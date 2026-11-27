Conectarse a internet durante un viaje internacional suele ser un dolor de cabeza para los usuarios: deben elegir entre pagar tarifas exorbitantes de roaming, buscar un kiosco de SIMs en el aeropuerto o depender del Wi-Fi inestable de un café. Para resolver esta molestia, WhatsApp anunció que integrará la compra e instalación de tarjetas eSIM de datos móviles directamente dentro de su aplicación.

El anuncio oficial de WhatsApp

La plataforma de mensajería de Meta dio a conocer que trabaja en colaboración con proveedores de conectividad como 1Global y operadores de telecomunicaciones (entre ellos Jio, Verizon, Smart Axiata y Smart Communications) para comercializar paquetes de datos móviles sin salir del chat.

WhatsApp destacó la simplicidad de esta nueva función: “Para que sea aún más fácil conectarse al viajar, hoy anunciamos una nueva forma de comprar e instalar una eSIM de datos al viajar al extranjero en solo unos pocos toques sin salir de la aplicación. Será tan sencillo como enviar un mensaje”.

Esta herramienta, cuyos primeros rastreos aparecieron en la versión beta 2.26.47.4 para Android, según reportó WABetaInfo, estará ubicada en la sección de cuenta de la app y ofrecerá opciones de datos fijos e ilimitados para destinos locales, regionales o globales.

¿Qué es una eSIM y cómo funciona?

Para entender la importancia de esta novedad, es necesario conocer la tecnología subyacente. Una eSIM (o SIM embebida) es un pequeño chip eUICC soldado a la placa madre del celular durante su fabricación. Con dimensiones diminutas de apenas 5 mm x 6 mm, reemplaza la necesidad de insertar una tarjeta plástica física.

En lugar de cambiar físicamente de chip al cruzar una frontera, la eSIM utiliza el sistema de aprovisionamiento remoto de SIM (remote SIM provisioning). Esto permite descargar e instalar perfiles de conexión de distintos operadores de forma 100% digital a través de internet. Todas las operadoras argentinas ofrecen eSIM; la mayoría de los smartphones modernos de gama media y alta permite usar esta tecnología.

Además, es posible almacenar múltiples perfiles y operar con tecnología Dual SIM. De este modo, el usuario puede mantener activa su SIM habitual para seguir recibiendo llamadas o mensajes de verificación por SMS, asignando la eSIM únicamente para el consumo de datos móviles en el exterior.

¿Cómo operará dentro de la aplicación?

Al contratar un plan desde WhatsApp, la eSIM se instalará automáticamente en el dispositivo. La conexión comenzará a funcionar recién cuando el teléfono se enlace a una red en el país de destino y la aplicación envíe una notificación de activación. La carga de una eSIM al estilo tradicional usa un código QR.

Un aspecto clave es que WhatsApp funciona de manera independiente sobre cualquier conexión a internet. Por ello, usar una eSIM de datos de viaje no modifica el número de teléfono registrado ni la cuenta, conservando intactos todos los chats, contactos y llamadas VoIP.

Con esta movida, WhatsApp apunta a competir directamente contra el roaming tradicional de las telefónicas y contra aplicaciones dedicadas a la venta de eSIM como Airalo u Holafly.