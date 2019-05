A diferencia de otros títulos, esta nueva entrega de Bandai Namco se enfoca en una producción cinematográfica donde el jugador descubrirá la trama en el transcurso del título

El éxito de juegos como Dark Souls o Bloodborne se destaca en la industria de otros títulos al disfrutar de las partidas como si fuera una película. En casos como Uncharted o The Last of Us, para citar algunos grandes hits para consolas de videojuegos, el jugador se deja llevar por una historia y un guión atrapante, y deja en segundo plano la jugabilidad y la dificultad. No es que estos juegos no seas divertidos o malos, sino que el centro de la experiencia pasa por otros aspectos, donde importa el perfil cinematográfico del juego.

Bandai Namco no se olvida de los "hardcore gamers" y piensa todos sus juegos con un toque "old school", donde la trama realmente sea un desafío. Esto recuerda a los nostálgicos a esas partidas donde debíamos perder una y otra vez, intentando combos, y movimientos exactos para vencer a un enemigo y así poder de avanzar de a poco en la historia. Code Vein retoma estas premisas e intenta imponer su estilo, con personajes cuyas personalidades descubriremos de forma paulatina, en un mundo post apocalíptico lleno de olvido y donde los vampiros son los que deben luchar por nuestros recuerdos.

"Los personajes son vampiros, y tuvieron que pagar un alto precio para volver a vivir tras el apocalípsis. Para volver a la vida pagan tuvieron que pagar con sus memorias. Debieron intercambiar parte de quien son para continuar viviendo", cuenta Keita Iizuka, productor de Code Vein.

Este juego tiene una modalidad souls like, donde tenemos que avanzar por pasillos y mapas cerrados en tercera persona, intentando diferentes combinaciones de combos, golpes y poderes distintos para cada enemigo, con un alto nivel de acción constante con esa pizca extra de desafío, de dificultad que nos deja en el límite de la adrenalina y la frustración.

"Queremos que el jugador intente repetir los niveles, así que la dificultad va a estar inclinada hacia lo más complejo. A pesar de esto, pusimos énfasis en que el jugador se sienta siempre motivado para intentar de nuevo después de fallar. No queremos que se sientan totalmente frustrados así que prestamos mucha atención al balance del desafío", asegura Iizuka. "Para lograr esta motivación pusimos muchas cosas que el jugador puede usar, como el sistema de compañeros. El otro aspecto es hacer progresar la historia, igual que las opciones de personalización", dijo el productor.

Los jugadores podrán personalizar a los personajes de Code Vein con un alto grado de detalle

A pesar de ser un juego centrado en su jugabilidad y dificultad, Code Vein promete una profunda historia donde deberemos descifrar que fue lo que pasó con el planeta, como quedó totalmente destruido y por qué solo los vampiros fueron los que sobrevivieron el apocalipsis. La intriga, con un estilo profundo de animé, nos llevará también a querer avanzar contra los bosses, los jefes finales de cada sección para aprender un poco más de esta historia. Esta misma narrativa se verá también de la mano de nuestros "compañeros", personajes no jugables que nos acompañarán a cada batalla, contando una parte de la historia mientras avanzamos.

Otro fuerte aspecto dentro del título de los creadores del God Eater es la personalización de los personajes. Durante nuestro tiempo de gameplay junto a los desarrolladores del juego, pasamos literalmente 30 minutos eligiendo como se vería nuestra heroína. La profundidad del detalle a la hora de crear nuestro o nuestra protagonista es tan alto que haría delirar a cualquier fanático del animé, desde un perfil de una vampira hasta un guerrero con trajes dignos de desfile de moda. Podemos elegir absolutamente todo, cada aspecto de la cara, el cuerpo, la voz, el pelo y la vestimenta, y esto hace que se sienta como que diseñamos por completo nuestro avatar en el juego, dándole un plus personal.

Code Vein combina las historias reflexivas y profundas de la animación japonesa con un alto grado de dificultad en la jugabilidad

Lo mismo pasa con los estilos de pelea, vamos a poder elegir y cambiar nuestra clase de jugador durante las batallas y no tendremos que elegir el típico "mago" o "healer" de manera perpetua, sino que podremos ir adaptándonos a lo que pase, o bien a nuestro estilo de combate, ya sea a distancia, agresivo, conservador o estratégico. Lo mismo con las armas, que serán variadas y de estilos diferentes, y con el árbol de progreso de nivel, que se podrá ir modificando a lo largo del juego.

El aspecto gráfico es otro de los plus para los amantes de los juegos japoneses. No sólo la creación de nuestro personaje nos hace sentir dentro de un animé sino también el diseño de los ambientes. Con mezclas entre ciudades destrozadas y meticulosos ambientes repletos de detalles, Code Vein entrecruza el 2S con el 3D de manera más que satisfactoria.

En cuanto al modo multiplayer, Code Vein tendrá opciones que intentarán bajarle un poco el alto nivel de desafío, pidiéndole ayuda a algún amigo online que puede meterse directamente dentro de nuestro juego: "El jugador, básicamente, puede pedir ayuda en cualquier momento. Del mismo modo, se puede elegir por ir y ayudar a alguien más. También se puede configurar tu juego de manera que, si alguien pide ayuda y encaja con tus condiciones, puedas saltar a su mundo. Entonces, básicamente, cancelas tu juego y saltas al mundo de ellos, y después volvés", afirma Iizuka

Luego de sufrir algunos retrasos, Code Vein reconfirmó su fecha de lanzamiento para fines de 2019 en Xbox One, PC y PS4. Y por ahora no tendrá versión para Nintendo Switch.