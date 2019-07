Videojuegos: todos los lanzamientos importantes que quedan para el 2019

Con Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro y Norman Reedus, el cinematográfico Death Stranding de Hideo Kojima es una de las grandes apuestas de PlayStation 4 para este año

24 de julio de 2019

Este año puede ser la despedida de la generación de consolas que llevó al gaming a lo más alto. En el final de la vida de la Playstation 4 y la Xbox One X , y a poco de la llegada de la nueva generación junto a nuevos protagonistas como Stadia de Google, aún quedan importantes apuestas para julio y agosto y unos septiembre, octubre y noviembre cargados de títulos conocidos como triple AAA, los tanques de la industria de los videojuegos . Estos son los grandes lanzamientos para estos últimos seis meses de 2019.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Nintendo Switch)

Recién salido, el nuevo juego de Marvel llega en exclusiva para la Switch con vista cenital y multijugador. Disponible desde el 19 de julio.

Wolfenstein: Youngblood (PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC)

Ahora en los años ochenta y en París, las hijas de BJ Blazkowicz toman el control en este shooter single player y cooperativo donde los nazis son el objetivo en un mundo paralelo donde la Segunda Guerra Mundial la ganaron los alemanes. Su lanzamiento está previsto para el 26 de julio.

Control (PlayStation 4, Xbox One, PC)

De Remedy y 505 Games, Control es un juego de acción y aventura donde lo paranormal formará parte vital de la historia. Con poderes y enemigos por fuera de la realidad desde el Bureau de Control nos encargaremos de investigarlo. Tiene un lanzamiento previsto para el 27 de agosto.

The Dark Pictures: Man Of Medan (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Suspenso, terror, y la capacidad de tomar decisiones constantemente para cambiar el curso de la historia. Man of Medan llega de la mano de los creadores del Until Dawn y The Impacient. Su lanzamiento está previsto para el 30 de agosto.

Blair Witch (Xbox One, PC)

Después de años de la película original y las truncas secuelas, Blair Witch vuelve en forma de videogame de terror psicológico exclusivo para Xbox y PC el 30 de agosto.

Gears 5 (Xbox One, PC)

Uno de los exclusivos más fuertes de Xbox vuelve con mas modos multiplayer, una nueva y renovada historia y una potencia gráfica que exprime lo mejor de la Xbox One X en 4K. Acción y tiros en tercera persona contra los alienígenas que modificaron la historia de la humanidad. Saldrá a la venta el 10 de Septiembre.

Con la Juventus, Boca y River (aun por confirmar) como exclusivos, el PES vuelve a competir cabeza a cabeza con mejoras gráficas y de jugabilidad para convertirse nuevamente en el game favorito de los argentinos. Estará disponible el 10 de septiembre.

Borderlands 3 (PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC)

Borderlands tiene su estilo propio. Shooter, caricaturesco y artístico, pero que no le falta ni un poco de acción, locura y destrucción. La tercera entrega llega el 13 de septiembre con tantos minuciosos detalles como tiros para el delirio de los fanáticos de la saga.

Exclusivo para la consola Switch , y quizás una de las grandes razones para comprarla, The Legend of Zelda vuelve con el remake del juego de 1993 que fue un éxito en Gameboy. Disponible a partir del 20 de septiembre, Links awakening suma un granito más a ese espíritu retro que la Nintendo Switch supo cosechar.

Code Vein (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Este nuevo RPG traerá vampiros en un mundo post apocalíptico con la posibilidad de cambiar de estilo de pelea según el enemigo que estemos enfrentando. Visualmente indistinguible de un animé será la nueva apuesta de Bandai Namco, con una fecha de lanzamiento prevista para el 27 de septiembre.

FIFA 20 (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Con fútbol callejero y el aval de la FIFA, el juego de fútbol número 1 en ventas vuelve con pequeñas mejoras y cambios. La saga, que ya sumará unas 27 entregas, tendrá partidas 3 vs 3 sin arquero, 4 vs 4 y el clásico fútbol 5. Su lanzamiento está previsto para el 27 de septiembre.

Ghost Recon Breakpoint (PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC)

Tras un Wildlands con opiniones mixtas, el próximo Ghost Recon regresa como shooter de mundo abierto con una jugabilidad pulida, una sólida historia y un antagonista claramente reconocible, Jon Bernthal ( The Walking Dead , Punisher). Disponible desde el 4 de octubre.

Call of Duty: Modern Warfare (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Visualmente increíble, el nuevo Modern Warfare nos mete de lleno en primera persona en los conflictos bélicos modernos y las duras y cuestionables decisiones morales que se tomar día a día en el campo de batalla. El taquillero título, una de sus ediciones facturó 1000 millones de dólares en un día, saldrá al mercado el 25 octubre.

Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch)

Este divertido juego de puzzles y aventura nos pone al control de Luigui, el hermano de Mario, para pasar nivel tras nivel contra fantasmas y desafiantes ambientes. A la venta el 31 octubre.

Just Dance 2020 (PlayStation 4, Xbox One, Switch, Wii, Stadia)

Con temas de Cardi B, Skrillex, Daddy Yankee, Pitbull y Bad Bunny, Just Dance regresa con la misma fórmula que lo colocó como uno de los mejores juegos de fiesta de todos los tiempos. Por primera vez no estará para PS3 y Xbox 360. A la venta el 5 de noviembre.

Death Stranding (PlayStation 4)

El misterio más grande de los videojuegos es saber si lo nuevo del gran Hideo Kojima estará a la altura de lo que esperamos de él. Con Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro y Norman Reedus, este complejo, oscuro y aún incierto juego será posiblemente el título exclusivo más fuerte del año para PlayStation, que planea lanzarlo al mercado el 8 de noviembre.

Pokémon Sword & Shield (Nintendo Switch)

Pokémon es un éxito siempre, pase lo que pase. Ahora con su nuevo RPG expandirá este fenómeno mundial de cazar y competir con estos adorables y fuertes animales de manera exclusiva para Nintendo. Su lanzamiento está fijado para el 15 de noviembre.

Star Wars Jedi: Fallen Order (PlayStation 4, Xbox One, PC)

El 15 de noviembre saldrá a la venta este nuevo juego de acción y aventura en tercera persona de Star Wars para el regocijo de los fanáticos del universo creado por George Lucas. La historia ubica al jugador como un jedi que no estuvo en las películas. Aún así, podremos usar la fuerza, el sable laser y resolver puzzles y desafíos estilo plataforma con un montón de Easter Eggs de las películas.

Shenmue III (PlayStation 4, PC)

Luego de 19 años de Shenmue 2 (2001), y tras recaudar 2 millones de dólares en 7 horas en kickstarter, la saga completa su trilogía con este título de culto de acción y aventura, disponible el 19 de noviembre. Lejos de ser el cierre de la saga, su creador Yu Suzuki aseguró que habrá más títulos en el futuro.

Doom Eternal (PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia, PC)

Clásico de clásicos, el Doom regresa con toda la gloria para darnos un FPS infernal repleto de acción, violencia, sangre y todo lo que Doom le enseñó al mundo de los videojuegos. Escenarios visualmente espectaculares y villanos desagradablemente detallados hacen a Doom una de las promesas de 2019 que se convertirán en una realidad el 22 de noviembre, fecha de lanzamiento previsto por ID Software y Bethesda.