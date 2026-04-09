Vuelve la Copa Robótica Argentina 2026, dirigida a estudiantes secundarios de todo el país

Es innegable que la utilización de herramientas tecnológicas se está acelerando a nivel mundial. Por eso, son cada vez más demandadas las habilidades vinculadas con las disciplinas STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas-. En este contexto, es fundamental realizar iniciativas que impulsen investigación, estudio y desarrollo de estas materias.

En este marco, Educabot anunció el lanzamiento de la Copa Robótica Educabot 2026, una competencia educativa que convoca a estudiantes de todo el país a diseñar soluciones tecnológicas a través de la robótica, la programación y la inteligencia artificial.

La competencia está dirigida a estudiantes de entre 15 y 18 años de escuelas públicas y privadas. Es importante considerar que los adolescentes no necesitan contar con experiencia previa en robótica o programación para participar porque el objetivo, justamente, es acercar a las nuevas generaciones al mundo de la innovación y la tecnología. Es que durante todo el desarrollo de este certamen los estudiantes participarán de instancias de formación, mentoría y entrenamiento, acompañados por docentes mentores y especialistas, en un recorrido que combina aprendizaje técnico con el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Para participar las instituciones educativas interesadas pueden inscribirse hasta el 10 de abril a través de la plataforma oficial del certamen . Cada escuela puede registrar la cantidad de equipos que desee, aunque solo hasta dos equipos por institución se clasificarán en las semifinales provinciales.

“La competencia promueve la diversidad e inclusión en la participación y alienta la conformación de equipos diversos y el respeto por todas las identidades, sin establecer restricciones de género. En la instancia final, los equipos mixtos recibirán puntos adicionales, como una forma de incentivar la participación equitativa”, explican desde Educabot.

El año pasado participaron más de 3600 jóvenes de nivel secundario de siete provincias. Mientras que al podio se subieron estudiantes de las provincias de Salta, Río Negro y Jujuy.

Uno de los principales incentivos del certamen es su proyección internacional: el equipo ganador de la final nacional representará a la Argentina en el mundial de robótica FIRST Global Challenge, que se realizará en Corea del Sur del 7 al 10 de octubre. Desde su creación en 2017, este evento reúne cada año a jóvenes de más de 190 países para desarrollar desafíos tecnológicos inspirados en problemáticas globales vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Además, la competencia contempla $100.000.000 en premios para los equipos ganadores, mientras que los equipos semifinalistas recibirán kits de robótica para continuar desarrollando proyectos tecnológicos en sus escuelas.

Fases de la competencia

La Copa Robótica Educabot 2026 se desarrollará en cuatro etapas que combinan desafíos virtuales, programación remota y competencias presenciales en distintas provincias del país.

Fase 1 – Desafíos online (11 al 30 de abril)

La primera etapa se desarrolla en forma virtual y funciona como una instancia inicial de evaluación y aprendizaje. Durante este período, los equipos deben resolver desafíos vinculados con el pensamiento computacional, la creatividad y la resolución de problemas.

Al finalizar esta etapa, clasifican hasta 100 equipos por provincia para avanzar a la siguiente fase.

Fase 2 – Desafíos de programación remota (11 al 22 de mayo)

En esta etapa los equipos clasificados deberán resolver un desafío técnico de programación relacionado con la robótica y la inteligencia artificial.

Tras la evaluación de los resultados, hasta 50 equipos por provincia avanzan a la siguiente etapa.

Fase 3 – Formación y semifinales provinciales (25 de mayo al 10 de julio)

Acá se realizará una etapa de formación y entrenamiento, seguida por las semifinales provinciales presenciales.

Los equipos semifinalistas recibirán el kit oficial de la Copa Robótica Educabot 2026. Durante este período, estudiantes y docentes mentores acceden a módulos de capacitación y materiales de entrenamiento a través de la plataforma digital del certamen, con el objetivo de experimentar con los kits de robótica, fortalecer sus habilidades técnicas y prepararse para la competencia presencial.

Entre el 23 de junio y el 10 de julio se desarrollarán las semifinales provinciales, mediante eventos presenciales organizados localmente. Durante estas jornadas, los equipos compiten en distintos partidos utilizando los robots desarrollados durante la etapa de entrenamiento.

Al finalizar las semifinales, los equipos mejor posicionados de cada provincia clasifican a la Final Nacional.

Fase 4 – Final Nacional (5 y 6 de agosto)

La última instancia del certamen reunirá en Neuquén a los equipos ganadores de cada provincia. Durante la jornada, los participantes competirán nuevamente bajo el sistema de alianzas rotativas, enfrentando distintos desafíos robóticos que pondrán a prueba su capacidad técnica, estratégica y colaborativa.

Al cierre de la competencia se establecerá el ranking final y el equipo ganador representará a la Argentina en el mundial de robótica FIRST Global Challenge en Corea del Sur.

“Esta edición tiene un significado muy especial para nosotros porque en 2026 celebramos los 10 años de Educabot trabajando para integrar la tecnología en las aulas y ampliar las oportunidades de aprendizaje en todo el país”, señala Felipe Herrera Zoppi, cofundador de la compañía.