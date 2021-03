Volterman: probamos la billetera antirrobo con cámara y GPS incorporado

Estamos acostumbrados a ver productos “inteligentes” dentro del mundo de la tecnología. Teléfonos cada vez más sofisticados, autos, relojes y hasta heladeras con conexión a Internet y aplicaciones. Pero la revolución de la conectividad rompió el nicho de lo tradicional y se expandió a otras áreas donde puede ser útil. Esta es la idea detrás de la billetera inteligente de Volterman, una compañía armenia que recaudó casi 3 millones de dólares en financiamiento colectivo para llevar a cabo su idea.

La billetera Volterman tiene lugar para 8 tarjetas de crédito, una batería interna, un GPS y una cámara interior: no es un estuche delgado

Lo primero que hay que destacar es que no es una billetera económica: su precio es de 238 dólares (con envío gratis al país). Está fabricada en cuero, con muy buena terminación y detalles de calidad, elegante y por sobre todo, indistinguible de una billetera tradicional. Es resistente al agua y a los golpes, tiene protección RFID (bloquea el acceso a las tarjetas que tengan chips de ese tipo) y 8 espacios para tarjetas (al que no debemos sobrecargar si queremos que el resto de las funciones opere correctamente).

El abultado precio de la billetera, claro, es porque es mucho más que un simple estuche para tarjetas y dinero en efectivo.

Carga para tu celular

Esta billetera tiene varios detalles techie que la separan de lo común y que plantean una solución a problemas cotidianos, como por ejemplo, la recarga de nuestro smartphone. La Volterman tiene integrado un sistema de carga por inducción, lo que hace que con solo activar en la app “compañera” la función (el teléfono y la billetera se comunican vía Bluetooth) y apoyar el celular (o los auriculares, reloj inteligente, o lo que sea compatible) sobre ella, ya vamos a poder cargarlo. Si nuestro smartphone no tiene carga inalámbrica (o queremos darle energía a otro tipo de dispositivo), con la Volterman vienen 4 cables con conectores imantados para poder recibir energía de la batería escondida dentro del lomo de la billetera.

Esta batería es de 2600 mAh (poco menos de una batería promedio de smartphone). Esto también hace que cuando nuestra billetera se quede sin batería, podamos cargarla tanto por cable como en una base de carga por inducción como los iPhone o los Samsung Galaxy. Esto es una solución, pero sí: también es otro equipo más que deberemos cargar al llegar la noche.

La batería interna de la billetera se puede cargar con una base inalámbrica

Quien te espía o te roba tu billetera

Otro de los puntos extravagantes, es la pequeña cámara que tiene dentro. Esta cámara actúa como método de seguridad que notificará mediante la app (para Android y iOS) si alguien abrió nuestra billetera mientras no estábamos cerca, y tomará una foto. Si activamos esta función, cada vez que suceda nos llegará una notificación avisando (vía Wi-Fi) que “alguien abrió tu billetera” con la foto de rigor. En este punto es vital tener bien ordenados los billetes, porque si están mal posicionados pueden llegar a tapar la cámara inutilizando esta función. La app almacenará las fotos de los “amigos de lo ajeno” que intenten revisar o sacar billetes sin que el dueño se de cuenta.

Alarma de distancia para robos o para billetera perdida

La función de fotografía claramente no funciona como método anti robo. Si alguien la agarra y se la lleva sin que te des cuenta, lo de la foto no va a servir de mucho. Pero para esto, tiene otro sistema de alarma incorporado: al activarse, sonará una alarma cuando nuestro celular se aleje de la billetera (20 metros), al estilo de los llaveros Bluetooth tipo Tile, o el más reciente SmartTag de Samsung. Este sistema también se puede activar mediante un clic en la app compañera, para hacer sonar un fuerte pitido si no recordamos dónde dejamos la billetera, si se cayó dentro del auto, quedó detrás de un almohadón, etcétera. Así podremos ubicar rápidamente la billetera. También funciona a la inversa: con un botón en la parte interior de la billetera podemos hacer sonar una alarma en el celular.

La gestión de las funciones de la billetera se hace desde la app que se instala en el teléfono

Una memoria de 64 GB siempre con vos

Una de las funciones destacadas también es la posibilidad de usarla como un pendrive o disco externo de emergencia. Tiene 64 GB disponible para almacenamiento que podremos cargar mediante los cables imantados incluidos (Lightning, USB-C, MicroUSB) o por conexión inalámbrica desde la app del celular. Esto puede ser una solución cuando tenemos archivos pesados que no enviamos por la nube y no tenemos u olvidamos un pendrive. Tenerlo disponible, sin llevar nada aparte, hace que sea una solución a un potencial problema para los que trabajan con archivos grandes.

GPS

La empresa asegura que el sistema GPS incorporado envía la señal de manera predeterminada cada hora su posición geográfica, y que podemos seguirla desde la app o la página de Volterman. Algo similar a lo que sucede con el Buscar mi iPhone de Apple, o Encontrar tu móvil de Android, en los anuncios de la app pudimos ver como se puede rastrear la ubicación en tiempo real, cosa que no pudimos replicar al 100% en esta reseña. Sí pudimos ver su última posición, pero siempre que se alejó la billetera del teléfono se perdió el rastreo: la billetera no tiene forma de acceder a Internet para señalar su ubicación si no es usando nuestro celular como puente de conexión. Igual sirve para saber dónde podemos habernos dejado la billetera, llegado el caso.

¿Es mentira lo que dice la compañía? No, pero tiene sus limitaciones: para que la billetera siga compartiendo sus ubicación deberá tener o conexión con el celular o con el servicio (pago) de acceso a una red mundial de Wi-Fi, gracias a su hotspot incorporado. Es decir: si está lejos de nuestro celular o de un Wi-Fi conocido no tendrá cómo avisar de su ubicación.

Wi-Fi hotspot

Es que otro de los beneficios de la billetera, es uno que no tiene tanto peso en la Argentina, pero si quizás para los viajeros. (pre o pospandemia). En la app se puede cargar un servicio de Wi-Fi global (pago) que servirá para usarla como hotspot de conexión sin necesidad de usar 4G del teléfono para darle acceso a cualquier dispositivo. Por supuesto, se podría contratar ese acceso desde el teléfono y ya; la compañía dice que esto permite compartir una única conexión entre varios dispositivos sin tener que andar configurando cada acceso en cada dispositivo.

Lo que debe mejorar

Un problema corriente durante la reseña de la billetera fue el tema de las fotos. Si no tenemos organizados los billetes de manera perfecta estos taparán la cámara, inutilizando la función. También algo a tener en cuenta es que si queremos usar todas sus funciones deberemos cargar todas la noches la batería de la billetera.

Pero donde más notamos que debe mejorar es en la conectividad. No siempre la app se vincula de manera correcta con el equipo, haciendo que a veces sea complicado o debamos intentar varias veces para activar las funciones como carga inalámbrica o alarma de distancia

El otro impedimento claramente está en el precio, pero sus prestaciones y su diseño elegante son suficientes para sentir que en este caso, y a pesar de ser una primera generación de su idea, la billetera inteligente puede ser útil en diversas situaciones diarias.

