotros qué hacer con ella. La intención y el deseo, o sea para qué usarla, no está en la IA, depende de cada uno. Fue Knuth quién pensó que podía aplicar IA a resolver ese problema que llevaba 30 años sin encontrarle la vuelta”.

Mientras el científico escribía un futuro volumen de The Art of Computer Programming, se encontró con que las herramientas de IA podían hacer un gran trabajo DC Studio - Shutterstock

¿La IA correrá a los humanos?

Esta cuestión reaviva un dilema, presente desde hace tiempo en la coyuntura pública: ¿la IA reemplazará todas las profesiones que realizan los seres humanos? Aunque las miradas varían y las noticias acerca de despidos empresariales por la incorporación de la IA abundan, un experto argentino brinda algo de luz a esta cuestión: “La IA no reemplaza profesiones, sino tareas”. La respuesta viene de la mano de Santiago Bilinkis, creador digital, tecnólogo y divulgador, que estudia el tema desde hace tiempo, y que recientemente estuvo en diálogo con LA NACION. Explica que las profesiones no son una unidad indivisible, sino que están conformadas por una gran cantidad de tareas diversas. Si se toma el caso de un abogado, se podría decir que este se reúne con clientes, investiga jurisprudencia, redacta escritos, argumenta frente a un tribunal, etc.

“La IA nunca será abogada”, es contundente Bilinkis y explica que esta tecnología puede reemplazar tareas, automatizar algunas por completo, otras las vuelve mixtas y, en otras, amplifica lo que puede hacer una persona.

En ese contexto, señala que la pregunta importante no es si una profesión va a desaparecer, sino ¿en cuáles de mis tareas las máquinas van a ser mejores que yo… y en cuáles voy a seguir siendo mejor yo, con la ayuda de una máquina? Se trata de un ejercicio que es distinto para cada persona y cada trabajo y que, además, evoluciona con el tiempo, dado que cada nuevo sistema de IA trae novedades y reconfigura el ecosistema tecnológico constantemente.

Y concluye con una recomendación: “No sabemos todavía si va a llover, pero por las dudas vale la pena tener un paraguas a mano. Sabemos algo con certeza: quedarse distraído es la peor estrategia posible, pero estar atento a lo que ocurre allá afuera es como leer el diario del lunes cuando todavía es viernes”.