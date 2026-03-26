Juan Vallejo es el nuevo director general de Google Argentina

El gigante tecnológico Google acaba de nombrar a Juan Vallejo como su nuevo director general para la Argentina. La compañía, que suma 19 años en nuestro país, inicia un nuevo capítulo, en un momento en que la inteligencia artificial está transformando los negocios y expandiendo las capacidades de las personas.

Con más de seis años de experiencia en la compañía (periodo en el que lideró desde México verticales como retail, tecnología, telco, medios y aplicaciones) su gestión local se centrará en democratizar el acceso y consolidar la adopción de la IA como un motor de crecimiento, extendiendo sus beneficios a los negocios, la educación y la sociedad argentina en general. Entre otros hitos, la compañía inauguró el cable submarino Firmina en 2024 y ha entregado 37.000 becas desde 2022.

“Es un verdadero privilegio liderar la operación de Google en un país que admiro profundamente, con una energía y potencial únicos. Hoy, Argentina se destaca por su alta tasa de adopción de IA, superando la media mundial con un 65% de argentinos que ya la utilizan para aprender y trabajar. En esta nueva etapa, nuestro objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, acelerando la innovación para que nuestras soluciones tengan un impacto positivo, tangible y transformador en la vida de cada persona”, compartió Vallejo.

El logo de Google en la entrada de las nuevas oficinas de la compañía en Nueva York, el 6 de septiembre de 2023 Peter Morgan - AP

Nacido en Colombia, Vallejo ingresó a Google en 2020, donde lideró desde México la división de retail. Su trayectoria profesional habla de experiencia en la industria de los medios de comunicación y entretenimiento, ya que, antes de incorporarse a Google, fue vicepresidente ejecutivo en FOX, estuvo al frente de las operaciones comerciales para FOX en Latinoamérica y previamente se desempeñó como vicepresidente senior liderando una de las divisiones más importantes de FOX en EE. UU. En cuanto a su formación profesional, se recibió de Administrador de Empresas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, con una especialización en Negocios Internacionales; además, cuenta con un MBA de la Universidad de Cornell.

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, destacó: “El liderazgo de Juan llega en un momento bisagra. Su visión estratégica y conocimiento del mercado local y regional serán fundamentales para seguir impulsando la transformación digital en la Argentina, un país que para Google siempre ha sido un hub de innovación y un motor de crecimiento para toda la región”.

El nuevo CEO comenzará a liderar la operación de forma remota desde México, a partir del primero de abril, para integrarse próximamente de manera presencial en las oficinas de Buenos Aires.